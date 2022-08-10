採訪 Denys Tyshchenko 和 Isaac Pintosevich。2022 年春天，一場盛大的加密貨幣活動—— MediaCoin 領導力學院開幕。迄今為止，有多家公司與加密貨幣市場和投資有關。那麼，MediaCoin 與其他貨幣有何不同？為什麼加密貨幣、NFT 和元宇宙領域的博主和專家對其感興趣？領導力學院項目有什麼獨特之處？

今天讓我們試著找出這些問題及其他問題的答案。我們的嘉賓：MediaCoin 營銷總監 Denys Tyshchenko 和 IPACT 培訓師國際專業協會主席 Isaac Pintosevich。

– 歡迎嘉賓們的到來！感謝你們願意接受採訪並告訴我們有關 MediaCoin 的相關資訊，尤其是領導學院項目！

Denys，可以請您告訴我 MediaCoin 的內容以及您在公司內的職責是什麼嗎？

– 大家好！ MediaCoin 公司正在普及加密貨幣，在讓人們了解加密貨幣並從中賺錢的同時，也讓人們團結起來，通過 NFT 世界和元宇宙更接近他們的偶像。

我是營銷總監，也是公司的一名交易員。我負責維持資金的正常運作和倍增；以及公司在全球範圍內的所有營銷和推廣。

– 麻煩您告訴我 MediaCoin 與其他投資公司的不同之處以及領導學院項目的特點。

– MediaCoin 與眾不同的點在於：首先，我們是第一家連接網絡營銷、NFT 和元宇宙的公司。其次，我們非常重視產品。在短短六個月內，我們已經擁有了自己的 NFT 市場，這是一個讓我們的用戶獲得折扣的常規市場。我們還將在下個月推出元宇宙的第一個版本，以供人們使用，並且很快就會推出一個加密貨幣錢包。

此外，我們非常重視培訓。在大師班中，我們教授：什麼是加密貨幣，如何利用它來賺錢，什麼是 NFT 和元宇宙；所以決定與我們合作的人都是有知識儲備的。我們擁有超棒的領導力學院，由 Isaac Pintosevich 負責。感謝有他，來到這個平台的人們不僅能研究加密貨幣世界，還能豐富知識。此外，公司首席執行官 Sergey Sevastyan 和我將在下個月推出加密貨幣培訓，每個用戶也能接受該培訓。

– Denys，您是如何想到創建領導力學院的？

– 創建領導力學院的想法僅僅是因為我從事網絡營銷工作已經七年多。我一直專注於教授他人，因為我已經教會了 4,000 多人進行交易。我明白，生活中最重要的事情是學習。如果一個人擁有知識，然後開始行動，他就會獲得 100% 的結果。而且最重要的是，他/她會犯更少的錯誤，所以我們走的是教授他人的道路。

“Isaac，請告訴我為什麼您會同意參與這個項目，您看到了什麼前景。

– 首先，在今天，加密貨幣、NFT 和元宇宙是全新的且不斷增長的領域。我們需要創新。而全新則是您需要的地方，如果您想發展和成長，肯定需要與某人攜手走在最前沿。所以我決定與 MediaCoin 合作。

其次，項目最重要的是團隊。 MediaCoin 擁有一支充滿活力和雄心勃勃的團隊。我總是喜歡和這些人在一起工作。這是成功的關鍵。領導者的雄心和活力，加上他們團隊的專業性，都保證了項目的成果。他們邀請我，這不僅證明了他們的雄心和活力，也證明了他們擁有最高智慧。他們邀請了各個領域的佼佼者就該項目進行合作。

第三，MediaCoin 是一個遍布全球的國際項目，我領導的 IPACT（國際教練和培訓師專業協會）也是如此。我們有一個類似的意識形態：走向世界——一個沒有邊界的世界。今天，加密貨幣連接了整個世界和所有國家。這是最方便的支付方式。由於 IPACT 是全球性的，MediaCoin 也是如此。

