Hvis "pandemi" var buzzwordet i 2020 (og 2021), så føles "sanktioner" som ækvivalenten i 2022, da Europa går hen imod en stadig mere tragisk krig. Med privatliv, gennemsigtighed og frihed sådanne nøglespørgsmål inden for krypto, har industrien fundet sig selv i centrum af en omstridt tovtrækkeri. Dem som støtter står inde for de russiske borgere, der kan henvende sig til krypto for at undslippe en styrtdykkende rubel, såvel som de millioner af dollars, der strømmer ind i de ukrainske donationsadresser efter appeller på Twitter fra vicepræsidenten.

Modstandere hævder i mellemtiden, at krypto kunne tillade ondsindede stater og agenturer at omgå restriktioner. Hvad ville der ske, hvis Ruslands 630 milliarder dollars af (for det meste frosne) udenlandske aktiver var i krypto, og dermed immune over for at blive frosset og gratis at blive brugt til at støtte krigsindsatsen?

MetaMask-begrænsninger

I denne uge fandt visse brugere af MetaMask, den grundlæggende gateway til Ethereum-netværket, ud af, at de havde fået deres adgangsrettigheder tilbagekaldt. Brugere fra Venezuela, Iran og Libanon ser ud til at være blandt de berørte, hvor hovedparten synes at være fra førstnævnte.

Selvom kommunikationen har været vag, ser gerningsmanden ud til at være API'et for Infura, det Consensys-ejede node-infrastrukturnetværk, som strømmer ind i MetaMask. Både MetaMask og Infura afgav en ekstremt kort fælles erklæring, som ikke tydeliggjorde meget, men bekræftede, at begrænsningerne var meget tilsigtede.

"MetaMask og Infura er utilgængelige i visse jurisdiktioner på grund af lovoverholdelse. Når du forsøger at bruge MetaMask i en af disse regioner, vil du modtage (en) fejlmeddelelse” lød den fælles erklæring.

Decentralisering

Det er en fascinerende sag, og en som har ophidset mange mennesker. Den centraliserede vs decentraliserede debat er så tæt på kryptos kerne, at den ikke behøver nogen introduktion, men de sidste par uger har set face-off blive relevant – udløst af Canada, der fryser demonstranters konti. MetaMask-episoden er en påmindelse om, hvor centraliseret meget af infrastrukturen omkring krypto er tilbage.

For at få et yderligere overblik over dette tog vi fat i Ankr -teamet, en decentral udbyder af blockchain-infrastruktur. Med ANKR-tokenet nu nord for 550 millioner dollars markedsværdi, TVL til 136 millioner dollars og en passioneret decentraliseret etos, præsenterer de et interessant interview om MetaMask & Infura-hændelsen og diskuterer de potentielle fordele, som decentralisering kan tilbyde.

Interview

CoinJournal: Hvor vigtigt tror du, det er at have decentraliseret web3-infrastruktur?

Ankr: Noder er kritisk finansiel infrastruktur. For at Web3 kan blive en realitet, skal der lægges betydeligt mere indsats og fokus på at opbygge og udnytte virkelig decentraliseret node-infrastruktur. Selvom udbydere af centraliseret nodeinfrastruktur kan lette institutionel overtagelse af Web3, er de ikke i overensstemmelse med Web3-principperne ved ikke at tilskynde community-drevne noder, falde under VC-pres for at generere hurtige overskud og stole på centraliserede cloud-udbydere, der er tilbøjelige til hyppige udfald og geospecifikke ventetid og regulatoriske problemer. Dette er et stort problem for Web3-økonomien, der efterlader økosystemet åbent for angreb og er prisgivet nogle få magtfulde spillere.

CJ: Hvad er din mening om Infura geo-restriktioner?

A: Som en centraliseret enhed, ejet af Consensys – som selv er finansieret af virksomheder som JP Morgan – er infrastrukturudbydere som Infura underlagt regulatoriske bekymringer og sanktioner. Denne overdreven afhængighed af centraliserede tjenesteudbydere går imod alt, hvad Web3 står for og er beregnet til at være – og repræsenterer et centralt fejlpunkt, som ikke burde eksistere i første omgang.

CJ: Hvor vigtigt et problem er det for kryptovaluta-samfundet – tror du, at Metamask kan miste brugere som følge heraf (til alternativer som Alkymi?). Vil der være nogen afsmittende effekter for Ankr?

A: Decentralisering er et ekstremt vigtigt emne for kryptovalutasamfundet på international plan. Dette gælder især for mennesker i ustabile lande og reguleringszoner, som kan blive afskåret fra væsentlige finansielle og andre tjenester som følge af sanktioner eller andre beslutninger truffet af centraliserede myndigheder.

Metamask er ikke direkte skyldig her. Det virkelige problem er, at Metamasks standard RPC-udbyder er Infura – en centraliseret infrastrukturudbyder, der skal overholde regler og sanktioner. Metamask ville drage fordel af i stedet at stole på en decentral udbyder af nodeinfrastruktur, som Ankr, der har til formål at fungere som en DAO-styret protokol.

CJ: Tror du, vi vil begynde at se flere og flere af sådanne restriktioner i krypto, ligesom censur er blevet et større problem i Big Tech (Twitter forbyder Trump, Facebook fjerner misinformation, Spotify & Joe Rogan osv.)?

A: Disse typer problemer vil forblive relevante, indtil decentraliseret infrastruktur er vedtaget af alle aktører i kryptofællesskabet. I stedet for at stole på centraliserede udbydere til at understøtte Web3, bør vi udnytte Web3-indfødte protokoller med stærk decentralisering og korrekt afstemte community-first incitamentstrukturer. Ved at understøtte indfødte Web3-protokoller på infrastrukturniveau vil virkningen af restriktioner blive mindsket.