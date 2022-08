Tämä Q&A on tri John McAlanen koko haastattelu. Katso tämä artikkeli, jos haluat sukeltaa syvemmälle kryptovaluuttakaupan riippuvuuteen täyden asiantuntijapaneelin kanssa.

Alla on haastattelu tohtori John McAlaneyn kanssa, joka on valtuutettu psykologi, tutkija ja psykologian professori Bournemouthin yliopistosta. Tämä on haastattelumme täydellinen litterointi, jonka lainaukset on julkaistu aihetta käsittelevässä pääartikkelissamme yllä.

CoinJournal (CJ): Onko kryptokauppaan liittyvän riippuvuuden ja peliriippuvuuden välillä mielestäsi yhtäläisyyksiä? Jos on, voitko nimetä merkittävimmät?

Sekä kryptovaluuttaan että uhkapeleihin liittyy tietty riski. Tämä on jotain, jota ihmiset pitävät jännittävänä ja voivat saada heidät mukaan käyttäytymiseen. Lisäksi sekä uhkapeleihin että kryptovaluuttaan voi liittyä jonkin verran taitoa, ja ne voivat puolestaan tuottaa voittoa.

Esimerkiksi taitava, ammattimainen pokerinpelaaja voi tienata pokerilla tarpeeksi rahaa, jotta siitä tulee hänen pääasiallinen tulonlähde. Samoin joku, jolla on asiantuntemusta kryptovaluutoista, saattaa pystyä ansaitsemaan elantonsa kaupankäynnillä – mutta molemmissa tapauksissa menestyviä on vain pieni osa ihmisistä.

CJ: Mikä mielestäsi tekee kaupankäynnin kaltaisista toimista niin riippuvuutta aiheuttavaa?

Ihmisinä olemme kehittyneet olemaan motivoituneita palkkioista. Tämä on yksi tavoista, joilla opimme toimimaan yhteiskunnassa. Se on myös yksi syy käyttäytymisriippuvuuksien olemassaoloon – teemme jotain ja saamme siitä jollain tavalla palkkion, mikä motivoi meitä tekemään sen uudelleen. Meitä kannustetaan myös olemaan uteliaita ja ottamaan riskejä. Tämä auttaa meitä tutkimaan tai sosiaalista maailmaa. Kaupankäynti yhdistää nämä molemmat prosessit.

CJ: Mitä mieltä olet vaikuttajista, jotka vastineeksi perustajien maksamasta maksusta mainostavat epäselviä kryptovaluuttoja seuraajilleen tietämättä vain vähän sen toiminnasta – onko tämä mielestäsi ongelmallista?

Olemme kaikki sosiaalisia olentoja, vaikka aliarvioimme usein, kuinka paljon ympärillämme olevat vaikuttavat meihin. Tämä pätee erityisesti monissa kulttuureissa, joissa olemme ylpeitä siitä, että olemme yksilöitä. Meillä on myös tapana olettaa, että muut tietävät enemmän kuin me, jos muut toimivat luottavaisesti ja asiantuntevasti.

Tämä tarkoittaa, että ihmiset voivat kiinnittää huomiota vaikuttajiin sen perusteella, miten vaikuttaja esittelee itsensä; sen sijaan, että perustaisivat arvionsa siihen, kuinka paljon kyseinen vaikuttaja objektiivisesti tietää kaupankäynnistä.

CJ: Vaikuttaako kryptohintojen päivittäinen epävakaus mielestäsi mielenterveyteen, kun ihmiset näkevät sijoituksensa nousevan ja laskevan niin laajasti joka päivä?

Vaikka tietynlainen riski voi olla nautinnollista, haluamme myös jonkinlaista johdonmukaisuutta elämässämme – toisissa selviämme ennalta arvaamattomuudesta, mutta vain ennustettavalle tasolle. Jatkuva epävakauden ja epävarmuuden kausien läpikäyminen voi aiheuttaa ihmisissä ahdistuksen tunteita, mikä voi vaikuttaa heidän mielenterveyteensä.

