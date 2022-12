Sleva na hodnotu čistého majetku společnosti Grayscale Bitcoin Trust je na historických maximech. Sleva se krátce protlačila přes 50 %, než se mírně stáhla zpět na aktuální hodnotu 48,8 %.

Komise pro cenné papíry a burzy tak potvrdila své důvody pro zamítnutí žádosti společnosti Grayscale o přeměnu trustu na fond obchodovaný na burze.

Grayscale Bitcoin Trust je největší bitcoinový fond na světě, ale jen zřídka se obchoduje na stejné úrovni jako jeho podkladové aktivum, Bitcoin. Výše uvedený graf ukazuje, že se až do letošního roku obchodovalo s prémií od svého spuštění ve srovnání s Bitcoiny.

Tento fond umožňuje akreditovaným investorům získat expozici v Bitcoinech, aniž by se museli starat o ukládání nebo správu svých držeb. Dříve se obchodovalo s prémií, protože poptávka po akciích prudce vzrostla, přičemž instituce chtěly expozici Bitcoinu. Tato vymoženost je však zpoplatněna – a to poměrně vysokými 2 %.

Od března se akcie Grayscale obchodují se slevou vůči Bitcoinu. Fond spravuje aktiva ve výši 10,7 miliardy dolarů, což je výrazný 65% pokles za poslední rok, což odráží krvavou lázeň na krypto trzích.

Ale sleva na Bitcoiny znamená, že akcionáři jsou zasaženi dvakrát tvrději.

„Skutečnost, že Bitcoin Trust společnosti Grayscale se nyní obchoduje s téměř 50% slevou, je pro držitele GBTC prostě hrozná. Skutečně to zdůrazňuje obrovské rozdíly v kvalitě struktury mezi různými investičními nástroji,“ řekl minulý týden společnosti CoinDesk Bradley Duke, co-CEO ETC Group.

Pokles přílivu byl způsoben větší konkurencí, jak bylo spuštěno mnoho konkurenčních fondů, zejména v Evropě, a také vícenásobným podáním žádostí o bitcoinové ETF v USA. Sleva je také způsobena tím, že investoři nemají žádný způsob, jak vykoupit své držby za Bitcoiny v trustu, ale po celou dobu jim je účtován 2% poplatek.

Tyto faktory však byly obvykle otupeny arbitrážními obchodníky, kteří využili dichotomie v cenách. Letošní události to ale také omezily.

Za poslední měsíc na trhu narostly obavy, že mateřská společnost Grayscale, Digital Currency Group (DCG), může podat návrh na bankrot. Mohou za to problémy kolem krypto brokera Genesis, jehož mateřskou společností je také DCG.

Společnost Genesis popřela, že by v nejbližší době vyhlásila bankrot, ale firma byla dohnána kolapsem FTX a v současné době prochází restrukturalizací. Genesis zastavili výběry 15. listopadu.

Tato obava byla rošířena otázkami ohledně rezerv Grayscale. Konkrétně, zda dodržují své slovo a bezpečně drží všechny podkladové Bitcoiny. Vzhledem k tomu, že mnoho velkých krypto společností zveřejnilo důkaz o rezervách v důsledku krize FTX, aby zmírnilo strach zákazníků, Grayscale odmítla.

„Kvůli bezpečnostním obavám nezveřejňujeme takové informace a potvrzovací údaje z peněženky na řetězci prostřednictvím kryptografického potvrzení o rezervaci nebo jiného pokročilého kryptografického účetního postupu,“ napsali Grayscale v prohlášení.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Jak jsem tehdy psal, opravdu nedokážu pochopit, jak jsou zde bezpečnostní obavy faktorem. Blockchain je postaven tak, aby tento druh informací byl dostupný veřejnosti.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022