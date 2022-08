Sværhedsgraden for Bitcoin-mining rammer 5-måneders lavpunkt efter minere lukker butikken

Vigtigste konklusioner

Omkostningerne forbundet med at mine en bitcoin er nede på $13.000, hvilket er et fald fra de $24.000 fra begyndelsen af juni

Omvendt, så stiger el-omkostningerne rundt om i verden, og European Power Benchmark fremhæver dette – med en stigning på 281% i 1. kvartal i sammenligning med samme kvartal sidste år

Dette betyder, at minernes omkostninger (elektricitet) stiger, og dermed også at deres indtægter (Bitcoin) falder

Minerne flygter derfor fra netværket

Efterhånden som minerne lukker butikken, så falder vanskeligheden forbundet med mining også – vanskeligheden befinder sig nu på et 5 måneders lavpunkt – hvilket forklarer, hvorfor omkostningerne ved at mine en bitcoin ligeledes er faldet

Den reducerede vanskelighed ved at mine reducerer sikkerheden på netværket, idet det betyder, at potentielle angribere har brug for færre ressourcer til at manipulere og tage kontrol over systemet

Der kræves færre ressourcer at validere transaktionerne, hvilket er med til at favorisere de mindre minere, hvilket igen giver dem mulighed for bedre at konkurrere med de større minere

I sidste måned offentliggjorde JP Morgan en rapport, hvor det blev skitseret, at omkostningerne forbundet med at mine en bitcoin var faldet til $13.000 – et markant fald på 46% siden begyndelsen af juni, hvor det kostede $24.000 at mine en bitcoin.

Men hvordan kan dette nu være, hvis det geopolitiske klima får elpriserne til at stige i takt med inflationen over hele linjen?

Stigende eludgifter

European Power Benchmark lå i gennemsnit på 201 €/MWh i første kvartal af 2022 – hvilket repræsenterer en stigning på 281% i sammenligning med samme kvartal i 2021.

Elpriserne i Spanien og Portugal steg med 411%, mens priserne i Frankrig steg med 336%. Italien var heller ikke langt bagefter med en stigning på 318%, og kan nu prale af den højeste pris i EU med €249 pr. MWh.

Dette betyder, at driftsomkostningerne forbundet med at mine Bitcoin stiger, hvilket naturligvis skader minerne og har fået mange til at lukke butikken.

Mining

Det er netop her, at det hele bliver rigtigt interessant. For at give en superhurtig forklaring på hvad mining går ud på, så forsøger Bitcoin-minerne at løse et komplekst matematisk puslespil. Uanset hvilken miner der løser puslespillet først, så vinder denne miner retten til at “validere” blokken hos den pågældende blockchain, og modtager derfor en belønning i bitcoin. Blokken føjes nu til blockchainen, hvorefter processen processen, hvor minerne igen konkurrerer om det næste matematiske puslespil i forbindelse med den næste blok.

Det fantastiske ved dette er, at Bitcoins mystiske skaber, Satoshi Nakamoto, kodede en justeringsmekanisme ind i Bitcoin. Dette betyder, at efterhånden som flere og flere minere slutter sig til netværket og konkurrerer om at løse de matematiske gåder, så bliver gåderne sværere. På denne måde bevæger blockchainen sig fremad efter planen, og målretter det samme antal gennemsnitlige blokke i timen.

Faktisk fremhæver Satoshis citat nedenfor fra Bitcoin hvidbogen, at han forventede at computerne ville blive mere kraftige, og at interessen for mining ville stige med tiden:

“For at kompensere for den stigende hardware hastighed og den fluktuerende interesse for at køre noder over tid, så bestemmes proof-of-work sværhedsgraden af et glidende gennemsnit, der er målrettet mod et gennemsnitligt antal blokke i timen. Hvis de genereres for hurtigt, så øges sværhedsgraden også.” .

Hvad dette betyder i dag

Denne stigning i prisen på el kombineret med et fald i prisen på Bitcoin er det værst tænkelige scenarie for minerne. Deres omkostninger (elektricitet) stiger nemlig, mens deres omsætning (Bitcoin) samtidig falder.

Og så lukker de netop for butikken.

Nedenstående graf viser mining vanskelighederne på netværket.

Det kan tydeligt mærkes, at minerne føler presset sammen med resten af markedet. Den gennemsnitlige sværhedsgrad har ramt sit laveste niveau siden marts. Dette ses generelt som negativt for Bitcoin-netværket som helhed, da det reducerer sikkerheden på de forskellige blockchains. Jo højere kryptovaluta sværhedsgraden er, jo mere processorkraft skal der bruges for at verificere transaktionerne – og jo højere kompleksitet. I dette tilfælde har potentielle angribere brug for flere ressourcer til at manipulere og tage kontrol over systemet.

En anden mulig konsekvens er, at en lavere mining sværhedsgrad kan være gode nyheder for de mindre Bitcoin minere. Dette skyldes nemlig, at det gør det muligt for de små minere at bekræfte transaktionerne med færre ressourcer, hvilket giver den lille spiller mulighed for at konkurrere med de større minere.

Hvis eludgifterrne fortsætter med at stige, og Bitcoin halter på sit nuværende niveau (eller falder yderligere), så vil dette ikke ændre sig i den nærmeste fremtid. På den anden side, hvis Bitcoin skaber et rally, så vil vi kunne se flere minere støve deres udstyr af for at komme tilbage i spillet, hvorefter sværhedsgraden igen vil begynde at stige som resultat af dette.

Kilder

JP Morgan / Decrypt

Europa.eu

IntoTheBlock