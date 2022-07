”Jos he voivat siirtää velan tuleville äänestäjille, he voivat voittaa nykyisten äänestäjien äänet. Joten hallituksen kannustin on luoda inflaatio, koska se alentaa lainan kustannuksia.”

”Sinun on suojeltava itseäsi kyseisessä inflaatioympäristössä. Mutta jos olet jo superrikas ja omistat jo kaikki nämä varat, silloin voitat oletusarvoisesti.”

”Vuonna 2020 Forbes raportoi, että Forbesin (rikkaimman) 400:n varallisuuden kasvu nousi eniten vuonna 2020 kuin minään vuonna sen jälkeen, kun se aloitti tietojen tallentamisen. Syy siihen, että se nousi eniten on se, että rahaa painettiin.”

”Mikä on poliitikon kannustin? Poliitikon kannustin on saada valtaa ja pysyä vallassa… kuinka he yrittävät saada ääniä? Kun kuluttaa paljon rahaa ottamatta rahaa veronmaksajilta… he välittävät sen eteenpäin tulevaisuudessa”.

Tämä oli hauska juttu.

Maailmassa on suurempia asioita kuin kryptovaluutta; tärkeämpiä asioita. Fantomin toimitusjohtaja, Michael Kong, ymmärtää sen. Se on myös se, mitä kryptovaluutta yrittää ratkaista, vaikka emme vielä ole siellä – hän myönsi sen. Keskustelimme siitä pitkään ja arvioimme, onko järkevää verrata sitä Internetin kasvuun tai muihin vertailuarvoihin, joihin usein törmää.

Henkilökohtaisesti olen pessimistinen talouden tilasta tällä hetkellä. Elinkustannuskriisi on iskenyt tavallisiin ihmisiin. Asunnot ovat entistä kohtuuttomammin hinnoiteltuja – osasyy siihen miksi lähdin kotimaastani Irlannista ja muutin Kolumbiaan. Poliitikot ovat kutsuneet inflaatiota ”ohimeneväksi” ja syyttävät sitä Putinin sodasta, ennen kuin viime kuussa he ovat siirtyneet sanoihin ”se on ongelma, mutta se on saavuttanut huippunsa ja on hallinnassa vuoden 2022 loppuun mennessä”.

Michael on Fantomin toimitusjohtaja. Fantom on yksi suurimmista kryptovaluutoista olemassa. Jakso tapahtui vain pari tuntia sen jälkeen, kun kesäkuun kuluttajahintaindeksi osoitti, että inflaatio oli jälleen noussut 9,1 prosenttiin. Michael on syvällinen ajattelija ja hänellä on monia kiehtovia näkemyksiä siitä, missä hän näkee rahoitusvarojen hintojen tulevan, miksi talous on vaikeuksissa, poliittisesta ympäristöstä ja epätasa-arvosta.

Keskustelimme myös Fantomista (tottakai!). Pohdimme sitä, mikä erottaa sen kilpailevista kryptovaluutoista validointimekanisminsa suhteen. Lisäksi hän kertoi virkistävän rehellisesti kompromisseista, joita tehtiin priorisoimalla houkuttelevia ominaisuuksia, kuten alhaisia maksuja ja suuria transaktionopeuksia. Itse asiassa podcast oli kahdessa osiossa: Fantom ja Blockchain Technicals sekä Macro ja nykypäivän yhteiskunta ja talous, jotka olen leimannut alla olevaan kuvaukseen.

Kilpailijat

Uskon, että kryptovaluutta kärsii usein tribalismista, kiistanalaista ja kilpailullista maisemaa, jossa sijoittajat joskus hyppäävät toistensa kimppuun siitä, että he pitävät tietyistä kolikoista ja eivät pidä toisista. Nautin todella Michaelin julistuksesta siitä, että Fantom ”seisoi Ethereum-jättiläisten harteilla”, tarpeeksi iso antaakseen tunnustusta kilpailijalle kolikon luomisesta teollisuudelle.

