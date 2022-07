Pääkohdat

KuCoin, nyt viidenneksi listattu pörssi, on arvoltaan oli 10 miljardia dollaria äskettäisen 150 miljoonan dollarin varainkeruun jälkeen.

Haastattelin sen toimitusjohtajaa, Johnny Lyua, joka väittää, että Euroopan markkinat ovat KuCoinille avainasemassa

Markkinoilla on tällä hetkellä uusi kryptotalvi, mutta KuCoin on hyvällä paikalla, Lyu toteaa

Lyu vahvistaa myös, että KuCoinilla ei ole suunnitelmia listautua pörssiin, vaan keskittyy sen sijaan innovointiin ja kryptoesteiden vähentämiseen.

KuCoin on viidenneksi sijoittunut pörssi CoinMarketCapissa, ja kasvu on ollut melko räjähdysmäistä sen lanseerauksen jälkeen vuonna 2017.

Aiemmin tänä vuonna se keräsi yli 150 miljoonaa dollaria pre-Series B -kierroksella asettaen sen arvon 10 miljardiin dollariin. Myös eräät muut ilmoitukset ovat viime aikoina kiinnittäneet huomioni. Yksi, josta pidin erityisen mielenkiintoisena, oli joukon euron kauppaparien käynnistäminen, mikä eurooppalaisena on mukava nähdä.

Dollarin (samoin kuin paljon kritisoidun dollarin stablecoin USDT:n) hallitseva asema krypton käyttöönotettavana fiat-valuuttana on todella hämmästyttävää, ja tosiasia on tullut sitäkin koskettavammaksi, kun USD jatkaa vahvistumistaan muita valuuttoja vastaan (DXY-indeksi nousi valtavasti tänä vuonna, 11 %).

Haastattelin KuCoinin toimitusjohtajaa Johnny Lyua CoinJournalille tästä ja muista kysymyksistä, kuten mahdollisuudesta listautua pörssiin, KuCoinin vuonna 2020 kärsimästä hakkeroinnista, sääntelystä, alhaisemmista maksuista koko alalla ja vertailukelpoisuudesta Coinbaseen ja Binanceen.

Se oli erittäin mielenkiintoinen haastattelu, varsinkin kun otetaan huomioon, että olemme nyt tekemisissä kryptomarkkinoiden karhumarkkinoiden kanssa, jonka vuoksi volyymi on laskenut koko alalla ja hinnat ovat vapaassa pudotuksessa. Haastattelu kokonaisuudessaan alla.

CoinJournal (CJ): Lanseerasit tällä viikolla useita eurokauppapareja (mitä arvostin kovasti, koska se oli euroalueelle!). Miksi teit tämän, ja minkä uskot olevan syynä siihen, että euro on ollut niin paljon dollaria jäljessä krypton käyttöönoton suhteen?

Johnny Lyu (JL): Euroopan kryptomarkkinat ovat yksi KuCoinin avainmarkkinoista, ja KuCoin on sitoutunut tarjoamaan helppokäyttöisen kryptokauppapalvelun eurooppalaisille sijoittajille. Maaliskuussa KuCoin integroi SEPA-maksut, jolloin käyttäjät voivat tallettaa KuCoiniin ja seurata kryptovaluuttaostoksia euroina.

Laajentaakseen fiat-to-crypto-kaupankäyntipalveluita KuCoin lisää EUR-kauppapareja, joiden avulla krypton käyttäjät voivat tehdä välittömiä muunnoksia eurojen ja kryptovaluuttojen välillä. Tukemalla näitä EUR-fiat-kauppapareja KuCoin vahvistaa läsnäoloaan Euroopan kryptomarkkinoilla, jotka jatkavat voimakasta kasvuaan.

Mitä tulee syyksi siihen, miksi euro ei ole menestynyt paremmin kuin dollari krypton käyttöönotossa, se johtuu ensinnäkin siitä, että dollari on globaali varantovaluutta ja hallitsee monilla aloilla.

Toisaalta krypton käyttöönoton mittarit ovat Yhdysvaltain markkinoilla paljon parempia kuin Euroopan markkinoilla. KuCoinin julkaiseman Into The Cryptoverse -raportin mukaan maaliskuussa 2022 jopa 27 % yhdysvaltalaisista 18–60-vuotiaista aikuisista on kryptosijoittajia. Mutta Saksassa, Euroopan kryptovaluuttaystävällisimmässä maassa, luku on vain 16 %.

