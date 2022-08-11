Ми поговорили з д-ром Марком Гріффітсом та поставили йому декілька питань. Щоб глибше розібратися в проблемі залежності від торгівлі криптовалютою, читайте нашу статтю, де ми зібрали думки групи експертів.

Нижче наводимо інтерв’ю з д-ром Марком Гріффітсом, дипломованим психологом та заслуженим професором поведінкової залежності в Університеті Ноттінгем Трент. Це повна стенограма нашої розмови, і в основній статті ми опублікували цитати з неї.

Переходьте за вказаним вище посиланням, щоб детально розібратися з темою залежності від торгівлі криптовалютою та зрозуміти, який зв’язок існує між нею та азартними іграми. Повне інтерв’ю з д-ром Марком Гріффітсом читайте нижче.

CoinJournal (CJ): Як ви вважаєте, чи є щось спільне між залежністю від торгівлі криптовалютою та залежністю від азартних ігор? Якщо так, назвіть основні риси?

Азартні ігри – це коли ви ризикуєте грошима (або чимось цінним) без жодних гарантій результату. Виходячи із цього визначення, криптоторгівля є формою азартних ігор.

Ті форми азартних ігор, які проводяться досить часто (тобто кількість разів, коли людина може грати в певний проміжок часу, може бути високою), як-от гра в ігрових автоматах, спортивні ставки або карткові ігри, більше викликають проблеми та залежність від азартних ігор, ніж ті види активності, що проводяться рідко (наприклад, лотерея двічі на тиждень, футбольні ігри, коли результат гри можна дізнатися лише раз чи двічі на тиждень).

Криптоторгівля може викликати звикання, враховуючи структурні характеристики, які лежать в її основі.

CJ: На вашу думку, чому люди стають залежними від торгівлі криптовалютою?

Ми (поки що) не знаємо, наскільки потужне звикання викликає криптоторгівля. Залежність (хімічна чи поведінкова) розвивається у складний спосіб. Адиктивна поведінка зазвичай формується в результаті поєднання трьох комплексів взаємодіючих факторів: (1) індивідуальні характеристики, (2) ситуативні (тобто зовнішні) і (3) структурні.

До індивідуальних характеристик належать: генетика людини, індивідуальні особливості та відносини.

Ситуативні характеристики включають об’єкти в навколишньому середовищі, які можуть впливати на поведінку людини. У випадку з азартними іграми сюди входять: кількість гральних закладів у регіоні, маркетинг і реклама азартних ігор, а також легкий доступ до азартних ігор, наприклад, чи можна грати в своєму смартфоні.

Структурні характеристики – це речі, властиві самій діяльності. Якщо говоримо про азартні ігри, то сюди належать: розмір ставки та джекпоту, ймовірність виграшу та частотність подій (тобто яку кількість разів можна грати в гру за певний період часу).

Що стосується ігроманії, дуже мало людей стають залежними від гри в лотерею, яка проводиться двічі на тиждень (адже існує лише два розіграші на тиждень, і між іграми є перерва); а-от від гральних автоматів стає залежними набагато більше людей, тому що якщо у людини є час і гроші, вона може грати в азартні ігри знову, і знову, і знову (в такі азартні ігри можна грати безкінечно довго).

Щоб криптоторгівля викликала залежність, мають бути індивідуальні фактори вразливості та активність, що має структурні характеристики, які можуть примушувати торгувати дуже часто (наприклад, висока частотність подій, можливість отримати великі фінансові винагороди, доступність торгівлі тощо).

CJ: Що ви думаєте про інфлюенсерів, які, отримуючи гроші від засновників, рекламують якісь сумнівні криптовалюти своїм підписникам, не розуміючи, як це працює. Чи вважаєте ви це проблемою?

Інфлюенсери (в контексті зазначених вище різних чинників, що впливають на формування залежності) – це ситуативні характеристики, що пояснюють людям як почати торгувати. По суті, інфлюенсери, скоріше за все, грають роль у придбанні активу, а не в формуванні та підтримці залежності (щось на кшталт реклами та маркетингу).

CJ: На вашу думку, чи впливає постійне коливання цін на криптовалюти на психічне здоров’я, адже люди бачать, що їхні інвестиції щодня серйозно піднімаються та падають?

