Lohkoketju – salaperäinen ja viettelevä tekniikka, jolle Bitcoin ja monet muut kryptovaluutat on rakennettu. Toimialan, jonka Satoshi Nakamoto keksi kirjoittaessaan Bitcoin-julkaisun vuonna 2008, jatkaessa kasvuaan, kyseiselle uudelle teknologialle on yhä enemmän käyttökohteita.

Tänään haastattelen Brightvinen toimitusjohtajaa, Joe Vellanikarania, toisesta näistä sovelluksista. Brightvine on lohkoketju-pohjainen korkotuloalusta, joka yhdistää korkealaatuisten reaalimaailman omaisuuserien liikkeeseenlaskijat digitaalisiin sijoittajiin.

Maaliskuussa haastattelin Joeta ilmoituksesta kumppanuudesta Angel Oak Capital Advisorsin kanssa, joka on Angel Oak Companiesin teknologiayritysosasto. Se toimii innovatiivisten asuntolainaratkaisujen parissa. Kumppanuuden tavoitteena oli hyödyntää Brightvinen alustaa uusien sijoitusmahdollisuuksien etsimisessä sijoittajille.

Tänään he ovat julkistaneet kyseisen kumppanuuden ensimmäisen tulosyhteistyön, kaikkien aikojen ensimmäisen lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän pankkien toissijaisen velan liikkeeseenlaskun, nimeltään BFNS 2022-1 – 147,55 miljoonan dollarin pääomalainan arvopaperistamisen.

Luonnollisesti minulla oli muutama kysymys.

CoinJournal (CJ): Voisitko tehdä yhteenvedon siitä, kuinka tämä pääomankeruu ja lohkoketjussa toteutettu projekti on etu niille, jotka eivät ehkä ole perehtyneet lähestymistapaasi?

Joe Vellanikaran (JV): Tyypillisessä arvopaperistamisessa ajantasaisten asiakirjojen ja tietojen koordinointi useiden osallistujien kesken on manuaalinen ja työvaltainen prosessi. Brightvine-portaali mahdollistaa jokaisen asiakirjan välittömän validoinnin lohkoketjun muuttumattomia tietueita vastaan, mikä varmistaa, että kaikkien osapuolten käytössä olevat asiakirjat ovat aina tarkkoja ja ajan tasalla. Hajautettu pääkirja varmistaa, että aina kun tietopiste päivitetään, nämä muutokset täytetään reaaliajassa kaikkien sidosryhmien kesken.

CJ: Haastattelimme sinua Brightvinen ja Angel Oakin kumppanuudesta, kun se julkistettiin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Tämä on ensimmäinen yhteistyö – viivytittekö sitä markkinoiden leviämisen seurauksena?

JV: Kumppanuutemme Angel Oakin kanssa on aikataulussa – olemme työskennelleet heidän kanssaan aktiivisesti edellisen ilmoituksen jälkeen valmistaaksemme Brightvine-portaalin tukemaan erilaisia heidän omaisuusluokkia, jotka voivat hyödyntää portaalin tärkeimpiä ominaisuuksia, mukaan lukien tehokas tietopaperistamis-prosessi, reaaliaikainen tiedonjako osapuolten kesken ja lohkoketjuvalidoidut asiakirjat.

CJ: Kuinka paljon viime kuukausien kaoottinen ja karhumainen käänne on vaikuttanut tähän kumppanuuteen yleensä?

JV: Monet suuret instituutiot ovat tulleet lohkoketjuteknologian mestareiksi viime kuukausina huolimatta kryptomarkkinoiden laskusuhdanteesta. Parhaiden teknologioiden käyttäminen turvallisimman, tehokkaimman ja tarkimman rahoitusinfrastruktuurin luomiseen on nyt järkevämpää kuin koskaan. Näemme kumppanuutemme Angel Oakin kanssa ja BFNS 2022-1:n tulokset ensimmäisenä monista jännittävistä ilmoituksista pitkäaikaisessa yhteistyössä.

CJ: Kiinteistömarkkinat ovat viime aikoina osoittaneet merkkejä pehmenemisestä, mitä mieltä olette tästä?

JV: Olemme kuulleet valtion virastoilta ja muilta organisaatioilta pyyntöjä, että yksityinen sektori tehostuisi ja auttaisi asuntomarkkinoita, ja sitä me pyrimme tekemään. Brightvinen tavoitteena on lisätä asuntolainojen, korkotulojen ja kiinteistöjen likviditeettiä rakentamalla uusi teknologinen infrastruktuuri, joka voi yhdistää nämä markkinat uusiin digitaalisten sijoittajien muotoihin – riippumatta siitä, nousevatko korot tai laskevat, ihmiset tarvitsevat edelleen asuntolainoja, ja roolimme on auttaa lisäämään tehokkuutta kyseisen rahoitusinfrastruktuurin taustalla.

CJ: Uskotko, että yhtä monta kryptoprojektia menee tämän syklin alle kuin edellisenä kryptotalvena?

JV: Se, mitä näemme kryptomarkkinoilla juuri nyt on lievää supistumista ja korjausta, kun projektit onnistuvat (ja epäonnistuvat), samalla kun perinteiset ja huippuluokan yritykset yrittävät valmistautua Web3-tulevaisuuteen. Kun selviämme tästä kryptotalvesta, myös seuraava suuri yritysten ja tuotteiden aalto nousee esiin – ja voittajia ovat ne, jotka kurovat umpeen TradFin ja DeFin välisen kuilun ja luovat jotain uutta, joka mahdollistaa digitaalisen muutoksen ohjaamaan meidät todella hajautettuun tulevaisuuteen.

CJ: Miten Fedin koronnostot, jotka ilmeisesti vaikuttavat asuntolainoihin, vaikuttavat tähän yhteistyöhön ja liiketoimintamalliin, ovat jatkossa?

JV: Kun keskuspankki nostaa korkoja, ihmisten on vaikeampi saada lainaa, mutta asuntojen kysyntä ja asuntolainojen tarve eivät katoa mihinkään. Uskomme, että tehokkuus ja uusi kysyntä, jonka Brightvine voi ohjata näille markkinoille, voivat auttaa laskemaan näitä hintoja ajan myötä.