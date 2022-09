Microstrategy ejer næsten 1% af alle Bitcoins, hvilket er mere end alle børsnoterede virksomheder tilsammen

Efterhånden som Bitcoin-udbredelsen er steget støt, så har opmærksomheden vendt sig mod, hvilke virksomheder har mønten på deres balancer. Med Teslas højt profilerede køb sidste år er der kommet en langsom, men konstant strøm af virksomheder, som har købt Bitcoin i håbet om, at den vil stige på lang sigt og give dem en række diversificerings fordele.

Vi ønskede at tage et kig på, hvilke børsnoterede virksomheder, der har flest Bitcoin, så vi hoppede ind derfor ind i dataene.

Slå MicroStrategy op på Wikipedia, og du vil nu se en beskrivelse af virksomheden som “business intelligence, mobil software og cloud-baserede tjenester”.

I virkeligheden er de et Bitcoin-holdingselskab.

I deres balance fremgår det, at deres indtægter sidste år var på $510 millioner. I mellemtiden har de i øjeblikket fem gange denne værdi – $2,5 milliarder – på deres balance i form af Bitcoin efter endnu et køb i denne uge på 301 bitcoins.

Medstifter Michael Saylor er manden der driver visionen, og hans tanker om Bitcoin grænser nogle gange til religiøs tilbedelse.

“Bitcoin er en sværm af cyber-hvepse, der tjener visdommens gudinde, lever af sandhedens ild og vokser sig eksponentielt smartere, hurtigere og stærkere bag en mur af krypteret energi.”

Galaxy Digital Holdings kommer på andenpladsen på listen, selvom med beholdninger til en værdi af kun $750 millioner, så er deres andel tre gange mindre end MicroStrategy.

Det giver god mening for den finansielle virksomhed at have en masse Bitcoin – den er nemlig specialiseret i digitale aktiver, hvilket betyder, at i modsætning til MicroStrategy, så er dens forretningsmodel forbundet med verdens største kryptovaluta.

På tredjepladsen finder vi Voyager Digital med $232 millioner Bitcoin.

Måske symboliserer Voyager mere end nogen anden, hvor dårligt markedet har været for Bitcoin i år. Kryptovaluta låneudbyderen indgav sin konkursbeskyttelse i juli efter at smittekrisen førte til en bølge af udbetalinger, som platformen ikke havde tilstrækkeligt med likviditet ved hånden til at kunne honorere.

Tesla chokerede markedet, da selskabet sidste år købte en stor pose Bitcoin til en værdi af $1,5 milliarder. De meddelte dog i deres kvartalsrapporter tidligere på året, at de havde solgt 75% af dette beløb, og i øjeblikket er deres beholdning blot $200 millioner værd.

Dette udgør kun omkring 0,05% af det samlede udbud, idet beslutningen om at sælge oprindeligt var drevet af miljømæssige bekymringer omkring Bitcoin-mining, hvilket naturligvis ligger elbilproducenten nært på sinde.

For hvad det nu er værd, så sagde Elon Musk i marts, at han ikke personligt ville sælge sine Bitcoin (og heller ikke Ethereum eller Doge). Men igen, så synes jeg det er rimeligt at sige, at den rigeste mand i verden har en tendens til at sige rigtigt meget på Twitter.

As a general principle, for those looking for advice from this thread, it is generally better to own physical things like a home or stock in companies you think make good products, than dollars when inflation is high.

I still own & won’t sell my Bitcoin, Ethereum or Doge fwiw.

— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022