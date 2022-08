BitBox02 評述——冷存儲是一個不錯的選擇嗎？

到目前為止,今年的加密貨幣市場是殘酷的。在看跌的事態發展中,有一群中心化機構申請破產,其中最引人注目的是 Celsius 。

在這種背景下,口號“沒有密鑰,你的代幣也不是你的”比以往任何時候都更加真實。隨著整個行業的蕭條蔓延,只有一種方法可以絕對確定你的 Bitcoin(和其他加密貨幣)是安全的,那就是冷存儲,我在 UST 掛鉤開始下滑的那一天便對這一點做出過警告。

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