Mutta hyvät asiat vievät aikaa, ja uskon, että kun krypton käyttöönotto lisääntyy Euroopan markkinoilla ja innovatiivisempia tuotteita tulee esiin, euro tulee nopeasti ottamaan kiinni dollariin krypton käyttöönoton suhteen.

CJ: Vaikuttava varainkeruu toukokuussa nosti KuCoinin arvon 10 miljardiin dollariin. Oliko helpotus varmistaa tämä rahoitus ja arvostus juuri ennen kuin markkinat alkoivat rajuimman laskusuhdanteensa?

JL: Kyseinen rahoitus on innostava. Uusi pääomavirta antaa KuCoinille mahdollisuuden mennä keskitettyjä kaupankäyntipalveluita pidemmälle ja laajentaa läsnäoloaan Web-3.0:ssa. Samaan aikaan tämä rahoitus auttaa meitä selviämään menestyksekkäästi alan taantumasta, vaikka meillä on hyvät mahdollisuudet vaikka karhumarkkinat jatkuisivatkin pitkään.

CJ: Kuinka hyvässä asemassa KuCoin on kestääkseen pitkittyneen karhumarkkinan, ja onko volyymi laskenut enemmän kuin olisit odottanut myynnin aikana?

JL: Kryptomarkkinoilla on uusi kryptotalvi, jossa markkina-arvo ja kaupankäyntivolyymi ovat laskeneet merkittävästi. Mutta KuCoinille, joka perustuu jatkuvaan liiketoimintamme laajentamiseen ja vakaaseen maailmanlaajuiseen asetteluun, kaupankäyntimäärämme ja käyttäjien kasvumme vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ovat edelleen vaikuttavia: Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla KuCoinin kaupankäyntivolyymi, mukaan lukien spot- ja futuurikauppa, on ylittänyt 2 biljoonaa dollaria, mikä on 180 % kasvu vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eri markkinoita tarkasteltaessa Eurooppa menestyi muita paremmin kasvun nopeuden suhteen ja saavutti 481 miljardin dollarin kokonaisvolyymin 381 prosentin kasvulla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-idässä on saavutettu 453 miljardin ja 392 miljardin dollarin kokonaisvolyymit, ja kasvua on ollut 189 % ja 152 % verran.

Joten meille karhumarkkinat voivat vastata enemmän haasteisiin. Silti, kun meillä on oikea suunta ja luja usko kehitykseen, olemme 100-prosenttisen varmoja siitä, että pystymme tuomaan käyttäjille ja alalle lisää hyötyä upealla tavalla.

CJ: Onko teillä suunnitelmia seurata Coinbasen esimerkkiä ja listautua pörssiin? Onko laskusuhdanne vaikuttanut ajatuksiisi pörssiin menon mahdollisesta ajoituksesta?

JL: Keskitämme tällä hetkellä ponnistelumme ja resurssimme kehittämään innovatiivisia tuotteita, jotka vähentävät käyttäjien pääsyn esteitä kryptomarkkinoille ja edistämme KuCoinin maailmanlaajuisia sääntelypyrkimyksiä palvellaksemme paremmin maailmanlaajuisia kryptokäyttäjiä. Joten lyhyellä aikavälillä meillä ei ole suunnitelmia listautua pörssiin.

CJ: Miksi neuvoisit asiakkaita käymään kauppaa Kucoinilla Coinbasen, Binancen tai joidenkin muiden pörssien sijaan?

JL: Tässä kysymyksessä haluan ensimmäiseksi sanoa, että kunnioitamme jokaista kilpailijaa. Alan jatkuva kasvu, läpimurto ja edistyminen yhdessä kilpailijoiden kanssa on epäilemättä edistänyt alan nopeaa kehitystä.

Näiden kehitysvuosien aikana käyttäjämme ovat kutsuneet KuCoinia ”kansalaisten vaihdoksi”, joka näyttää myös KuCoinin tärkeimmät ominaisuudet ja edut. Tässä on vain muutamia niistä.

KuCoinissa käyttäjät voivat nauttia alan alhaisimmista transaktiomaksuista. KuCoinin kaupankäyntimaksut alkavat 0,1 prosentista sekä transaktioiden tekijöille että vastaanottajille. Lisäksi, jos käytät KCS:ää kaupankäyntipalkkioiden maksamiseen, olet oikeutettu 20 % alennukseen.

