Kryptovaluta markederne er på vej op, men skaden er fortsat alvorlig

Vigtigste konklusioner

Bitcoin er oppe med næsten 50% i forhold til møntens lavpunkter, men er dog stadig faldet med over to tredjedele fra dens rekordhøje niveau

Nogle on-chain målinger viser, hvor meget rallyet blegner i forhold til det foregående fald

Der er stadig langt imellem de positive nyheder indenfor branchen, mens markedet forbereder sig på afsløringen af den seneste rentepolitik, der bliver offentliggjort på FOMC-mødet denne onsdag

Lad os starte med en gåde. Hvor meget overskud/tab har du opnået, hvis et aktiv du ejer stiger med 47%, efter tidligere at være faldet med 77%?

Svaret er uhyggeligt – nemlig et tab på 67%.

Det er netop den knibe, som de Bitcoin-investorer, der købte mønten ved dens rekordhøje niveau i slutningen af 2021 står overfor. Selvom markederne har skudt året i gang på glimrende vis, så er det vigtigt ikke at miste perspektivet.

Vi mennesker har dog korte hukommelser. Med Bitcoin er steget med næsten 50% siden lavpunktet i kølvandet på FTX-kollapset , og kryptovaluta markederne har igen den samme muntre følelse over sig. Det er utroligt, hvad håb kan gøre ved folk, ikke? Og med håb mener jeg håbet om, at renterne vil falde igen.

Federal Reserve kontrollerer Bitcoin-prisen

Jeg skrev en artikel i sidste uge om, hvordan dette seneste rally, hvis det beviser noget som helst, så beviser det blot én gang for alle, hvor meget Bitcoin handler som et ekstremt risikoaktiv.

Bitcoin blev knust sidste år, da centralbankerne verden over blev aggressive for første gang i Bitcoins eksistens. Da de billige penge fra det sidste årti ikke længere var tilgængelige, og der var høje afkast tilgængelige på andre investeringer, såsom statsobligationer, så kollapsede højrisikoaktiverne.

Teknologisektoren, der også er notorisk følsom overfor renten, har fyret medarbejdere til højre, venstre og i midten – Meta, Salesforce, Twitter, Google, og listen fortsætter.

Dette seneste opsving kommer nu, hvor inflationen ser ud til at begynde at køle af, hvor der er fornyet håb om, at smerten forbundet med den kvælende valutapolitik rent faktisk en dag vil få en ende.

Markedet er fortsat i laser

Selvom billedet utvivlsomt ser mere rosenrødt ud lige nu i sammenligning med for to måneder siden, så befinder kryptovaluta markedet sig stadig i en verden af smerte.

Konkurserne fortsætter stadig – se blot Genesis konkursen i sidste uge – mens der er adskillige andre potentielle nedadrettede katalysatorer, idet markedet stadig er ved at fordøje Sam Bankman-Frieds kaotiske rod: DCG præsenterer for eksempel stadig en masse usikkerhed.

Selvom priserne har løbet, så er der ingen direkte gode nyheder til at forklare dette rally. Som jeg sagde, så er det hele makro med investorer, der stirrer direkte på Federal Reserve.

Et par diagrammer tegner et godt billede af den smerte, der stadig er til stede på markederne. På trods af det seneste opsving viser den nettorealiserede profit-markør, som er en on-chain målestok, der beregnes ved at sammenligne prisen på nyligt bevægede mønter med den pris, som de tidligere bevægede sig til, hvor meget det seneste rally blegner i forhold til omfanget af faldet sidste år.

I sandhed er der ingen grund til at komplicere tingene. På trods af bølgerne af “hedge”-fortællinger og “ukorrelerede investeringer”, der svævede rundt under COVID, så er det dog så klart som nat og dag, at Bitcoin handler på baggrund af renteforventningerne lige nu.

Nedenstående diagram er måske det vigtigste i hele krypto området i løbet af de sidste par år.

Det lille opspring i slutningen kunne meget hurtigt vende alt afhængigt af, hvordan tingene tager sig ud på det kommende Fed-møde. Det kan også gøre det modsatte, hvis tingene ender med at blive mere negative end markedet i øjeblikket har medregnet i priserne.

Uanset hvad, så er det tydeligt at se, hvad der påvirker markederne lige nu.