Lednová rekapitulace: Býci zpět na vrcholu, ale všechny oči jsou upřeny na Federální rezervy

Klíčové info

Nejlepší leden kryptobank za téměř deset let

68 % nabídky Bitcoinů v zisku, ve srovnání s 50 % na začátku ledna

Korelace mezi Bitcoiny a rizikovými aktivy se blíží historickým maximům, přičemž klíčová je i nadále politika úrokových sazeb Federálního rezervního systému

Je důležité slavit vítězství, že? A páni, jak moc potřebovali investoři do kryptoměn vyhrát! Po roce plném bankrotů, zatýkání, propouštění a červených tabulek začal nový rok pěkně.

Leden je ve skutečnosti nejlepším měsícem kryptoměny od roku 2013. Pojďme se ponořit a podívat se na souhrnné statistiky z měsíce bannerů a zjistěte, jak se změní únor.

Míra financování kladná

Po zahájení měsíce na 16 600 USD Bitcoin uzavřel lednové obchodování na 23 100 USD za skvělých 39% zisku.

Sazba financování je cena, kterou obchodníci platí za dlouhé nebo krátké aktivum na futures trhu. Pokud je míra financování kladná, znamená to, že dlouhé obchody jsou dominantní a long obchodníci platí short obchodníkům za pozice. Platí to i naopak, záporná míra financování znamená, že short tradeři platí dlouhodobým obchodníkům.

To znamená, že i když to zdaleka není dokonalé, je to slušné měřítko nálady na trhu. Podíváme-li se na kurz v průběhu ledna, byl kladný ve všech dnech kromě dvou, protože býci vládli býkům.

Bitcoinoví obchodníci jsou opět v plusu

Nejlepší způsob, jak shrnout bohatství kryptotrhu tento měsíc, je podívat se na objem nabídky v zisku. Věci skončily v loňském roce dost bouřlivě, polovina z 19,3 milionů obíhajících Bitcoinů v zisku.

Rychle vpřed o 31 dní a toto číslo nyní vzrostlo o 68 %.

Cesta zpět je dlouhá

O tom, jak těžké byly škody způsobené v roce 2022, jsem samozřejmě psal teprve včera . To není případ malé něžné péče, která převrací bohatství trhu. Průmysl je stále obležen špatnými zprávami, propouštění a bankroty zdaleka neskončily, pokud má posledních pár týdnů vůbec něco znamenat.

Krypto, více než kdy jindy, jednoduše následuje makro. Nic jiného tuto rally nezpůsobuje. A s dnešním odpoledním zasedáním americké centrální banky, aby nastínil svou nejnovější politiku úrokových sazeb, by se odraz mohl velmi rychle zvrátit nebo dokonce ještě více posílit, v závislosti na slovech předsedy Jerome Powella.

Korelace zůstávají nebetyčně vysoké

Neberte mě za slovo. Rychlý pohled na korelace ve hře ukazuje, jak moc drží Jerome Powell Bitcoin v rukách.

Někde je v tom ironie; legie obchodníků s kryptoměnami, kteří nervózně čekají na slova předsedy centrální banky, aby zjistili, kam Bitcoin a zbytek trhu míří. Jak to bylo s příběhem o zajištění ?

A pokud byla korelace mezi trhem a Bitcoiny strmá, můžete se vsadit na své spodní satoshi, že mezi Bitcoiny a zbytkem trhu je ještě vyšší. Od chvíle, kdy jsme kolem dubna 2022 přešli do této nové éry zvýšených úrokových sazeb, Fed drží Bitcoin v ruce stále pevněji a Bitcoin drží v ruce každou druhou kryptoměnu.

Závěrečné myšlenky

Byl to hvězdný měsíc pro kryptoměny, vyvolávající vzpomínky na explozivní běhy, které byly schopny za starých dobrých časů býčího trhu.

Vzhledem k tomu, že Federální rezervní systém dnes odpoledne oznámí svou nejnovější politiku úrokových sazeb, trhy by mohly vykazovat volatilitu, která by podnítila toto poslední oživení, spolu s náhlým omezením, obojí v závislosti na tónu, který zasadí předseda Jerome Powell.

Z dlouhodobého hlediska se prostor stále potácí v důsledku četných negativních událostí minulého roku a obchodování s Bitcoiny jako páková sázka na Nasdaq není zdaleka ideální.

Navzdory tomu, že se základy zdají podobné komoditě a velké sny o budoucnosti, zůstává Bitcoin v současnosti vysoce spekulativním aktivem. A co se týče zbytku kryptoměn? Stačí zkopírovat a vložit analýzu Bitcoinů a zároveň zvýšit volatilitu o stupeň (nebo tři).