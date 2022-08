BitBox02 anmeldelse – er dette en god mulighed for kold opbevaring?

Dette år har indtil videre været brutalt for kryptovaluta markederne. Blandt de negative udviklinger har der været en flok centraliserede enheder, der har erklæret sig konkurs, hvoraf den mest fremtrædende af disse var Celsius.

På denne baggrund klinger mantraet om “ikke dine nøgler, ikke dine mønter” mere sandt end nogensinde. Efterhånden som smitten spreder sig udover hele branchen, så er der kun én måde, hvorpå du kan være helt sikker på, at dine Bitcoin (og andre kryptovalutaer) er sikre. Og dette er via kold opbevaring – noget jeg advarede om den dag, hvor UST-tilknytningen begyndte at glide.

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys. Is your custodial lender definitely not attached to $UST? Could be more than Terra going under here, this isn't over — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022

Et par måneder senere er vi desværre endnu ikke ude af skoven, og dette på trods af, at den indledende bølge af konkurser nu befinder sig i bagspejlet – herunder Celsius, Voyager Digital, Three Arrows Capital.

I dag vil jeg derfor skrive en anmeldelse af BitBox02 hardware walleten. Med det overordnede hovedformål at gøre det hele så enkelt som muligt, så vil dette være en objektiv anmeldelse af denne wallet, hvor jeg vil komme ind på dens forskellige fordele og ulemper.

Specifikationer og udpakning

Denne wallet er lavet af Shift Crypto, som er baseret i Schweiz, så sælges BitBox02 walleten til $128. Den udgave som jeg i her afprøver tillader opbevaring af adskillige aktiver, herunder Bitcoin, Litecoin, Ethereum og ERC-20 tokens. Men for jer Bitcoin maxis derude, der får svedige håndflader ved blot at læse ordet “Ethereum”, så findes der såmænd også en udgave kun til Bitcoin. Denne sælges til samme pris på $128.

I den leverede kasse er der adskillige stykker tilbehør. For det første kommer walleten med en USB-C til USB-A-adapter, så det vil ikke være noget problem, hvis din laptop er for gammel til de nu allestedsnærværende USB-C-porte. Den kommer også med en forlængerledning, så du kan tilslutte enheden til din bærbare computer, mens du holder den i hånden – hele tiden tilsluttet til din laptop via kablet. Dette er dog langt fra nødvendigt, men stadig en god løsning.

Til sidst er der en lås, der giver dig mulighed for at hægte din enhed på en nøglering, bælte eller hvad du nu end måtte ønske. Der er også et microSD-kort udover selve hardware walleten.

Åh nå ja – glem ikke Bitcoin-klistermærkerne!

Sådan bruger du BitBox02

Først downloadede jeg appen fra https://shiftcrypto.ch/app/ .

Derefter indsatte jeg microSD backup-kortet i enheden. Hele pointen med microSD-kortet er at sikkerhedskopiere din wallet i tilfælde af, at du kommer til at miste eller beskadige den. Der er også en fremragende, men enkel funktion til at indstille en universel 2FA-indstilling, hvilket er en dejlig lille portion ekstra sikkerhed.

På appskærmen trykkede jeg derefter på “Installer firmware”. Også et fint touch – du kan trykke på “roter skærm”, hvorefter den vil rotere skærmen på walleten, hvilket gør det lettere at læse (jeg har kun en USB-C-port på den ene side af min laptop). Dernæst skal man blot bekræfte, at koden på din BitBox matcher den på din laptops skærm.

Jeg trykkede derefter på “Opret wallet”.

Jeg blev nu bedt om at indtaste en adgangskode. For at gøre dette bruger, så skal du benytte de usynlige berøringssensorer på hver side af enheden. Dette er en rigtig fed funktion, og sandsynligvis den mest iøjnefaldende funktion på denne wallet. Du kan nu vælge imellem at trykke, swipe og holde sensorerne nede for at udføre samtlige handlinger på enheden. Dette tilføjer en dejlig futuristisk følelse til hele affæren.