Tietysti hän uskoo, että Fantom on parantanut tiettyjä teknologiansa puolia, joista keskustelimme syvällisesti, mutta oli mukava kuulla häneltä objektiivinen ja tasapainoinen mielipide.

Makro

Oma suosikkini oli, kun Michael osoitti kuinka hän oli yhteydessä taloudelliseen todellisuuteen, jota monet kohtaavat. Hän valitti sitä tosiasiaa, että rahapainaja otti rahaa köyhiltä ja laittoi sen rikkaiden käsiin niin jyrkästi koronaviruspandemian aikana, ja sitä tosiasiaa, että palkasta palkkaan työntekijät maksavat hinnan.

”Tämä johtaa massiiviseen varallisuuden siirtoon köyhiltä rikkaille. Tämä on yksi syistä, miksi aloin perehtyä kryptoon… En voi muuttaa poliittista järjestelmää. Olen yksi äänestäjä 20 miljoonasta Australiassa. Mutta se mitä voin tehdä, on vaikuttaa omaan elämääni ja hallita sitä mitä voin hallita.”

Keskustelimme siitä, mitä voidaan tehdä suojellakseen itseään, kun fiat-valuutan arvo jatkaa rappeutumista, tavaroiden hinnat nousevat ja eläminen on yleensä haastavampaa. Ja miksi valitettavasti kaikki on pinottu rikkaiden hyväksi.

”Sinun on suojeltava itseäsi tässä inflaatioympäristössä. Mutta jos olet jo superrikas ja omistat jo kaikki nämä varat, voitat oletuksena. Tästä syystä Forbes raportoi vuonna 2020, että Forbesin (rikkaimman) 400:n varallisuuden kasvu nousi eniten vuonna 2020 kuin minään vuonna sen jälkeen, kun ne aloitti tietojen tallennuksen. Syy, miksi se nousi eniten on se, että he painoivat rahaa.”

Minusta epätasa-arvokuilun kasvaminen on tuskallinen osa kaikkea tätä. Näimme tämän tapahtuvan koronan aikaan, kun ne onnekkaat, jotka pystyivät työskentelemään kotoa käsin (mukaan lukien minä itse), immunisoitiin sulkujen aiheuttamalta taloudelliselta verilöydiltä.

Toisaalta palvelualoilla työskentelevät, kuten ravintoloiden henkilökunta, vähittäiskauppa, esiintyjät ja monet muut, joutuivat kärsimään armottomasti. Palkasta palkkaan elävillä ei yhtäkkiä ollutkaan enää palkkaa, kun taas kotona olevien piti vain vetää jalkaan verkkarit ja varmistaa, ettei sänky ollut liian epäsiisti Zoom-puhelun taustalla.

Hallituksen vastaus pääasiallisesti siirsi varallisuutta köyhiltä rikkaille. Valtavat elvytyspaketit ovat nyt käynnistäneet tämän täysimittaisen inflaatiokriisin ja pahentaneet entisestään vaikeuksia, joita samoilla palkasta palkkaan -työntekijöillä oli itse pandemian aikana.

Michael Kong ymmärtää kaiken tämän. Hän on toimitusjohtaja ja ilmeisesti erittäin älykäs, mutta hän ymmärtää, miten maailma toimii. Hän myös yrittää vaikuttaa asiaan. Jos kuuntelet yhtä CoinJournal-podcastia, sen pitäisi mielestäni olla tämä – tärkeiden asioiden käsitteleminen älykkään ja rehellisen vieraan kanssa oli todella nautinnollista, opettavaista ja ajatuksia herättävää. Spotify-kuvauksessa on aikaleimat, jos haluat kuunnella tiettyjä aiheita, kuten Fantom, krypto, inflaatio, politiikka, tulevaisuus jne.

Hyvää viikonloppua!

Linkki podcastiin tästä. YouTube -video seuraa perässä.