Залежність досить конкретно впливає на психічне здоров’я людини. Усі наркомани, як правило, мають гірше психічне здоров’я, ніж ті, у кого залежності немає (хоча багато людей мають слабке психічне здоров’я, хоч у них і немає залежностей). Нестабільність є структурною характеристикою багатьох азартних ігор, але і стабільні, й нестабільні ігри можуть викликати залежність, тому нестабільність (сама по собі) не обов’язково є ключовою ознакою, якою пояснюється, які дії людини викликають залежність (а ті, як наслідок, призводять до проблем з психічним здоров’ям).

Коли людина активно стежить за тим, як зростають та падають ціни на акції, однозначно, це позначиться на її настрої. Однак загальне психічне здоров’я, ймовірно, залежить від купи факторів, а не лише від коливання цін.

CJ: Залежність від криптоторгівлі вивчалась ще зовсім мало. На вашу думку, в майбутньому потреба в таких дослідженнях зростатиме?

Якщо говорити коротко, то так. У цій галузі вже є кілька досліджень, де показано зв’язок між азартними іграми та торгівлею криптовалютою. Однак ці обмежені дослідження демонструють, що ті, хто займається лише криптоторгівлею, мають набагато менше шансів стати проблемними гравцями, аніж ті, хто грає в азартні ігри та разом з тим займається криптовалютною торгівлею.

Окрім того, схоже, у людей, які роблять ставки на спорт, а також займаються криптовалютною торгівлею, більші шанси отримати проблеми з азартними іграми. Нам невідомо, чи ті гравці, що вже мають проблеми, тяжіють до криптовалютної торгівлі, бо це просто інший вид діяльності, де вони можуть грати, чи криптовалютна торгівля є «шлюзом», через який можна спробувати інші форми «традиційних» азартних ігор (я припускаю, що більш вірогідно перше, а не останнє), адже не було довготривалих досліджень, були лише перехресні дослідження.

CJ: Чи вважаєте ви, що галузь криптовалют повинна докладати більше зусиль, щоб сприяти безпечному інвестуванню та вирішенню проблеми залежності?

Будь-який постачальник послуг, який має продукт, що потенційно може викликати проблеми та залежність, зобов’язаний піклуватися про своїх клієнтів. Постачальники торговельних послуг повинні мати політику та інструменти, щоб люди могли торгувати відповідально, адже це допоможе мінімізувати шкоду та, зрештою, захистить трейдерів від проблем під час торгівлі.

Це відбувається в індустрії азартних ігор загалом, і постачальники торгових послуг повинні забезпечити однакові рівні підзвітності та захисту. Очевидно, що люди повинні самостійно нести певну відповідальність за свої дії, але це не означає, що потрібно звільнити від відповідальності гральні та торгові компанії.

CJ: У багатьох країнах грати в звичайні азартні ігри можуть люди віком від 18 років та старше. На вашу думку, чи потрібно запровадити подібне правило стосовно криптовалюти, щоб захистити молодих, мозок яких більш вразливий до такої залежності?

Однозначно. Азартні ігри – це для дорослих, і дослідження незмінно показують, що у неповнолітних більше шансів захворіти на ігроманію, ніж у дорослих. І криптовалютна торгівля не має бути винятком, торгівля криптовалютою маж бути дозволена лише повнолітнім.

CJ: На вашу думку, світ був би щасливішим без азартних ігор? Будь ласка, відповідайте «так» чи «ні».

Ні. Для більшості людей азартні ігри є приємним і нешкідливим заняттям. Мені подобається грати в азартні ігри, тому я був би лицеміром, якби сказав, що інші люди не повинні мати можливість займатися цим, адже я сам це роблю. Обмеження або заборона азартних ігор призведе лише до того, що в них будуть грати нелегально, а це фактично спровокує нові проблеми.

CJ: Аналогічно попередньому питанню, чи був би світ кращим без інвестицій в криптовалюту?

Знову ж таки, ні, з тих же причин, що я зазначив вище (хоча я сам ніколи не займався криптовалютною торгівлею).

CJ: Що можете порадити людям, які хочуть торгувати криптовалютою, і в яких може виникнути залежність?

Людина повинна отримати всю необхідну інформацію про цю активністю, щоб вона могла свідомо почати цим займатися; це ж стосується й будь-якої іншої руйнівної діяльності, що може викликати залежність. Люди мають розуміти всі потенційні ризики.

Цілком ймовірно, що криптоторгівля потребує більших навичок, ніж (скажімо) гра в лотерею чи бінго. Потенційним трейдерам потрібно солідну базу знань, перш ніж витрачати власні кошти.