加州將加密貨幣政治捐贈合法化，因為加密貨幣公司增加了政治支出

關鍵要點

加密貨幣交易所 FTX 的首席執行官 Sam Bankman-Fried 在 2022 年向政治團體捐贈了 200 萬美元，這是有記錄以來的第 27 位。到目前為止，他已向民主黨候選人和政治行動委員會捐贈了總計超過 2100 萬美元。

另外兩位 FTX 高管 Ryan Salame 和 Nishad Singh 分別捐贈了 100 萬美元

Bankman-Fried 也是 Joe Biden 2020 年總統競選的主要資助者之一，而他在 2024 年大選中的支出可能達到 10 億美元

然而，雖然 Salame 在資助方面採取了共和黨的路線，但似乎沒有採取嚴格的黨派路線

俄勒岡州、密歇根州和北卡羅來納州都禁止了以加密貨幣計價的捐款，但越來越多的州要么將其合法化，要么正在考慮引入框架來這樣做——加州剛剛宣布更改他們之前的禁令

介紹

FTX 的業務涉及多個方面，也延伸到政治上。

“你很快就會用完通過花錢讓自己更快樂的真正有效的方法，”FTX 的首席執行官 Sam Bankman-Fried 過去曾說過。 “我不想要一艘遊艇。”

Bankman-Freid 可能不想要花哨的玩具，但他確實想影響世界，這在一定程度上表現在一些政治捐款上。最突出莫過於對 Joe Biden，這位現任總統在 2020 年總統競選期間從 Bankman-Fried 獲得了 520 萬美元。

到目前為止，他總共向各種民主黨候選人和與民主黨結盟的 PAC 捐贈了超過 2100 萬美元的資金。

至於2024年的選舉？Bankman-Fried 表示，他可能會根據候選人（而非政黨）花費高達 10 億美元，而最低限額可能會“超過 1 億美元”。

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas. My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies. — SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022

加州將加密貨幣捐贈合法化

很多這類型的捐款甚至可以用加密貨幣進行，而不是傳統的法定貨幣。雖然許多州沒有關於向政治人物捐贈加密貨幣的合法性規定，但有幾個州已經將其完全合法化——包括華盛頓、亞利桑那州、科羅拉多州、伊利諾伊州、俄亥俄州和佐治亞州。

然而，下面的地圖顯示，一些州則是走向截然相反的道路，加州、俄勒岡州、密歇根州和北卡羅來納州完全禁止通過加密貨幣進行政治捐款。然而，在寫這篇文章的過程中，加州突然轉向使捐贈合法化——這意味著下圖很快就會多一個合法的州。

FTX 大量涉足政治

Bankman-Fried 並不是加密貨幣中唯一的捐贈者。他甚至不是 FTX 中唯一的一個。從 2022 年 迄今為止的捐款來看，opensecret.org 獲得了來自 Bankman-Fried 的 200 萬美元的資金，排名 27 位。然而，另外兩名 FTX 高管—— Ryan Salame 和 Nishad Singh，他們每人又捐贈了 100 萬美元，在總排名中排名第 44 位。

儘管今年加密貨幣價格下跌，但它已經在很大程度上進入了主流領域，沒有什麼比它越來越多地參與政治更能說明這一點了。僅將這三個 FTX 捐助者結合起來，該交易所在今年的政治捐助者排行榜中將排在第 14 位。

有趣的是，Salame 的資金似乎是受共和黨驅動的，他的資金用於支持 5 月的美國夢聯邦行動，這與 FTX 同事 Bankman-Fried 的親民主黨立場形成鮮明對比。但 Bankman-Fried 過去也甚至有向保守派候選人提供了少量捐款，因此顯然這並不是嚴格意義上的受政黨驅動，正如他在上面所說的那樣。

事實上，民主黨與共和黨在加密貨幣領域的分歧非常有趣，後者似乎更願意接受這個行業，因為民主黨擔心洗錢、環境破壞和對投資者的剝削等問題。

與過去的選舉相似

雖然加密貨幣在之前的總統競選活動中小了幾個數量級，但使用加密貨幣作為捐贈工具的增長確實讓人想起過去的選舉。

Donald Trump 在 2016 年令人震驚的勝出中利用了社交媒體的力量——特別是 Twitter，而 Obama 在四年前就熱情地利用了智能手機技術。這些在競選活動中灌輸技術的新方法可能是贏得選民的好途徑，尤其是對年輕一代，或者那些可能不太願意投票的人來說。

兩極化

加密貨幣仍然是一個極端兩極分化的問題，反對者聲稱這是一種短暫的炒作熱潮，不過是一種快速致富的方案，而支持者則表示區塊鏈技術可以讓世界變得更美好、更公平和更公正。

因此，政治開始越來越多地與加密貨幣聯繫起來也就不足為奇了。我們已經看到某些政客——El Salvador 總統、邁阿密市長、紐約市市長等等都熱情地歡迎這項技術，而也有其他則呼籲對其進行約束——例如，中國已經徹底禁止了加密貨幣.

隨著行業的持續發展，儘管最近價格低迷，但加密貨幣法規和政界人士對該行業的態度將變得越來越重要——特別是如果 FTX 的政治捐款開始蔓延到行業的其他領域。

然而，預計很快會有更多的州效仿加州，因為以加密貨幣計價的捐贈合法化對立法者來說是一次輕鬆的勝利——它沒有深入研究圍繞該行業的更複雜監管問題，但仍然鼓勵加密貨幣捐贈。

資料來源

https://www.opensecrets.org/outsidespending/summ.php?disp=D

https://decrypt.co/47292/one-of-joe-bidens-biggest-donors-runs-a-cryptocurrency-exchange