– Isaac，請告訴我們您在教授和培訓領域的豐富經驗。

自 2006 年以來，我一直在從事教育行業。一開始，我是一名企業培訓師，我曾在包括 Visa、MasterCard、Deloitte、Procter & Gamble 等世界上最大規模的公司工作，用我發明的方法進行培訓。之後，我創建了自己獨特的教授風格，稱為“新教授準則”。我還創立了 Isaac Pintosevich Systems，它是後蘇聯地區最成功的公司之一，後來我把它賣掉了。我的學生中有超過 100,000 人組織了 IPACT。我領導了它，我是這個協會的主席。這個非營利組織幫助教授者以高質量工作，讓市場獲得最佳培訓服務。因此，如果您在某處訂購培訓和培訓計劃，請查看它們是否獲得 IPACT 認證，這是質量的標誌。

我可以說，尤其是在後蘇聯地區，我經歷了教育行業的所有領域。我是 Synergy Business School 的領導力教授。我寫了 14 本書，全球銷量超過 1,000,000 本。所以我有大量的教育經驗，而這些經驗都屬於IPACT，世界上最重要的成就都用在了 MediaCoin 領導力學院。

– 領導力學院參與者在參加您的課程和培訓中能獲得什麼好處？

– 我們專門為 MediaCoin 開發了領導力學院。所有課程都專注於三點：第一是目標。強大的領導者有雄心勃勃、光明且遠大的目標。

第二是效率，實現這些目標的行動，包括《懶惰的贏家》、《Aja！折疊！》等課程。我們有提供可以提高個人效率的課程，並使人員的行動力比以前高 20 倍。遠大的目標和大量的行動。

第三，提供領導工具以建立團隊、激勵團隊的計劃。領導者在團隊的幫助下實現目標。這些是領導力學院參與者能獲得的好處：他們學會設定目標，比普通人付出 20 倍的努力來實現目標，並創建和激勵能夠幫助他們實現這些美好目標的團隊。

– Denys，能談談領導力學院參與者在項目短期內已經取得成就的例子嗎？

– 我們有很多例子。那些立即明白本質並開始學習的人在一個月內就能獲得兩倍的結果！最重要的是在實踐中學習和使用這些知識。我們也會在這方面提供幫助。有些人由於擁有了新知識而變得更有動力，並戒除了懶惰，他們已經賺取了數萬美元。

– 您還計劃基於 MediaCoin 實施哪些其他項目？

– 在秋天，我們將擁有所有存在於加密貨幣中的項目。今天，我再說一遍，這是一個產品市場，您可以通過我們的貨幣和我們的聯絡，以折扣價購買一些產品。例如，我們出售的 Apple 產品比市場價便宜 15%。由於商品數量有限，因此僅限於那些擁有我們貨幣的人。

它也是一個 NFT 市場，您可以在其中賺取 NFT 並在元宇宙中使用它們。

這些是人們能夠在其中跳舞、學習和唱歌的媒體世界，媒體人士將參與其中，我們自己的加密貨幣錢包將於 7 月下旬至 8 月初推出，人們將能夠在其中存儲並轉移加密貨幣，不需要使用其他服務。最重要的是，他們將能夠在我們的錢包中將加密貨幣兌換成歐元，申請我們的卡並用它來支付。

另外，在夏天，我們將推出一個發布平台，在秋天，我們將會推出一個交易所。在短短的一年內（我們在 11 月有周年紀念日），我們將打造出當今加密貨幣行業的所有產品。所以我們會更新產品，增加新的東西，並給我們的參與者越來越多的機會。

– Isaac，對於想要改變生活和提高領導能力的讀者，您有什麼想說的？

如果您是一名領導者，那麼您必須去領導者聚集的地方。如果您想成為一名領導者並實現目標，則必須與實現目標的人建立聯繫。無論您和誰在一起，與這些人在一起，您都能學到東西。這是一條很重要的法則，清楚地反映了本質。如果您想成為一名領導者並實現遠大目標，那就去他們聚集的地方。在 MediaCoin 和領導力學院，盡您所能建立聯繫和工作。發現最優秀的人以實現您的目標，那麼您的目標就會實現！這就是我對所有讀者的祝願。

– Denys Tyshchenko 和 Isaac Pintosevich，非常感謝你們接受我們的採訪！我們祝你們早日成功！