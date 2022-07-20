將社交媒體帶入 Web3 世界—— CyberConnect 首席執行官專訪

新興的 Web3 空間有一個有趣的方面是社交媒體。儘管許多人聲稱社交媒體已經足夠成熟，可以被 Web3 提供的技術所顛覆，但目前尚未有一家公司在該領域留下了深刻的印象並佔據了市場份額的主導地位。

在當今時代，社交媒體平台正面臨著關於什麼是言論自由以及這些中心化公司擁有什麼權力的爭議，這一點變得更加緊迫。更不用說億萬富翁競標將著名的社交媒體網站私有化。

在推出首款產品 Link3 後，我採訪了 CyberConnect 聯合創始人兼首席執行官 Wilson Wei，以了解該領域的一些情況。

作為一個可驗證身份的社交網絡，Link3 將同時利用鏈上和鏈下數據來傳遞可驗證的資訊。 Link3 個人資料頁面還可以作為一個人的整體身份，CyberConnect 聲稱這將使用戶和組織之間建立更值得信賴的網絡和有意義的聯繫。這是一個新概念，在更廣泛的市場和社會對社交媒體的看法如此尖銳的時刻出現，這將使這一次的採訪變得更加有趣。

CoinJournal（CJ）：您認為在說服普通人從傳統社交媒體遷移到這種新穎的區塊鏈註冊版本方面，熊市的破壞性有多大？從心理上講，你認為現在獲得牽引力會更難嗎？

Wilson Wei（WW）： Web2 用戶的興趣肯定因為市場而下降。然而，Web3 Social 和 Link3/CyberConnect 的願景是建立一個更好的互聯網，具有可驗證和整體的身份，以促進信任、更有意義的聯繫以及更好的用戶對其數據的控制。

這是對我們在傳統社交媒體中的改進，也是對以前 Web2 模型中誤入歧途之處的修正。區塊鏈和加密貨幣以及其他更多東西使這一願景成為可能，它們是關鍵工具，但它們本身並不是目的。

每個人都應該得到更好的數字社交體驗，用戶會根據自己的時間和選擇為更好的服務投票。

CJ：你認為像 Meta 這樣的中心化社交媒體公司的力量需要被控制嗎？

WW：是的，我們相信整個網路的模式是以用戶為中心的。並不是說中心化社交媒體公司不可避免地是邪惡的，而是用戶應該對他們想要使用的服務以及如何使用他們的數字身份擁有最終的控制權和選擇權。

CJ：這個領域有幾個競爭對手——是什麼讓 Link3 與眾不同？

WW：

身份的更多維度；可驗證性；關係性身份。

在 Web2 中，我們通過關注他人、發布內容和自我證明等各種屬性和偏好來維護我們的公眾形象。除此之外，Link3 引入了一系列新的維度，可以更真實、更完整地講述關於您的故事： 無論平台如何，您與其他人和組織的 聯繫 ； 您擁有的代表您的地位和品味的 資產 ； 由第三方（如 DAO 和項目）頒發的關於您的主要成就和角色的 證書 ；以及 所有其他 鏈上活動記錄 ，例如證明您參與社區的投票和捐贈。

內生的信任層將從所有這些附加的背景和含義維度中發展出來，因為它們是可驗證的。

由所有這些聯繫和記錄組成，像這樣的關係身份是有機的、不斷發展的、真實的和值得信賴的、豐富的背景和有意義的，就像我們作為社會存在並希望每個人都處於重要的關係中一樣。

CJ：您認為 Web3 社交網絡以及 TikTok 和 Facebook 等傳統公司的未來是什麼？

WW：

以用戶為中心和自主權：

正如我們在上面的答案中提到的。用戶應該是網絡的基本紐帶，用戶應該是對他們想要使用的服務以及如何使用他們的數字身份擁有最終控制權和選擇權的人。

可驗證且值得信賴：

作為 Link3 的關鍵價值主張，社交網絡的未來應該內置信任結構。這對於充分釋放人類社會連通性的積極潛力並實現更好的協作至關重要。我們認為，實現這一目標的關鍵是數字身份的一些關鍵和不同維度的可驗證性。

開放、便攜和可組合：

與以用戶為中心的理念類似，更好的社交網絡的新願景不應將用戶或用戶數據鎖定在個別平台的牆內。用戶應該能夠將他們的聯繫、興趣和構成其身份一部分的所有其他有意義的數據帶到他們喜歡的任何平台或服務上。這也意味著開發者和服務供應商將能夠在數據的基礎上提供更流暢、更豐富的體驗。

CJ：您最近在 5 月成功完成了 A 輪融資。您是否對在危機蔓延和經濟下滑的全面影響之前完成這一融資而鬆了一口氣？

WW：

我們已做好準備，並始終致力於在經濟低迷時期進行建設

作為一個連續創業團隊，在社交、Web3 和區塊鏈領域擁有超過 7 年的經驗，以往的經驗告訴我們，在低迷時期繼續建設至關重要。儘管存在挑戰，但熊市是我們專注於構建、運輸和創造價值的好時機。真正有遠見和創造價值的項目也將更容易得到適當認可，因為干擾會隨著市場炒作而平息。

我們非常感謝我們所有出色的支持者的信任和支持。他們是一群精挑細選的合作夥伴，他們對 Web3 有著長期的信念，與我們分享使命，對我們的團隊給予極大的信任，並提供我們需要的所有支持，不僅僅是財務方面的支持。我們很幸運，也有能力讓他們與我們一起踏上這段旅程。

“社交”將是 Web3最重要的部分。“在 Web3 上連接每個人”是一項雄心勃勃且具有挑戰性的使命。我們建立了一支擁有精湛專業知識和經驗的優秀團隊。在我們出色的投資者的支持下，即使在行業寒冬，我們也做好了建立和創造長期價值的準備。

CJ：推動採用率的最佳方式是什麼？您是否考慮過嘗試將當前的社交媒體影響者吸引到 Web3 以推廣該平台？

WW：