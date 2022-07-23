在裁員 9%/18% 之前，Robinhood 和 Coinbase 是最大的政治遊說支出商

關鍵要點

Robinhood 在今年第一季度的遊說支出上是所有加密貨幣公司中最多的，在解僱 9% 的全職員工之前就捐贈了 61 萬美元

Coinbase 在第一季度的捐贈比上一季度減少了 62%，因為超級碗廣告在裁員 18% 之前增加了支出

儘管市場較上一季度低迷，但加密貨幣政治支出在 2022 年第一季度整體略有上升

前五大公司捐贈了 180 萬美元

至關重要的美國中期選舉日益臨近，民主黨人和共和黨人將正面交鋒，爭奪參議院的控制權。

在查看今年的政治資金時，有些事實浮出了水面——加密貨幣公司正越來越多地進入政治領域，儘管面臨市場價格普遍下跌、大規模裁員和今年整個行業的銷量普遍下滑，但今年仍有許多加密貨幣公司在政治遊說上花費越來越多的錢。

以 Robinhood 為首的政治捐款

Robinhood 宣布，由於市場低迷嚴重打擊了加密貨幣和股票經紀商，他們將在 4 月份裁減 9% 的全職員工。然而，這是發生在第一個季度之後，他們為遊說捐贈的資金比任何其他加密貨幣公司都多，達到 610,000 美元，比他們在 2021 年第四季度花費的 430,000 美元增加了 42%。

如下圖所示，Blockchain Association、Coinbase、Ripple Labs 以及 Dapper Labs 位列支出前 5 名。

從總體數據來看，與 2022 年第一季度相比，2021 年第四季度的捐贈總額相對平穩。雖然市場在 2021 年 11 月創下歷史新高，當時 Bitcoin 交易價格為 68,000 美元，但市場情緒在 2022 年第一季度惡化，這就是為什麼支出仍然保持活躍的原因。

隨著熊市在 2022 年第二季度真正加速，人們預計在第二季度數據公布後，整個行業將會出現下滑。

然而，在更細化的基礎上，與上一季度相比，有一些突出的舉措，如上圖所示。我們已經提到 Robinhood 的增長，但這與另一家最近也裁員的公司 Coinbase 則完全相反。

這家著名的上市交易所在 2021 年第四季度捐贈的金額最高，為 740,000 美元，但這一數字在 2022 年第一季度下降了 62%，這是因為在 2 月份的一個長達 1 分鐘的超級碗廣告上支出了 1400 萬美元。四個月後，Coinbase 裁員 18%，包括 1,100 個工作崗位。

隨著中期選舉的臨近，遊說活動越來越成為人們關注的焦點。雖然傳統上，支出會隨著選舉時間的臨近而增加，但另一方面，加密貨幣市場今年一直處於自由落體狀態，上述裁員就是證明。

因此，目前尚不清楚這種遊說支出是否能夠維持。無論如何，我們都希望裁員的情況不會繼續惡化。

資料來源

OpenSecrets.org