Joskus unohtuu, että DeFi todella sai alkunsa vasta vuonna 2020. Siksi syntymässä oleva sektori on nyt siirtymässä nuoren elämänsä ensimmäiseen karhukiertoon.

Tästä huolimatta innovaatiot jatkuvat. Yksi tällainen ala on johdannaiset, mikä on mielestäni erityisen kiinnostavaa. Vaikka tokenisoidut osakkeet ja muut perinteiset trad-fi-sijoitusmekanismit ovat saaneet entistä enemmän vetoa, on väistämätöntä, että verkko levitetään laajemmalle sisällyttääkseen joitain monimutkaisempia strategioita.

ZKX on StarkNetiin rakennettu johdannaisten kaupankäyntialusta, joka ilmoitti äskettäin keränneensä 4,5 miljoonaa dollaria siemenrahoitusta. Sijoittajien joukossa – tietysti – on Alameda Research, Sam Bankman-Friedin johtama yhtiö, joka näyttää olevan jokaisessa krypto-otsikossa näinä päivinä. Crypto.com on toinen merkittävä sijoittaja.

Minulla oli aloitukseen liittyviä kysymyksiä, koska olin utelias tietämään lisää. Alla näet Q&A:n ZKX:n perustajan, Eduard Jubanyn, kanssa.

CoinJournal (CJ): Miten kuvailisit ZKX:ää ja StarkWarea niille, jotka eivät ehkä ole tietoisia?

Eduard Jubany (EJ): ZKX on StarkNetiin rakennettu luvaton protokolla johdannaisille, jolla on hajautettu tilauskanta ja ainutlaatuinen tapa tarjota monimutkaisia rahoitusinstrumentteja swapeina. Protokolla on DAO:n tehostama, ja se tarjoaa paremman kaupankäyntikokemuksen pelillisillä tulostaulukoilla ja ainutlaatuisella likvidien hallinnan avulla. StarkNet-ekosysteemin joukossa näkyvällä sijalla missiomme on demokratisoida pääsy maailmanlaajuisiin satoihin tarjoamalla kaikille, missä tahansa.

Päätimme rakentaa StarkNetin päälle, koska se tarjosi meille pääsyn ympäristöön, jossa pystyimme suorittamaan tehtäviä, jotka eivät olleet mahdollisia muissa web3-asetuksissa, ja koska se yhdisti meidät kuratoituun kehittäjäyhteisöön Starkware-ekosysteemissä.

CJ : Näen, että olet aiemmin työskennellyt SOSV:lle, VC:lle, jolla on 1 miljardia dollaria AUM:ssa, muun muassa. Kuinka pääsit mukaan kryptovaluuttaan (ja ZKX:ään)?

EJ: Se on mielenkiintoinen tarina. Työskentelin riskipääomarahastoissa Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Työskennellessämme SOSV:ssä Namanin kanssa löysimme valtavan mahdollisuuden palvella käyttäjiä kehittyvillä markkinoilla, kuten Indonesiassa ja Intiassa. Ymmärsimme lukuisat rajoitukset, joita ihmiset kohtaavat yrittäessään käyttää taloudellisia mahdollisuuksia.

Tämän seurauksena ZKX:n idea syntyi auttamaan ihmisiä kehittyvillä markkinoilla pääsemään mahdollisuuksiin, joita heillä ei aiemmin ollut. Halusimme päästä markkinoille ja pohdimme, kuinka GameStop-saaga tapahtui. Mutta todellisuus osoittautui hieman monimutkaisemmaksi. Jopa GameStopin osuuden ostaminen oli erittäin monimutkaista, ja meidän oli vaikea ostaa ja osallistua tähän tuottomahdollisuuteen. Ja silloin ajattelimme, entäpä näillä markkinoilla oleva keskivertokäyttäjä, jos se on jo meille monimutkaista?

ZKX luotiin ajatuksesta, että kaikilla pitäisi olla pääsy sijoitusmahdollisuuksiin, mikä luo tasavertaiset toimintaedellytykset eri maista ja taustoista tuleville ihmisille.

Päätimme lopulta keskittyä ZK-Rollup-teknologiaan, koska uskomme sen olevan skaalautuvin tapa tavoittaa nämä nousevat markkinat.

CJ : Monet projektit menivät kesken viimeisten karhumarkkinoiden aikana. Luuletko, että olemme samanlaisia tällä kertaa, ja miten ZKX on sijoitettu välttämään tämä kohtalo?

