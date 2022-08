Interview – ZKX, Web3-derivatprotokol rejser $4,5 millioner

Nogle gange glemmer folk, at DeFi egentlig først kom rigtigt i gang i 2020. Af denne grund træder denne spirende sektor nu ind i dens første bjørnecyklus i dens unge liv.

På trods af dette fortsætter innovationen. Et eksempel på en sådan sektor er derivater, hvilket er noget som jeg finder særligt interessant. Mens tokeniserede aktier og andre konventionelle trad-fi-investeringsmekanismer har vundet mere og mere indpas, så er det uundgåeligt, at nettet bliver spredt bredere for at inkorporere nogle af de mere komplekse strategier.

ZKX er en derivat handelsplatform, der e bygget på StarkNet, som for nylig annoncerede, at den har rejst $4,5 millioner i startkapital. Blandt investorerne – og selvfølgelig – finder man Alameda Research, den Sam Bankman-Fried ledede virksomhed, som ser ud til at befinde sig i centrum på enhver kryptovaluta nyhedsoverskrift i disse dage. Crypto.com er en anden vigtig investor.

Jeg havde nogle spørgsmål til startuppen, idet jeg var nysgerrig efter at finde ud af mere. Nedenfor kan du derfor læse mit interview med grundlæggeren af ZKX – Eduard Jubany.

CoinJournal (CJ): Hvordan vil du beskrive ZKX og StarkWare for de uindviede?

Eduard Jubany (EJ): ZKX er en tilladelsesfri derivatprotokol bygget på StarkNet, der kommer med en decentraliseret ordrebog og en unik måde at levere komplekse finansielle værktøjer som swaps. Protokollen er drevet af en DAO, og vil levere en forbedret handelsoplevelse med gamified ranglister og unik flydende styring. Med vores fremtrædende placering i StarkNet-økosystemet, så er vores mission at demokratisere adgangen til globalt udbytte via vores tilbud til hvem som helst, og hvor som helst.

Vi valgte at bygge ovenpå StarkNet, fordi dette gav os adgang til et miljø, hvor vi kunne de udføre opgaver, der ikke var gennemførlige i andre web3-indstillinger, og fordi det forbandt os til et kurateret udviklerfællesskab indenfor Starkware-økosystemet

CJ : Jeg kan se, at du tidligere har arbejdet for SOSV, der er en VC med $1Mia+ i AUM, blandt andre roller. Hvordan blev du involveret i kryptovaluta (og ZKX)?

EJ: Det er en interessant historie. Jeg arbejdede for en række venturekapitalfonde i Asien og USA. Mens vi arbejdede hos SOSV med Naman, så bemærkede vi en enorm mulighed for at henvende os til brugerne på de nye markeder, såsom Indonesien og Indien. Vi indså de mange begrænsninger som folk blev præsenteret for, når de forsøgte at få adgang til økonomiske muligheder.

Som et resultat af dette blev ideen om ZKX født for at hjælpe folk på de nye markeder med at få adgang til muligheder, som tidligere ikke var tilgængelige for dem. Vi ønskede at træde ind på markedet og var netop i færd med at finde ud af hvordan vi kunne gøre dette, da GameStop-sagaen fandt sted. Men virkeligheden viste sig at være en smule mere kompliceret. Selv at købe en andel af GameStop blev utroligt komplekst, og det var vanskeligt for os at investere og deltage i denne udbyttemulighed. Og det var netop her vi at vi begyndte at tænke: hvad med den gennemsnitlige bruger på disse markeder, hvis det er kompliceret for os?

ZKX blev skabt baseret på ideen om, at alle skulle have adgang til investeringsmuligheder, hvilket skaber lige vilkår for folk fra forskellige lande og baggrunde.

Vi besluttede os i sidste ende på at fokusere på ZK-Rollup-teknologien, fordi vi mente at det ville være den mest skalerbare måde at nå disse nye markedsbrugere på.

CJ : Mange projekter gik under i forbindelse med det seneste bjørnemarked. Tror du, at det vil gå på samme måde denne gang, og hvordan er ZKX positioneret for at kunne undgå denne skæbne?

