Blockchain – den mystiske og forførende teknologi, som Bitcoin og så mange andre kryptovalutaer er bygget på. Efterhånden som vores branche fortsætter med at vokse, så er der også flere og flere anvendelser til denne nye form for teknologi, der i sin tid blev opfundet af Satoshi Nakamoto, da han skrev Bitcoin-hvidbogen tilbage i 2008.

I dag interviewer jeg den administrerende direktør for Brightvine, Joe Vellanikaran, om en anden af disse anvendelser. Brightvine er en blockchain-drevet renteplatform, der forbinder udstedere af højkvalitetsaktiver i den virkelige verden med digitale investorer.

Tilbage i marts interviewede jeg Joe om annonceringen af et partnerskab med Angel Oak Capital Advisors, der er den teknologiske venture afdeling hos Angel Oak Companies, som arbejder med innovative realkreditløsninger. Formålet med partnerskabet var at udnytte Brightvines platform til at udforske nye investeringsmuligheder for investorerne.

I dag har de annonceret det første resultatsamarbejde i dette partnerskab, hvilket er den første bankudstedelse af efterstillet gæld nogensinde, der udnytter blockchain-teknologien, kaldet BFNS 2022-1 – en sikkerhedstillelse på $147,55 millioner i efterstillet gæld.

Jeg havde naturligvis et par spørgsmål.

CoinJournal (CJ): Kan du venligst opsummere, hvordan netop denne kapitalrejsning og projekt, der udføres på blockchainen, er en fordel for dem, der måske ikke er så bekendt med din tilgang?

Joe Vellanikaran (JV): I en typisk sikkerhedsstillelse er processen med at koordinere ajourførte dokumenter og data på tværs af flere deltagere en manuel og arbejdsintensiv proces. Brightvine-portalen giver mulighed for øjeblikkelig validering af hvert eneste dokument i forhold til blockchainens permanente optegnelser, hvilket sikrer, at de dokumenter der bruges på tværs af alle parter altid er nøjagtige og opdaterede. Den distribuerede hovedbog sikrer, at hver eneste gang et datapunkt opdateres, så udfyldes disse ændringer i realtid på tværs af alle interessenter.

CJ: Vi interviewede dig om partnerskabet mellem Brightvine og Angel Oak, da det blev annonceret tilbage i 2. kvartal i år. Dette er det første samarbejde – forsinkede i det som følge af afsmitningen på markederne?

JV: Vores partnerskab med Angel Oak går lige efter planen – vi har arbejdet aktivt med dem siden vores sidste offentliggørelse for at klargøre Brightvine-portalen til at understøtte en række af deres aktivklasser, der kan drage fuld fordel af portalens nøglefunktioner, herunder en mere effektiv sikkerhedsstillelsesproces, datadistribution i realtid på tværs af parter og blockchain-validerede dokumenter.

CJ: Hvor meget har de kaotiske sidste par måneder og negative drejning påvirket dette partnerskab helt generelt?

JV: Mange store institutioner er kommet ud som fortalere for blockchain-teknologien i de seneste måneder på trods af enhver nedgang på kryptovaluta markederne. Om noget giver det mere mening nu end nogensinde før at bruge de bedste teknologier til at skabe den mest sikre, effektive og nøjagtige finansielle infrastruktur. Vi ser vores partnerskab med Angel Oak og resultaterne af BFNS 2022-1 som den første af mange spændende udmeldinger i et langsigtet samarbejde.

CJ: Ejendomsmarkedet har vist tegn på en opblødning for nylig, hvad er dine tanker om dette?

JV: Vi har hørt en række bønner fra de offentlige myndigheder og andre organisationer til den private sektor om at gå ud og hjælpe med boligmarkederne, og det er netop dette vi forsøger at gøre. Brightvines mål er at øge likviditeten til realkreditlån, fastforrentninger og fast ejendom ved at bygge en ny teknologisk infrastruktur, der kan forbinde disse markeder med nye former for digitale investorer – uanset om renterne går op eller ned, så vil folk stadig have brug for realkreditlån, og vores rolle er at bidrage til at øge effektiviteten i baggrunden af den finansielle infrastruktur.

CJ: Tror du, at lige så mange kryptovaluta projekter vil gå under i løbet af denne cyklus, som de gjorde i den foregående kryptovaluta vinter?

JV: Det, vi ser på kryptovaluta markedet lige nu er en lille sammentrækning og korrektion efterhånden som de forskellige projekter lykkes (og mislykkes), mens både de traditionelle og innovative virksomheder forsøger at forberede sig på en fremtid med Web3. Når vi kommer ud af denne kryptovaluta vinter, så vil den næste store bølge af virksomheder og produkter også dukke op – og vinderne vil være dem, der bygger bro mellem TradFi og DeFi og dermed skaber noget nyt, der gør det muligt for den digitale transformation at føre os ind i en virkelig decentral fremtid .

CJ: Hvad med Feds renteforhøjelser, der naturligvis påvirker realkreditlånene, og påvirker dette samarbejdet og forretningsmodellen fremover?

JV: Med de stigende renter fra Fed, så bliver det vanskeligere for folk at have råd til at optage lån, men efterspørgslen på boliger og behovet for realkreditlån er dog kommet for at blive. Vi mener, at effektiviteten og den nye efterspørgsel, som Brightvine kan tilføje til disse markeder, vil kunne hjælpe med at reducere disse rater med tiden.