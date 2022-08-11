本問答是與 Dr Jeremiah Weinstock 的完整訪問。想知道我們整個專家小組深入研究加密貨幣交易成癮問題的所有內容，請查看此文章。

以下是對 Saint Louis University 心理學系教授 Dr. Jeremiah Weinstock 的採訪，他主要研究成癮行為，重點是賭博障礙和作為干預措施的鍛煉。這是我們採訪的完整記錄，其中有些引述已發表在我們關於該主題的主要文章中。

如需深入了解加密貨幣交易成癮問題及其與賭博的聯繫，請點擊該連結。至於 Dr Weinstock 的完整採訪，請查看下文。

CoinJournal（CJ）：您認為加密貨幣交易成癮和賭博成癮之間有相似之處嗎？如果有，您能說出最突出的點嗎？

雖然加密貨幣交易成癮不是我們對精神疾病分類的官方診斷，但從事加密貨幣交易的個人可能會因交易行為而受苦並經歷負面後果。

賭博障礙和其他成癮的標誌是（1）失去控制，這意味著一個人試圖停止或減少他們的賭博行為，但無法做到，（2）耐受性高，需要以更大的強度來進行該行為，以達到預期的效果，以及（3）戒斷，當一個人試圖停止或減少進行該行為時，會感到煩躁和情緒低落。

如果從事加密貨幣交易的個人經歷了一種或多種這些標誌性症狀，那麼他們可能會對加密貨幣交易上癮。尋求刺激和頻繁交易（即非買入並持有投資戰略）的交易者，對該行為變得不適應的風險增加。

CJ：在您看來，是什麼讓交易等活動如此令人上癮？

加密貨幣市場的不確定性和波動性。在這些市場中存在著在短時間內贏錢的“機會”。經歷過早期大贏的個人更容易對加密貨幣交易上癮。

CJ：有影響力人士從創始人那裡收取費用，向粉絲推廣晦澀難懂的加密貨幣，而對其運作方式所知甚少——您認為這有問題嗎？

我不認為有影響力人士有問題，因為公眾都明白有影響力人士正試圖通過強調或推廣的任何主題獲利。披露他們與這些公司的財務關係將增加透明度。

有影響力人士推廣這些貨幣確實增加了人們對可用性的感知。可用性是發展成癮性疾病的必要組成部分。

CJ：在您看來，加密貨幣價格的每日波動會影響人們心理健康嗎，因為人們看到自己的投資每天都在如此大幅度地上下波動？

是的，隨著個人資金每天上下波動，這會導致心理健康問題。當個人將他們的加密貨幣投資與身份聯繫起來時，它會影響自尊並導致抑鬱和焦慮。對於某些人來說，波動性會令人興奮，他們會試圖尋求“追逐”市場的快感 。

CJ：對加密貨幣交易成癮的研究仍然有限，您認為未來對這方面的需求可能會增長嗎？

迄今為止，對加密貨幣交易的研究有限，其中大部分研究是關於是否應將加密貨幣交易納入賭博症的一種，因為這種行為本身符合賭博的定義——將有價值的東西（金錢）放在不確定的結果上冒險，希望能獲得更大的利潤。

在這個領域進行研究的需求是存在的。該領域受到的關注程度取決於市場以及是否發生整合/監管、加密貨幣交易的負面後果是否會成為頭條新聞，以及最終是否有資金（即金錢）用於該領域。

目前，加密貨幣交易並不是美國最大的研究資金來源——美國國立衛生研究院資助的領域。

CJ：您認為加密貨幣行業應該做更多的事來促進安全投資和解決成癮問題嗎？

加密貨幣行業應該效仿紐約證券交易所和其他股票市場的做法，因為它們宣傳市場上的資金是一種投資而不是快速致富的計劃。股市中沒有關於賭博的監管。

CJ：傳統賭博在許多地區僅限於 18 歲及以上的消費者。你認為加密貨幣中應該有類似的規則，以保護更年輕、更易受影響的人免受潛在的成癮嗎？

這是一個需要細微差別的複雜問題。青春期是一個以冒險為特徵的發展時期。早期接觸成癮行為會增加該行為成為問題的機會。例如，在 13 歲之前首次飲酒的人對酒精上癮的風險會顯著增加。

青少年如何接觸到加密貨幣？如果要讓青少年使用加密貨幣，那麼父母的監控和監督就非常重要了。但是，紐約證券交易所對投資在交易所上市的公司有年齡限制嗎？

這兩個問題都揭示了回答這個問題所需的灰色地帶。

CJ：如果我讓您回答是或否，您認為沒有賭博的世界會更幸福嗎？

賭博自古以來就是人類的活動！

在法老的墳墓中發現了骰子。古代印度教文本《摩訶婆羅多》中包含了一個賭博成癮的故事，以及隨後還有一段勸阻賭博的經文。無論好壞，它都刻在我們的 DNA 中。我們是敢於冒險的社會動物。

賭博是我們冒險的一種表現。我希望該行業能夠認真對待賭博成癮問題並確定一個人的行為何時會出現問題。

CJ：您能給那些對加密貨幣交易感興趣、可能有賭博成癮傾向的人士甚麼建議？

幾年前，我們進行了一項研究，將職業賭徒與患有賭博成癮的人進行比較（Weinstock、Massura 和 Petry，2013 年）。這兩組人都經常賭博，但在經濟後果和心理健康方面經歷了截然不同的結果。

兩個群體都認可對賭博的關注；然而，兩組人之間的最大區別在於他們對金錢的約束與失去控制/追逐損失。職業賭徒規定了他們用來賭博的資金。每天，職業賭徒只用 5% 的資金來冒險。

一旦他們達到這個損失限制，他們就會結束這一天，不會再賭博。這防止了他們追逐損失。而患有賭博成癮的人則無法設定並遵守這些限制。然而，這種設定限制並堅持下去的想法是最重要的。

如果您發現自己無法堅持限制，問問自己這是否意味著您的交易已經失控了！