KuCoinissa VIP-käyttäjät (Lv 12) voivat nauttia korkeintaan – 0,005 % Maker-maksusta ja 0,02 % Taker-maksusta. KuCoin tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden päästä ensimmäisenä kosketuksiin monien kryptojalokivien kanssa. Tarjoamme nyt yli 700 digitaalista omaisuutta. Ja tarjoamme monia passiivisia ansaintavaihtoehtoja KuCoin Earnissa, kuten panostaminen, Burning Drops ja paljon muuta, jotta käyttäjät voivat ansaita alhaisen riskin alla, mikä on kätevämpää karhumarkkinoilla.

CJ: Yksi viimeaikainen trendi pörssien keskuudessa on ollut taistelu maksujen alentamisesta. Mitä mieltä olet tästä ja miten KuCoinin strategia liittyy tähän?

JL: Tämä on hieno uutinen käyttäjille ympäri maailmaa. Tässä suhteessa olemme aina olleet ylpeitä voidessamme tarjota alhaisimmat kaupankäyntimaksut maailmanlaajuisille käyttäjille, mikä on myös vahva todiste KuCoinin pyrkimyksestä tarjota palveluita kaikille sijoittajaluokille ja alentaa toimialan kynnystä maailmanlaajuisille käyttäjille.

Olemme alentaneet käyttäjien kaupankäyntimaksuja kaikilta osin. Esimerkiksi tarjoamme tällä hetkellä uusille käyttäjille jopa 500 USDT:n arvoisen tervetuliaispaketin, jotta käyttäjät voivat aloittaa kryptomatkansa sujuvasti. Käyttäjät, joilla on KCS:ä, voivat nauttia ylimääräisestä 20 %:n kaupankäyntimaksusta.

Käyttäjille, joilla on erilaiset VIP-tasot ja kaupankäynnin volyymivaatimukset, on vastaavat maksualennukset jne. Kaupankäyntimaksun alennuskuponkeja tarjotaan myös usein käyttäjillemme, joilla on erilaiset kaupankäyntiasetukset, joten paremmasta kaupankäyntikokemuksesta pienemmillä kustannuksilla voidaan nauttia monelta osin.

CJ: KuCoin hakkeroitiin vuonna 2020, mutta sai kuitenkin takaisin suuren osan varoista (ja korvannut asiakkaille mahdolliset puutteet). Jos jokin valitettava samankaltainen tapaus toistuisi, onko tämä sinun käytäntösi jatkossa, ja luuletko, että pörssiin listautuminen voisi auttaa vähentämään uusien asiakkaiden huolta siitä, että turvallisuus saattaa olla ongelma kryptovaluuttapörsseissä?

JL: Vuoden 2020 tapaus oli kova opetus myös meille – sekä alalle. Mutta loppujen lopuksi olennaista on se, että pystyimme todistamaan globaaleille käyttäjillemme, että tiimimme nopea reagointiajoitus ja sujuva prosessinratkaisu johtavat loistavaan ratkaisuun lyhyessä ajassa koko maailman valppaiden silmien alla.

Ja mielestämme käyttäjien turvallisuuteen liittyvien huolien poistaminen julkisuuteen on jossain määrin hyödyllistä psykologisella tasolla. Mutta vankka turvajärjestelmä on tärkeämpi. Olemme siis halukkaampia keskittymään globaalin tietoturva-asiantuntijatiimin rakentamiseen, järjestelmän jatkuvaan optimointiin ja alustan tuhoutumattomaan turvallisuuspuolustukseen aina, jotta voimme tarjota käyttäjille jatkuvasti äärimmäisen turvallisuuden.

CJ: Monet pörssit, kuten Binance, ovat käyneet paljon julkisuutta saaneita taisteluita sääntelijöiden kanssa. Pelkäätkö tai oletko tyytyväinen alan lisääntyvään sääntelyyn?

JL: Jokaisen globaalin pörssin vastuu ja velvollisuus on kunnioittaa eri maiden ja alueiden lakeja, määräyksiä ja politiikkaa, torjua terrorismia ja ylläpitää määrätietoisesti rahanpesun torjuntaa.

On myös elintärkeää työntää kryptoteollisuutta kohti kasvua paremmalla tavalla, ja tämä on KuCoinin kellari, jota on myös seurannut perustamisensa alusta lähtien. Lisäksi KuCoin päätti 150 miljoonan dollarin B-sarjaa edeltävän varainhankintakierroksen, joka tukee KuCoinin maailmanlaajuisia sääntelypyrkimyksiä palvella paremmin 18 miljoonaa käyttäjää yli 200 maassa ja alueella.

Yleisesti ottaen olemme jatkossakin ”Ihmisten vaihto”, kuten iskulauseemme sanoo, eli kehitymme asiakkaidemme tarpeiden mukaan.