Cardano 是 Instagram 上最受歡迎的加密貨幣

關鍵要點

Cardano 的粉絲聲望最高獲得大量支持，成為 Instagram 最受歡迎的代幣

Tether 的爭議性得以體現，每篇帖子的評論數最高

Bitcoin 每天的帖子數量比 Ethereum 多 55%

Tezos 每個帖子的平均點讚數最高

介紹

如今，Instagram 佔據了我們生活的大部分時間。現在很少有人去參加社交活動，而第二天在 Mark Zuckerburg 所創建的照片和影片共享平台上看不到活動相關帖子的。

雖然關於加密貨幣的討論通常停留在 Twitter 或 Reddit 等平台上，但沒有什麼話題是 Instagram 缺乏的。

我們很想知道哪些代幣在該平台上最受歡迎，因此我們創建了一個加權指數，評估市值排名前 50 位的加密貨幣的每日平均帖子數量，以及對這些帖子的平均點讚和評論數量.

Cardano 是 Instagram 上最受歡迎的話題標籤

Cardano 粉絲以最狂熱的加密貨幣支持者而聞名，這裡的研究也肯定了這一點。根據我們的加權指數，它們是 Instagram 上最受歡迎的加密貨幣。雖然平均每日帖子數量排名第九，但這些帖子的平均點讚數和評論數均排名第五。

兩個穩定幣出現在前 5 名中—— Binance USD 位居第二，Tether 位居第四。有趣的是，以 Tether 為例，它的平均帖子數量相對平均，排在第 18 位。然而，點讚數和評論數分別排在第三位和第二位，這可能表明社交媒體用戶對這個備受關注的儲備庫的可靠性展開了激烈的辯論。

Ethereum 和 Solana 是其他前 5 名代幣，這兩個 DeFi 重量級幣種將 Uniswap 擠出前 5 名之外。

Bitcoin 是每日帖子數量最多的主題

Bitcoin 的第一市值與其在帖子數量排名第一的位置相匹配，每天有 9,600 個相關帖子。與排名第二的 Ethereum（6,200 個）相比，平均每日發帖量高出驚人的 55%。

它是 Binance USD 數量的兩倍多，後者以 4,200 個帖子排名第三。也許令人驚訝的是，Dogecoin 僅以每天 2,200 個帖子就獲得了第四名。

Tether 是評論最多的加密貨幣

如上所述，Tether 對爭議並不陌生，它以 199 個平均帖子評論數位居榜首。

這並不奇怪，因為它對於支撐整個加密貨幣生態系統的流動性至關重要，而且在其兩極分化方面也如此具有挑釁性。

值得注意的是，Ethereum 只能排在第 10 位，而 Bitcoin 則排在第 14 位。 Aave 排在 Tether 之後，緊隨其後的是 DeFi ERC-20 代幣。

Tezos 是最受歡迎的加密貨幣

Tezos 一直在積極推動廣告宣傳，與一級方程式車隊 McLaren 和 Red Bull 以及足球巨頭 Manchester United 達成了贊助協議。他們的營銷也對 Instragram 產生了影響。Ethereum 的競爭對手以每個帖子平均點贊數 9,700 次，比排名第二的 Aave 的 7,600 次點贊數高出 28%。同樣，Tether 位居第三，而我們綜合排名第一的代幣 Cardano 則排名第五，每個帖子獲得 3,400 個讚。

結論

當談到加密貨幣時，社區是一個被廣泛使用的詞。生活在網上，這些加密貨幣也看到自己的大部分話題發生在虛擬世界中。

當人們想到加密貨幣時，Instagram 可能並不是人們第一個想到的社交媒體平台，但上文提到的數字表明，它仍然經常用於發布有關加密貨幣的資訊。

根據我們的研究，Cardano 是 Instagram 上排名最高的代幣。就綜合帖子而言，沒有代幣能與 Bitcoin 爭奪純粹的數量冠軍，但這個最知名的加密貨幣的點讚數卻只排在第 20 位和評論數只排在第 14 位，這導致其綜合排名跌至第 7 位。

也許它已經達到了足夠大的市值，以至於有影響力人士和 Instagram 用戶更關注在短期內具有更高上行空間和波動性的代幣？

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