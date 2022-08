Cardano er den mest populære kryptovaluta på Instagram

Vigtigste konklusioner

Cardano-fans’ omdømme som de mest højrøstede understøttes, og mønten rangerer som Instagrams mest populære mønt

Tethers kontroversielle natur afspejles med det højeste antal kommentarer pr. indlæg

Bitcoin har 55% flere indlæg om dagen end Ethereum

Tezos har det højeste gennemsnitlige antal likes pr. indlæg

Introduktion

Instagram dominerer så meget af vores liv i disse dage. Det er sjældent, at man deltager i en social begivenhed uden at se et levn af den på Mark Zuckerburgs enorme platform til deling af billeder og videoer dagen efter.

På trods af at enhver snak om kryptovaluta har ry for typisk at have hjemsted på platforme, såsom Twitter eller Reddit, så er intet dog immunt overfor Instagrams greb.

Vi var derfor nysgerrige efter at se, hvilke mønter der var rangeret som de mest populære på platformen, så vi lavede et vægtet indeks over de 50 bedste kryptovalutaer målt efter markedsværdi, hvor vi vurderede det gennemsnitlige antal daglige indlæg, samt det gennemsnitlige antal likes og kommentarer på disse indlæg.

Cardano er det mest populære Instagram hashtag

De mange Cardano-fans har længe haft ry for at være blandt de mest fanatiske kryptovaluta tilhængere, og undersøgelsen her understøtter bestemt dette. Ifølge vores vægtede indeks, så er Cardano den mest populære kryptovaluta på Instagram. Mens de gennemsnitlige daglige indlæg ligger på en niendeplads, så befinder det gennemsnitlige antal af både likes og kommentarer på disse indlæg sig på femtepladsen.

[inv-florish id="10921416"]

To stablecoins vises i top 5 – nemlig Binance USD på andenpladsen og Tether på fjerdepladsen. Interessant nok er det gennemsnitlige antal indlæg hos Tether relativt gennemsnitligt med en 18. plads. Antallet af likes og kommentarer ligger dog henholdsvis på anden og tredje pladsen, hvilket måske kunne være et tegn på en passioneret debat blandt brugerne af de sociale medier om pålideligheden af de meget omdiskuterede reserver.

Ethereum og Solana er de andre top 5-mønter, og de to DeFi-sværvægtere holder Uniswap ude af top 5.

Bitcoin er emnet på de fleste daglige indlæg

Bitcoin’s førende markedskapacitet er også førende med hensyn til antallet af indlæg med 9.600 indlæg om dagen. Dette er utrolige 55% flere gennemsnitlige daglige indlæg end Ethereum, der ligger på andenpladsen med 6.200 indlæg.

Det er også over det dobbelte af Binance USD, som indtager tredjepladsen med 4.200 indlæg. Måske overraskende, så formår Dogecoin kun at offentliggøre tilstrækkeligt med indlæg til en fjerdeplads med 2.200 indlæg om dagen.

[inv-florish id="10876966"]

Tether den mest kommenterede kryptovaluta

Tether, der som diskuteret ovenfor ikke er fremmed overfor kontroverser, topper listen med hensyn til antallet af gennemsnitlige kommentarer pr. indlæg med 199.

Dette er ikke overraskende, da dette netop er så centralt for den likviditet, der understøtter hele kryptovaluta økosystemet, men også så provokerende i forhold til Tethers polariserende karakter.

Bemærkelsesværdigt nok, så kan Ethereum kun nå så højt som tiendepladsen, mens Bitcoin befinder sig endnu lavere på 14. pladsen. Aave lander foran Tether på andenpladsen med DeFi ERC-20-tokenet.

[inv-florish id="10877202"]

Tezos er den mest elskede kryptovaluta

Tezos har været aggressive i deres markedsførings fremstød med sponsoraftaler med Formel 1-holdene McLaren og Red Bull, samt fodboldgiganten Manchester United. Deres markedsføring har også haft indflydelse på deres tilstedeværelse på Instagram. Ethereum-konkurrenten rangerer her som nr. 1 med 9.700 gennemsnitlige likes pr. indlæg, hvilket er 28% mere end Aave på andenpladsen med 7.600 likes. Igen indtræder Tether en fremtrædende plads på tredjepladsen, mens vores mønt nummer e1. samlet set er Cardano, der ligger på en femteplads med 3.400 likes pr. opslag.

[inv-florish id="10877120"]

Konklusion

Når det kommer til kryptovaluta, så er fællesskab et ord, der bliver slynget rigtigt meget omkring med. Idet kryptovalutaerne netop lever online, så oplever disse kryptovalutaer også at det meste af deres diskurs foregår i den virtuelle verden.

Instagram er måske ikke den første sociale medieplatform der dukker op, når man tænker på kryptovaluta, men tallene ovenfor viser, at platformen ikke desto mindre ofte anvendes til at skrive om kryptovaluta.

Cardano er ifølge vores undersøgelse den højest rangerede mønt på Instagram. Med hensyn til overordnede indlæg, så er der ingen der kan matche Bitcoin med hensyn til ren volumen, men verdens mest berømte kryptovaluta sakker dog bagud ved blot at have 20. flest likes og 14. flest kommentarer – hvilket sender mønten direkte ned på 7. pladsen på den samlede rangliste.

Måske har Bitcoin allerede nået en tilstrækkelig stor markedsværdi til, at influencere og Instagram-brugerne er mere tiltrukket af andre mønter med en potentielt højere opside og volatilitet på kort sigt?

Kilder / Noter