CJ: Tutkimus kryptotreidaamisesta riippuvuutena on edelleen rajallista, luuletko tämän tarpeen kasvavan tulevaisuudessa?

Tämä on erittäin todennäköistä. Kryptotreidaus on uusi käyttäytymismuoto, ja uudet käytännöt kiinnittävät aina tutkijoiden huomion. Tämä pätee erityisesti silloin, kun on olemassa viittauksia, että kyseessä oleva käyttäytyminen voi aiheuttaa vahinkoa joko yksilölle tai muille.

CJ: Uskotko, että kryptovaluuttateollisuuden pitäisi tehdä enemmän turvallisen sijoittamisen edistämiseksi ja riippuvuusongelman ratkaisemiseksi?

Muilla toimialoilla, kuten rahapeliteollisuudessa tai alkoholiteollisuudessa, yritysten odotetaan sitoutuvan niin sanottuun yritysten yhteiskuntavastuuseen, jossa ne edistävät tuotteidensa turvallista käyttöä, vaikka usein käydään keskustelua siitä, toimivatko nämä toimialat niin paljon kuin he voivat tehdä. Tätä joskus vahvistetaan lainsäädännöllä.

Kryptovaluuttateollisuudella on tässä mahdollisesti etu, koska teoriassa online-käyttäytymistä on helpompi seurata kuin offline-käyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä. Tämä tarkoittaa, että on mahdollista tunnistaa nopeammin ihmiset, joilla on ongelmia, ja myös tarjota henkilökohtaista tukea.

Tämä vaatii kuitenkin alan koordinoituja toimia. Jos riippuvainen henkilö uskoo, että yksi kryptoyritys rajoittaa hänen toimintaansa, hän voi mennä toisen yrityksen puoleen.

CJ: Perinteiset rahapelit on monilla alueilla rajoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuluttajille. Uskotko, että kryptovaluutoissa pitäisi olla samanlainen sääntö, jotta nuoremmat, vaikutuksellisemmat mielet voidaan suojella mahdolliselta riippuvuudelta?

Kyllä, uskon, että kaupankäynti tulisi rajoittaa 18-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin. Meidän on kuitenkin myönnettävä, että tätä on erittäin vaikea säännellä. Sanoisin myös, että kryptovaluutasta kiinnostuneet ihmiset ovat melko usein sellaisia, jotka ymmärtävät ja osaavat kiertää tietokonejärjestelmiä.

CJ: Jos voin painostaa sinua antamaan kyllä tai ei-vastauksen, uskotko, että maailma olisi onnellisempi paikka ilman uhkapelejä?

En usko niin. Suurin osa uhkapelaajista tekee sen turvallisella, vastuullisella ja nautinnollisella tavalla Peliriippuvuuteen kehittyvien ihmisten elämässä on usein ongelmia, jotka ovat riippuvuuksiensa taustalla. Jos se ei olisi uhkapeliä, he todennäköisesti osoittaisivat riippuvuutta jostain muusta.

CJ: Kuten yllä oleva kysymys, olisiko maailma parempi paikka ilman kryptovaluuttasijoittamista?

Epäilen sitä. Kryptovaluutta syntyi henkilöistä, jotka etsivät uusia tapoja suorittaa rahoitustapahtumia. Tämä uteliaisuus siitä, miten järjestelmät toimivat ja miten niitä voidaan muuttaa, on olennainen osa ihmisenä olemista. Maailma olisi hyvin tylsä, jos ihmiset aina hyväksyisivät status quon.

CJ: Mitä neuvoja voit antaa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kryptokaupankäynnistä ja jotka voivat olla alttiita uhkapeleihin liittyville riippuvuuksille?

Jokainen, joka tietää, että hänellä saattaa olla uhkapeliongelmia, tietää luultavasti jo, että heidän tulisi välttää kryptotreidauksen kaltaisia toimintoja. Jos he päättävät osallistua, heidän tulee olla tietoisia omasta käyttäytymisestään ja ajatuksistaan ja varoa punaisia lippuja, kuten tappioiden jahtaamista, valehtelemista käyttäytymisestään muille tai syyllisyyden tai katumuksen kokemista teoistaan.