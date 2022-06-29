MIT 教授認為 DeFi 可以降低銀行權力：採訪

當在各自領域取得高度成就的人開始被加密貨幣吸引時，我總是覺得很有趣。 Catherine Tucker 就是這麼一個例子，她是 MIT 斯隆商學院的斯隆傑出管理學教授和市場營銷學教授。

我偶然看到了她那篇出色的 論文 《反壟斷和無成本驗證：對區塊鏈技術影響的樂觀和悲觀觀點》，個人認為這篇文章的內容遠遠領先於當時（寫於 2018 年），即便今天看來也仍然非常具現實意義。事實上，當時她的學術同行都認為數字貨幣只是“曇花一現”。

今天我們就這篇論文，以及自四年前撰寫論文以來的變化來採訪 Catherine ，並在一些我非常好奇的話題上得到了解答。

CoinJournal（CJ）：早在 2018 年就撰寫有關加密貨幣的學術論文相當領先——您是如何開始接觸加密貨幣並決定撰寫論文的？您的專業同行的最初反應是什麼？

Catherine Tucker（CT）：作為一名研究員，我早在 2014 年就開始研究加密貨幣經濟學的問題，當時我是幫助運行 MIT Bitcoin 實驗的團隊的一員，在實驗中，我們為每個 MIT 本科生提供了 100 美元的 Btcoin 。

當時我的學術同行都認為數字貨幣只是曇花一現。

CJ：自 2018 年以來，您對區塊鏈技術的影響的看法是否發生了變化？

CT ：沒有。但我認為更多的人開始理解區塊鏈並不是 Bitcoin 。

CJ：早在 2018 年，您是否預計到有關加密貨幣的正式監管在這個階段會取得進一步進展，包括反壟斷和其他領域？

CT ：我認為到目前為止，監管一直很緩慢而且倒退。我認為，要提出反映加密貨幣本質的法律，而不是試圖使加密貨幣技術像早期技術一樣運作的法律，我們還有很長一段路要走。

CJ：閱讀您的（優秀）論文後，我立即想到的一個領域是中央銀行發行數字貨幣（CBDC）。這將賦予大公司（比如 Apple 、Google）或政府巨大權力——您對此有什麼想法，尤其是從反壟斷的角度來看？

CT ：嗯，中央銀行已經在掌管法定貨幣了！出於權衡穩定性和可信度，我們失去了任何市場權力。我不認為這裡會有所不同。我還認為，總的來說，由於轉換成本低，任何科技公司贊助的加密貨幣都不太可能擁有傳統經濟學意義上的實質性市場權力。

CJ：在過去的幾年裡，大型科技公司變得更加強大。您是否仍然相信區塊鏈替代品在理論上可以提供更民主的平台，並影響日益增長的反壟斷，正如 2018 年的論文中所討論的那樣？

CT ：區塊鏈通過更少的實體和更多的數字化來降低轉換成本，而轉換成本是傳統市場權力來源。所以我繼續保持樂觀態度。

CJ：您寫了關於開源代碼的文章，以及它是如何成為區塊鏈平台和反壟斷的關鍵因素，但您認為大量的拉高出貨或欺詐是現有區塊鏈的簡單複制粘貼分叉所導致的結果嗎？是不是更容易出現詐騙？

CT ：我認為加密貨幣技術作為一個技術領域，就已經存在的詐騙數量而言是不尋常的。我認為這是大量資金投資、未經測試的新技術，以及相對於其他經濟部門來說的異常高回報所產生的組合。可悲的是，這種組合導致了詐騙。但我認為這不一定反映了詐騙的難易程度。

CJ：自從您撰寫本文以來，去中心化金融（DeFi）在 2020 年爆發。這會對潛在的反壟斷以及這些大型機構目前對金融市場的控制產生重大影響嗎？

CT ：我對去中心化金融感到興奮。如果您想一下，尤其是在美國以外的經濟體中，銀行業往往是異常集中的，並且離開銀行的轉換成本很高。去中心化金融是一項有望改變這種集中模式的運動。

CJ：您在論文中寫道：“雖然市場剛剛起步，目前還沒有加密貨幣或區塊鏈項目達到任何有意義的市場權力，但在規模上，一些項目將擁有足夠的市場份額來影響價格和消費者福利”。你是否認為 Bitcoin 在影響力和市值方面的巨大領先並不構成有意義的市場權力，鑒於它能夠推動所有其他加密貨幣的市場？

CT ：不。我認為 Bitcoin 作為一個有未經測試技術的領域的先行者，在吸引注意力方面具有優勢。雖然我不知道任何轉換成本的特別意味，但是它的巨大市場份額影響著壟斷力量。正如許多交易者所知，在 Bitcoin 和其他競爭對手之間切換是相當容易的。