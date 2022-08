Denne Q&A er det fulde interview med Dr. Jeremiah Weinstock. For vores dybe dyk om afhængighed af handel med kryptovaluta med bidrag fra hele panelet af eksperter, så bedes du venligst se denne artikel.

Nedenfor finder du et interview med Dr. Jeremiah Weinstock, der er professor i psykologiafdelingen ved Saint Louis University, der specialiserer sig i vanedannende adfærd med fokus på ludomani og motion som intervention. Dette er den fulde udskrift af vores interview, hvorfra en række citater blev offentliggjort i vores hovedartikel om emnet her.

CoinJournal (CJ): Tror du, at der er nogen ligheder mellem kryptovaluta handelsafhængighed og gambling? Hvis ja, kan du så nævne de vigtigste ligheder?

Selvom kryptovaluta handelsafhængighed ikke er en officiel diagnose indenfor vores klassifikation af psykiatriske lidelser, så kan de personer, der engagerer sig i kryptovaluta handel, ofte have det vanskeligt og opleve negative konsekvenser af deres handelsadfærd.

Kendetegnene ved spilforstyrrelser og andre afhængigheder er (1) et tab af kontrol, hvilket betyder, at en person forsøger at stoppe eller skære ned på sin spilleadfærd og ikke er i stand til at gøre dette, (2) tolerance, hvilket er et behov for at udføre adfærden ved en større intensitet for derved at opnå den ønskede effekt, og (3) abstinenser, hvor der opleves irritabilitet og humørsvingninger, når man forsøger at stoppe eller skære ned.

Hvis privatpersoner, der engagerer sig i kryptovaluta handel, oplever et eller flere af disse symptomer, så er de potentielt afhængige af kryptovaluta handel. De handlende, der er på udkig efter spænding og handler ofte (dvs. ikke anvender en køb og hold investeringsstrategi), har en øget risiko for at denne adfærd bliver problematisk.

CJ: Hvad er det efter din mening, der gør aktiviteter som handel så vanedannende?

Usikkerheden og volatiliteten på kryptovaluta markederne. En “mulighed” for at vinde penge på kort tid eksisterer på disse markeder. Personer, der oplever en tidlig stor gevinst, er derfor mere modtagelige for at blive afhængige af deres kryptovaluta handel.

CJ: Hvad er dine tanker om de influencere, der mod et gebyr fra stifterne promoverer obskure kryptovalutaer til deres følgere med ganske lidt viden om, hvordan det hele fungerer – mener du, at dette er problematisk?

Jeg tror ikke på, at influencere er problematiske, da offentligheden typisk er klar over, at de blot forsøger at tjene penge på de emner, som de fremhæver eller promoverer. Offentliggørelsen af deres økonomiske forhold til disse virksomheder vil øge gennemsigtigheden.

Deres promovering af disse valutaer øger den opfattede tilgængelighed. Tilgængeligheden er en nødvendig komponent for at kunne udvikle en vanedannende lidelse.

CJ: Vil den daglige volatilitet i kryptovaluta priserne efter din mening påvirke den mentale sundhed, idet folk kan se deres investeringer stige eller falde så meget hver eneste dag?

Ja, volatiliteten bidrager til psykiske problemer, idet brugernes penge stiger og falder på dagsbasis. Når brugerne forbinder deres kryptovaluta investering med deres identitet, så påvirker dette selvværdet og bidrager til både depression og angst. For nogle individer vil volatiliteten være spændende, og de vil jagte spændingen ved at forsøge at “time” markedet.

CJ: Forskningen indenfor kryptovaluta handelsafhængighed er stadig begrænset, så tror du at behovet for dette sandsynligvis vil vokse i fremtiden?

Der eksisterer til dato kun begrænset forskning om kryptovaluta handel, og meget af denne forskning undersøger om kryptovaluta handel bør inkluderes som en del af spilleforstyrrelser, fordi adfærden i sig selv opfylder definitionen af gambling/hasardspil – nemlig at sætte noget af værdi på spil, når resultatet er ukendt i håbet om opnå noget af større værdi.

