BitBox02 評述——冷存儲是一個不錯的選擇嗎？

到目前為止，今年的加密貨幣市場是殘酷的。在看跌的事態發展中，有一群中心化機構申請破產，其中最引人注目的是 Celsius 。

在這種背景下，口號“沒有密鑰，你的代幣也不是你的”比以往任何時候都更加真實。隨著整個行業的蕭條蔓延，只有一種方法可以絕對確定你的 Bitcoin（和其他加密貨幣）是安全的，那就是冷存儲，我在 UST 掛鉤開始下滑的那一天便對這一點做出過警告。

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys. Is your custodial lender definitely not attached to $UST? Could be more than Terra going under here, this isn't over — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022

在經歷幾個月的下滑後，我們仍沒有走出困境，儘管最初的破產浪潮已經過去了（包括 Celsius、Voyager Digital 和 Three Arrows Capital）。

今天，我寫了一篇關於 BitBox02 硬件錢包的評述。為了使其盡可能簡單易懂，我將對該錢包進行客觀評測，概述其優點和缺點。

細節和拆箱

BitBox02 錢包由總部位於瑞士的 Shift Crypto 製造，零售價為 128 美元。我正在嘗試的版本允許存儲多種資產，包括 Bitcoin、 Litecoin、Ethereum 和 ERC-20 代幣。然而，對於那些看到“Ethereum”這個詞就會手心出汗的 Bitcoin 大戶來說，也有一個僅為 Bitcoin 而設的版本。它的零售價同樣為 128 美元。

套裝裡配有幾個物件。首先，錢包帶有一個 USB-C 到 USB-A 的適配器，所以即使你的筆記本電腦太舊，無法使用現在普遍可用的 USB-C 插槽，使用錢包也毫無問題。它還配有一條延長線，讓你可以將設備插入筆記本電腦，一邊手持設備，一邊通過電纜連接到筆記本電腦。這遠非必要，但也是一個貼心的細節。

最後，還有一個扣環，可讓您將設備掛在鑰匙圈、腰帶或任何東西上。除了硬件錢包本身之外，還附有一張 microSD 卡。

哦，還有 Bitcoin 貼紙！

如何使用 BitBox02

首先，我從 https://shiftcrypto.ch/app/ 下載該應用。

然後，我將 microSD 備份卡插入設備中。 microSD 卡的用途是備份您的錢包以防丟失或損壞。還有一個出色且簡單的功能，即設定通用的 2FA 選項，這能保證安全性。

在應用頁面上，點擊“安裝固件”。此外，你可以點擊“翻轉熒幕”，使其更易於閱讀（我的筆記本電腦只有一側有一個 USB-C 插槽）。接下來，驗證 BitBox 上的代碼是否與筆記本電腦熒幕上顯示的代碼相匹配。

點擊“創建錢包”。

我需要輸入密碼。為此，你要在設備的每一側使用隱形觸摸傳感器。這是一個非常酷的功能，可能是錢包中的佼佼者。您可以通過觸摸、滑動和按住傳感器以在設備上執行所有操作。它為整個事物增添了一種美好的未來感。

在設定密碼時，確實需要花點時間來運作傳感器，因為你需要多次單擊每個按鈕。因此，這個過程可能相當乏味。然而，這個過程十分直觀，一旦你習慣了這些設定就會變得輕鬆。除了需要控制的密碼外，傳感器運作相當出色。

使用設備

應用提供的選項很棒。我可以設定 2FA、管理我的備份、查看我的錢包餘額、查看我的交易——換句話說，提供所有的基礎知識。它簡約且易於瀏覽，對於錢包來說，這就是我真正需要的——我不需要我的冷存儲錢包擁有與最佳網站相媲美的閃亮介面。

接下來，我向我的設備發送一些 Bitcoin，在應用上輕鬆掃描二維碼。很可惜，這是我最近去薩爾瓦多旅行時留下的 Bitcoin ——我可能對那裡的商家接受 Bitcoin 的期望過高——但我真的不能為此而責怪 BitBox，對嗎？因此，我把 360 美元的 Bitcoin 放入硬件錢包。

之後，我又將其從設備中提取，這樣我也可以告訴我廣大親愛的讀者關於我的提取感受（為你們而做的！）。好吧，提取……很容易。沒什麼可說的。只需輸入交易，然後通過設備上的觸摸傳感器按住（隱形）按鈕來簽署該交易。

這就是它的全部內容。

優點

漂亮的熒幕使它非常易於使用

自帶 USB-C、USB-A 適配器

帶有一個備份存儲卡

優秀的 2FA 選項

應用提供輕鬆設定所需的所有知識，即使對於加密貨幣新手也能輕鬆掌握

缺點

雖說並不是什麼大問題，但在觸摸傳感器上設定密碼的過程有點繁瑣

結語

BitBox02 的功能不多，但它提供了它應該有的一切。它能很好地存儲你的 Bitcoin。設定很簡單，即使對於那些沒有經驗和知識的人也是如此（我和我的朋友一起測試過，他說開始指南非常棒）。

簽署交易再簡單不過了。 microSD 卡中的備份選項（完全可選）也很棒。 2FA 選項是我喜歡的。

總而言之，以 128 美元的價格，這款錢包完全做到了它需要做到的一切，我真的想不出任何能讓人們放棄購買它的理由。在當前環境下，如果你打算長期持有或擁有大量代幣，那麼擁有你的代幣的所有權至關重要。與不對代幣進行冷存儲的無數潛在缺點相比，128 美元的投資和 10 分鐘的設定時間只是一丁點的付出。

當然，如果你只持有少量或不希望長時間持有你的加密貨幣，那麼選擇一家安全的交易所就可以了。但除此之外，冷存儲更安全、更容易、更明智。 BitBox02 正是為此而構建的——而且它也能完美提供這些功能。

最後，它是開源的，這非常酷。最後，對決定在盒子中附上貼紙的人大聲說句謝謝吧！