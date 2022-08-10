Bitcoin 采礦難度創 5 個月新低，礦工紛紛關門歇業

關鍵要點

開採一個 Bitcoin 的成本從 6 月初的 24,000 美元降至 13,000 美元

相反，全球電力成本不斷攀升，歐洲電力基準強調了這一點——與去年同期相比，第一季度上漲了 281%

這意味著礦工的成本（電力）正在上升，而他們的收入（Bitcoin）正在下降

礦工因此紛紛逃離網絡

隨著礦工的停工，采礦難度下降——現在處於 5 個月以來的最低點——這解釋了為什麼開採一個 Bitcoin 的成本下降了

較低的采礦難度會降低網絡的安全性，因為這意味著攻擊者更容易操縱和控制系統

驗證交易所需的資源的減少也有利於小型礦工，使他們能夠更好地與大型礦工競爭

上個月，JP Morgan 發布了一份報告，概述了開採一個 Bitcoin 的成本已降至 13,000 美元——與 6 月初一個 Bitcoin 的開採成本為 24,000 美元相比，下降了 46%。

但是，當地緣政治環境所導致的電價上漲與全面通脹一致時，這怎麼可能呢？

電力成本不斷攀升

2022 年第一季度歐洲電力基準平均為 201 歐元/兆瓦，與 2021 年同期相比增長了 281%。

西班牙和葡萄牙的電力價格上漲了 411%，而法國的價格上漲了 336%。意大利緊隨其後，上漲了 318%，現在是歐盟最高的價格，每兆瓦時 249 歐元。

這意味著開採 Bitcoin 的運營成本正不斷攀升，損害了礦工的利益並導致他們停工歇業。

采礦

這就是有趣的地方。為了快速進行采礦，Bitcoin 礦工需要解決一道複雜的數學難題。無論哪個礦工率先解決了這道難題，都將贏得“驗證”區塊鏈區塊的權利，從而獲得 Bitcoin 獎勵。該區塊將被添加到區塊鏈中，然後該過程重複，礦工需要在下一道數學難題上競爭下一個區塊。

令人驚訝的是，Bitcoin 的神秘創造者 Satoshi Nakamoto 在 Bitcoin 中編寫了一個調整機制。這意味著隨著越來越多的礦工加入到網絡並競爭解決數學難題，這些難題會變得更加困難。通過這種方式，區塊鏈按預期運行，目標是每小時獲得相同的平均區塊。

事實上，Satoshi 在 Bitcoin 白皮書中的下面這段話強調，他預計計算機會變得越來越強大，並且隨著時間的推移對采礦的興趣會飆升：

“為了彌補硬件速度的提高和隨著時間的推移對運行節點的不同興趣，工作量證明（Proof of Work）的難度由針對每小時平均數的移動平均值所決定。如果它們生成得太快，則難度就會增加”。

這意味著什麼

電價上漲和 Bitcoin 價格下跌是礦工可能發生的最糟糕的事情。他們的成本（電力）正在上升，而他們的收入（Bitcoin）也在同時下降。

而且他們正在紛紛關門歇業。

下圖顯示了網絡的采礦難度。

很明顯，礦工和市場的其他部分都感受到了壓力。平均難度已達到 3 月以來的最低水平。這通常被視為對整個 Bitcoin 網絡的負面因素，因為它降低了區塊鏈的安全性。

加密貨幣難度越高，驗證交易所需的處理能力就越大，複雜程度也越高。在這種情況下，攻擊者需要更多的資源來操縱和控制系統。

第二個可能產生的結果是，對於小型 Bitcoin 礦工來說，較低的采礦難度可能是個好消息。這是因為驗證交易需要的資源更少了，這讓小型礦工可以與更大型的礦工一同競爭。

如果電費持續上漲，而 Bitcoin 價格繼續落後於當前水平（或進一步下降），這種情況不會得到很快改善。然而，如果 Bitcoin 反彈，我們可能會看到更多礦工清理他們的設備以重新參與到遊戲中，而難度也會因此而回升。

資料來源

JP Morgan / Decrypt

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