EJ: I forhold til årets første kvartal har der været en afmatning. Traditionelt set har kryptovaluta og de traditionelle markeder altid været omvendt korreleret. Det ene marked falder, mens det andet stiger. Men desværre mærkes effekterne af Lunas sammenbrud stadig, såvel som den bredere afmatning i økonomien.

ZKX – og holdet der bygger det – har allerede eksisteret gennem et par cyklusser, så vi er derfor i stand til at planlægge i overensstemmelse hermed. Derudover handler markedsbevægelserne mere om pris, og ikke værdi. Det afspejler ikke værdien af det, der bygges i rummet, og den innovation, der foregår bag kulisserne.

Vi mener at de kapaciteter, som vi opbygger hos ZKX, udgør en vigtig brik i puslespillet i forbindelse med at drive demokratiseringen af de globale markeder. Selvom der er mindre handelsaktivitet på tværs af hele rummet, så er det vi bygger til gengæld fremtidssikret.

Vores råd til alle på bjørnemarkedet handler om at bygge og forberede en landingsbane på lang sigt for til sidst vokse under tyremarkedet.

CJ : Jeg lagde mærke til, at en af investorerne er Alameda Research, som for nylig har været aktiv som sidste udvejs kryptovaluta udlåner – hvis man altså kan kalde dem for dette. Var du glad for at få Alameda ombord, og er du bekymret for den større risiko de har påtaget sig for nylig?

EJ: Alameda og vores andre partnere har aktivt fremmet og opbygget Web3-økosystemet i årevis. De er på en mission om at drive hele sektoren fremad og opbygge bedre infrastruktur og større bevidsthed.

Nedturen er global og drevet af makroøkonomiske forhold, hvor Federal Reserve strammer renten og driver risikonedgangen på tværs af aktivklasserne. De fleste af disse firmaer har haft solide indtægter og økonomier i årevis, men står nu overfor en række lån og investeringer, der måske er blevet sure. Dette bør dog i sidste ende blot styrke økosystemet på længere sigt ved at rydde op i de dårlige æbler, hvorefter der i stedet vil blive fokuseret på de stærkeste spillere.

De decentraliserede platforme i DeFi er forblevet stærke og operationelle uden større problemer gennem nedturen, mens de centraliserede børser og udbydere har svigtet, hvilket blot beviser argumenter for decentral finansiering og infrastruktur.

CJ : Er du bange for regulering indenfor kryptovaluta derivatområdet?

EJ: Kryptovaluta derivater tillader både detailhandlende og institutioner at beskytte sig mod enhver nedadgående bevægelse i priserne. Derfor er dette sunde værktøjer at have i økosystemet. Begivenhederne i løbet af de sidste par måneder beviser, at de decentraliseret protokoller er i stand til at håndtere og modstå vanskelige forhold, hvorimod de centraliserede enheder ikke har været i stand til dette. Protokoller som Aave eller Compound er forblevet stærke, mens andre centraliserede enheder gik til grunde. Og netop fordi reglerne og styringen er hårdkodet til de smarte kontrakter, der findes på blockchain, så håber vi at dette vil give tilsynsmyndighederne en bedre forståelse af, hvordan de decentraliserede protokoller kan være fair og sikre for brugerne at bruge.

CJ : Området med decentraliseret derivathandel har oplevet en enorm vækst i løbet af de seneste par år. Hvilke fordele mener du, at dette område har i forhold til deres centraliserede modstykke, og tror du at det kan erobre betydelige markedsandele?

EJ: Den største barriere for udbredelsen er brugeroplevelsen. I dag kræver de fleste decentraliserede protokoller en kryptovaluta wallet for at kunne tilslutte sig og interagere. Med fremkomsten af kontoabstraktion og zk-rollups som StarkWare, så har vi nu indset potentialet i forbindelse med at kunne tilbyde enkle onboarding-oplevelser, såsom e-mail login-legitimationsoplysninger for almindelige brugere, såvel som undgå de faldgruber og kompleksiteter forbundet med DeFi-oplevelsen, som vi hidtil har kendt til.