加州將加密貨幣政治捐贈合法化，因為加密貨幣公司增加了政治支出

FTX 的業務涉及多個方面,也延伸到政治上。

“你很快就會用完通過花錢讓自己更快樂的真正有效的方法,”FTX 的首席執行官 Sam Bankman-Fried 過去曾說過。 “我不想要一艘遊艇。”

Bankman-Freid 可能不想要花哨的玩具,但他確實想影響世界,這在一定程度上表現在一些政治捐款上。最突出莫過於對 Joe Biden,這位現任總統在 2020 年總統競選期間從 Bankman-Fried 獲得了 520 萬美元。

到目前為止,他總共向各種民主黨候選人和與民主黨結盟的 PAC 捐贈了超過 2100 萬美元的資金。

至於2024年的選舉?Bankman-Fried 表示,他可能會根據候選人(而非政黨)花費高達 10 億美元,而最低限額可能會“超過 1 億美元”。

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