EJ: Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna hidastumista on tapahtunut. Perinteisesti krypto- ja perinteiset markkinat ovat aina korreloineet käänteisesti. Toinen laskee, kun taas toinen nousee. Mutta valitettavasti Lunan romahduksen vaikutukset tuntuvat edelleen, samoin kuin talouden laajempi hidastuminen.

ZKX ja sitä rakentava tiimi ovat olleet mukana jo muutaman syklin ajan, ja voimme suunnitella sen mukaan. Lisäksi markkinoiden liikkeissä on kyse hinnasta, ei arvosta. Se ei heijasta tilaan rakennettavan arvoa ja kulissien takana tapahtuvaa innovaatiota.

Uskomme, että ZKX:llä rakentamamme kyvyt ovat tärkeä palapeli ajaessamme globaalien markkinoiden demokratisoitumista. Vaikka kaupankäyntitoimintaa on vähemmän koko alueella, rakentamamme materiaali on tulevaisuudenkestävää.

Neuvoja kaikille karhumarkkinoilla oleville on rakentaa ja valmistella kiitotie pitkällä aikavälillä ja lopulta kasvaa härkämarkkinoiden aikana.

CJ : Huomaan, että yksi sijoittajista on Alameda Research, joka on viime aikoina toiminut viimeisenä keinona kryptolainaajana, jos niin voi sanoa. Olitko iloinen saadessasi Alamedan kyytiin, ja huolestuttaako heidän viime aikoina ottamaansa lisääntynyt riski sinua?

EJ: Alameda ja muut kumppanimme ovat aktiivisesti edistäneet ja rakentaneet Web3-ekosysteemiä vuosia. Niiden tehtävänä on viedä koko alaa eteenpäin ja rakentaa parempaa infrastruktuuria ja tietoisuutta.

Taantuma on maailmanlaajuinen, ja sitä ohjaavat makrotalouden olosuhteet, kun Yhdysvaltojen keskuspankki kiristää korkojaan ja vähentää riskiä eri omaisuusluokissa. Suurimmalla osalla näistä yrityksistä on ollut vakaat tulot ja taloudelliset tiedot vuosia, mutta nyt he kohtaavat lainoja ja investointeja, jotka ovat saattaneet haitata. Tämän pitäisi vain vahvistaa ekosysteemiä pitkällä aikavälillä puhdistamalla huonot omenat ja keskittymällä vahvimpiin pelaajiin.

DeFin hajautetut alustat ovat pysyneet vahvoina ja toimivina ilman suuria ongelmia koko taantuman ajan, kun taas keskitetyt pörssit ja palveluntarjoajat ovat epäonnistuneet, mikä osoittaa hajautetun rahoituksen ja infrastruktuurin asian.

CJ : Pelkäätkö sääntelyä kryptojohdannaistilan keskellä?

EJ: Kryptojohdannaisten avulla vähittäiskaupat ja laitokset voivat suojautua kaikilta hintojen laskuliikkeiltä. Sellaisenaan nämä ovat terveellisiä välineitä ekosysteemissä. Viime kuukausien tapahtumat osoittavat, että hajautettu protokolla kestää vaikeita olosuhteita, kun taas keskitetyt kokonaisuudet eivät. Protokollat, kuten Aave tai Compound, ovat pysyneet vahvoina, kun taas muut keskitetyt entiteetit menehtyivät. Koska säännöt ja hallinta on koodattu älykkäiksi sopimuksiksi, jotka sijaitsevat lohkoketjussa, toivomme, että tämä antaa sääntelijöille paremman käsityksen siitä, kuinka hajautetut protokollat voivat olla reiluja ja turvallisia käyttäjille.

CJ : Hajautetun johdannaiskaupan ala on osoittanut valtavaa kasvua parin viime vuoden aikana. Mitä etuja tällä on mielestäsi keskitettyyn vastaavaan verrattuna, ja uskotko, että se voi saada merkittävän markkinaosuuden?

EJ: Suurin este adoptiolle on käyttökokemus. Nykyään useimmat hajautetut protokollat edellyttävät kryptolompakkoa yhteyden muodostamiseen ja vuorovaikutukseen. Tilin abstraktion ja Starkwaren kaltaisten zk-rollup -ketjujen myötä ymmärrämme mahdollisuudet tarjota yksinkertaisia käyttöönottokokemuksia, kuten sähköpostin kirjautumistiedot, jokapäiväisille käyttäjille, välttäen tähän mennessä tuntemamme DeFi-kokemuksen sudenkuopat ja monimutkaisuudet.