Der er behov for at udføre forskning på dette område. Hvor meget opmærksomhed dette område vil modtage afhænger af både markedet og om en konsolidering/regulering finder sted, om de negative konsekvenser af kryptovaluta handel modtager tilstrækkelig opmærksomhed i medierne, og i sidste ende om der er finansiering (dvs. penge) rettet mod dette emneområde.

I øjeblikket er kryptovaluta handel ikke et emneområde, der er finansieret af National Institutes of Health – den største kilde til forskningsfinansiering i Amerika.

CJ: Mener du, at kryptovaluta branchen burde gøre mere for at fremme sikre investeringer, og løse problemet med afhængighed?

Kryptovaluta branchen bør følge NYSE’s og andre aktiemarkeders eksempel, idet de fremmer ideen om, at penge på markedet er en investering, og ikke en hurtig løsning til at blive millionær. Der er ingen regulering omkring gambling på aktiemarkederne.

CJ: Traditionel gambling er i mange områder begrænset til brugere på 18 år og derover. Mener du, at der bør være en lignende regel indenfor kryptovaluta for at beskytte yngre, og mere letpåvirkelige sind mod potentiel afhængighed?

Dette er et kompliceret spørgsmål, som kræver nuancering. Ungdomsalderen er en udviklingsperiode præget af risikovillighed. Tidlig eksponering overfor en vanedannende adfærd øger chancen for, at adfærden bliver problematisk. For eksempel har de personer, der har indtaget alkohol for første gang inden de fylder 13 år, en væsentlig øget risiko for at blive alkoholikere.

Hvordan får unge mennesker adgang til kryptovalutaer? Forældreovervågning og tilsyn er ekstremt vigtigt, hvis kryptovaluta skal være tilgængeligt for unge mennesker. Men har NYSE aldersgrænser på plads for at kunne investere i de selskaber, der er noteret på børsen?

Begge disse spørgsmål afslører de gråtoner, der kræves for at besvare dette spørgsmål.

CJ: Hvis jeg kan presse dig til at komme med et ja eller nej svar, tror du så at verden ville være et lykkeligere sted uden gambling?

Spil har været en menneskelig aktivitet siden tidernes morgen!

Der blev fundet terninger i en af Faraoernes grav. Den ældgamle hinduistiske tekst, Mahabharata, indeholder en historie om ludomani med et efterfølgende vers, der har til formål at afskrække folk fra at spille. Dette er på godt og ondt en del af vores DNA. Vi er sociale væsner, der ofte tager en risiko.

Spil er et udtryk for vores risikovillighed. Mit håb er, at branchen bliver mere seriøs i forbindelse med forebyggelse af ludomani og identificerer, hvornår adfærd bliver problematisk.

CJ: Hvilke råd kan du give de folk, der er interesserede i at handle med kryptovaluta, som kan være disponerede til gambling-relateret afhængighed?

For nogle år siden lavede vi en undersøgelse, der sammenlignede professionelle spillere med personer, der havde en spillelidelse (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Der var tale om to grupper af mennesker, som begge spillede regelmæssigt, men som oplevede meget forskellige resultater med hensyn til de økonomiske konsekvenser og deres mentale sundhed.

Begge grupper var optagede af gambling; dog var den store forskel mellem de to grupper disciplinen med deres penge versus tabet af kontrol/jagte tab. Professionelle spillere havde en saldo, som de plejede at spille med. Hver dag risikerede de professionelle spillere kun 5% af deres saldo.

Når de nåede denne tabsgrænse, så var de nu færdige denne dag. De ønskede ganske enkelt ikke at spille mere. Dette forhindrede dem i at jagte deres tab. De personer med spilleforstyrrelser var ude af stand til at sætte grænser og overholde dem. Denne idé om at sætte grænser og holde sig til dem ville være det bedste og vigtigste råd.

Og hvis du bemærker, at du ikke kan holde dig til dine grænser, så skal du nu spørge dig selv om dette er et tegn på, at du er ved at miste kontrollen over din handel!