Når du indstiller adgangskoden, så tager det lidt tid at arbejde med sensorerne, da du skal klikke på hver eneste knap adskillige gange. Så der blev her klikket en hel del, og det var temmeligt kedeligt. Ikke desto mindre er processen intuitiv og bliver lettere, når du først har vænnet dig til indstillingerne. Bortset fra adgangskoden – som er til at tage og føle på – så fungerer sensorerne rigtig godt.

Brug af enheden

Mulighederne på appen er fantastiske. Jeg kan indstille en 2FA (to-trins godkendelse), administrere mine sikkerhedskopier, se min wallet saldo, se mine transaktioner – altså alt det grundlæggende med andre ord. Den er minimalistisk og nem at bruge, hvilket for en wallet er det eneste, som jeg virkelig har brug for – jeg behøver ikke, at min cold wallet har en funklende grænseflade på niveau med de bedst byggede hjemmesider på internettet.

Dernæst sendte jeg en portion Bitcoin til min enhed og scannede QR-koden direkte på appen. Desværre for mig var dette den Bitcoin, som jeg havde tilovers fra min seneste rejse til El Salvador – jeg var måske for ambitiøs med hensyn til mine forventninger til, hvor mange forhandlere der ville acceptere Bitcoin i landet – men det kan jeg ikke rigtig bebrejde BitBox for, vel? Så derfor røg mine $360 i Bitcoin direkte over i hardware walleten.

Når først mine Bitcoin er ankommet, så sender jeg dem tilbage fra enheden – bare så jeg kan fortælle mine kære læsere, hvordan det er at udbetale sine penge (åh, alle de ting, som jeg gør for jer alle sammen!). Og ja, det er… nemt. Der er ikke meget mere at sige. Du indtaster blot transaktionen og derefter via berøringssensorerne på enheden holder du de (usynlige) knapper nede for at underskrive transaktionen.

Det er sådan set alt, hvad der skal til.

Fordele

Fin skærm, der gør den meget nem at bruge

Leveres med USB-C, USB-A tilpasningsevne

Leveres med et backup-hukommelseskort

Fremragende 2FA muligheder

Appen giver dig alt hvad du behøver at vide for nemt at opsætte enheden – selv for kryptovaluta newbies

Ulemper

Langt fra afgørende, men det er en smule kedeligt at skulle opsætte adgangskoden på berøringssensorerne

Dom

BitBox02 gør ikke meget, men den gør alligevel alt hvad den skal. Den opbevarer dine Bitcoin på sikker vis. Den er nem at sætte op, selv for dem uden forudgående viden (jeg testede denne påstand på min ven, som sagde at opstartsguiden var fremragende).

Det kunne heller ikke være nemmere at underskrive transaktioner. Sikkerhedskopieringsmuligheden i microSD-kortet (som er helt valgfri) er også fantastisk. Og 2FA-muligheden er ligeledes noget, som jeg elsker.

For at afslutte tingene; til en pris på $128, så gør denne wallet lige præcis hvad den skal, og jeg kan virkelig ikke komme i tanke om noget, der kunne afskrække folk fra at købe den. I det nuværende klima er det vigtigt at tage ejerskab over dine mønter, hvis du har til hensigt at holde på dem i enten en længere periode eller eje en betydelig mængde mønter. Oveni de utallige potentielle ulemper ved ikke at opbevare dine mønter via en cold wallet, så er en investering på $128 og 10 minutter af din tid til at sætte den op ikke den helt store investering.

Hvis du selvfølgelig blot har et lille beløb til rådighed eller ikke forventer at holde på din kryptovaluta længe, så er de mere sikre handelsplatforme helt fine at bruge. Men ellers vil kold opbevaring bare være sikrere, nemmere og mere fornuftigt. BitBox02 er bygget til lige præcis dette – og den leverer varen.

Endelig er walleten open source, hvilket er rigtigt fedt. Og lige et skulderklap til den person, der besluttede sig for at inkludere klistermærker i kassen!