Kryptozima nemusí v dohledné době skončit

Klíčové info

Krypto je už rok na začarovaném medvědím trhu

Je to poprvé, co kryptoměny zažily medvědí trh i v širší ekonomice

S příliš mnoha negativními makro proměnnými a když éra nulových úrokových sazeb skončila, zdá se naivní si myslet, že kryptoměny se mohou v krátkodobém horizontu výrazně proměnit.

Každý, kdo sází na rychlé zotavení na krypto trzích, to možná bude chtít přehodnotit.

Pokud znáte moji analýzu, určitě víte, že jsem byl nějakou dobu medvědí. To se týká hlavně makro nastavení, protože ekonomika se otáčí tváří v tvář tomuto novému paradigmatu vysokých úrokových sazeb.

Kryptoměny představují jednu z nejrizikovějších tříd aktiv, a proto se vždy chystaly na boj, jakmile se pod nimi vytáhl koberec. A to se také stalo, když Jerome Powell a Federální rezervní systém tento koberec nemilosrdně vytáhli.

S touto makro kulisou v této poloze je na místě strop. Kryptoměny neporostou, dokud nebude poražena inflace a úrokové sazby vyvrcholí. V současné době se státní pokladniční poukázky obchodují za 4 %, ale na začátku roku 2023 to pravděpodobně vzroste na 5 %.

Stále panuje obava, že inflace, která se zdá, jako by dosáhla svého vrcholu, přesto nějakou dobu přetrvá. Trh práce zatím nepocítil skutečné napětí, zatímco poptávka byla utlumená, ale ne výrazně.

Další špatné zprávy

Tato situace mě přivedla k tomu, abych prohlásil, že kryptoměny by mohly být jen kousek od špatné události, která by vedla k krachu. Příliš dlouho se pohybovala na hranici 20 000 USD, nemohla se prolomit, zatímco ji omezoval medvědí sentiment na širších trzích.

Nečekal jsem však, že tato událost bude tak seismická. Imploze FTX představuje zlomový okamžik pro kryptoměny. Věřím, že to způsobí ještě větší škody, než většina předpovídala.

Viděli jsme, jak úvěrová agentura Moody’s zařadila dluhopisy Coinbase do přezkumu za účelem snížení ratingu, což naznačuje škodlivé jednání, které by mohlo následovat po insolvenci burzy. Napsal jsem článek analyzující záplavu Bitcoinů vytékajících z burz a ukázal, že důvěra byla narušena a byla na historickém minimu.

Ve skutečnosti burzu opustilo docela ohromujících 200 000 Bitcoinů necelý měsíc po kolapsu FTX. A dokonce i Cathie Woodová varuje před ústupem v institucionální adopci.

Říká se „buď chamtivý, když se ostatní bojí“, ale nejsem si jistý, že to platí i zde. Kryptoměna je na rozcestí. Během medvědího trhu v širší ekonomice nikdy předtím neexistovala – pamatujte, že Bitcoin byl spuštěn v roce 2009, a proto nezažil nic jiného než výbušný býčí trh s finančními aktivy.

Nyní je to jiné. Nákaza opět víří, reputace kryptoměny je v troskách a tiskárna peněz už vše nepodpírá. Časy jsou těžké.

Předchozí kryptozimy

V tomto kontextu je toto prostředí pro kryptoměny bezprecedentní. Proto se domnívám, že extrapolace minulých cyklů na současné podmínky je naivní. Je mnohem snazší vrátit se zpět, když jsou úrokové sazby na 0 % a zbytek ekonomiky je na vzestupu. Nejen to, ale rozsah destrukce kapitálu je tentokrát mnohem větší, vzhledem k tomu, že kryptoměny během pandemických let tolik rostly.

Přesto přijde čas, kdy bude inflace poražena. Přijde doba, kdy se úrokové sazby přestanou zvyšovat. Žijeme v cyklickém světě, a proto riziková aktiva opět porostou.

Jen věřím, že tentokrát může zima trvat o něco déle, než mnozí čekali. A když se podíváme na předchozí cykly, zimy také tehdy trvaly dlouho. Níže uvedený graf zobrazuje cenu Bitcoinu zpět do roku 2014, což vše dobře ukazuje.

Po vrcholu téměř 20 000 USD v prosinci 2017 to nebylo až do čtvrtého čtvrtletí roku 2020, hluboko v pandemii, kdy Bitcoin znovu překonal tuto hranici. To znamenalo téměř 3leté období ladu, kdy se investoři nedokázali těšit z žádných významných zisků v kryptosvětě.

Jsme nyní jeden rok na tomto medvědím trhu, a to jak v krypto, tak ve finančních aktivech obecně. Předpovídání budoucnosti v kryptoměnách vždy skončí jen tím, že budete vypadat hloupě, ale stejně to zkusím. Byl bych překvapen, kdybychom byli za polovinou tohoto medvědího trhu.

Vzhledem k tomu, že v Evropě tvrdě udeří zima a lidé pociťují ty vysoké ceny energií, válka na Ukrajině zuří a inflace nadále tvrdošíjně přetrvává, je jen naivní si myslet, že kryptoměny by mohly v dohledné době vzrůst.

To by se samozřejmě teoreticky mohlo během okamžiku změnit. Pozitivní zprávy z Ukrajiny by mohly během okamžiku poslat trhy na sever, ale to nelze předvídat. Myslím si však, že základní případ je delší období bolesti, než si mnoho lidí uvědomuje.