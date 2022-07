Meemit. Uskon, että arvoituksellinen meemisijoituksen käsite symboloi sitä, että itse asiassa elämme simulaatiossa.

Kuka voi unohtaa tammikuun 2021, jolloin joukko Redditoreita ryntäsi vastakkain Wall Streetin kanssa ja nosti Gamestopin osakekurssin tuskin uskottavalle tasolle? Entä Dogecoin, vitsillä luotu kryptovaluutta, jonka maailman rikkain mies omaksui ja jonka markkina-arvo on nyt lähes 90 miljardia dollaria?

Hokkaido Inu oli yksi monista meemeistä, jotka ajoivat Dogecoinin menestystä. Markkina-arvo oli suussa sulava 800 miljoonaa dollaria, minkä jälkeen perustajat hylkäsivät sen ja se putosi 99 prosenttia. Härkämarkkinoiden hysteriaa, vai mitä?

Nykyään se kuitenkin keksii itsensä uudelleen DeFi-soittimeksi, joka toimii ”meemeillä”. Mitä ikinä ajattelet meemeistä, ne ovat ehdottomasti mielenkiintoisia. Tietysti on myös pimeä puoli, sillä viattomia yksityissijoittajia käytetään joskus irtautumislikviditeettinä, mikä merkitsee tekijöiden ”pump-and-dump” -järjestelmää. On olemassa koko sääntelykysymys – mitä pitäisi sallia?

Mutta on olemassa myös kiehtovia verkkovaikutuksia, sillä tuhansien – ei, miljoonien – yhteisö on paljon arvokas riippumatta siitä, millä tavalla heilautat sitä. Joten miten tämä yhteisö ja tämä brändäys muunnetaan lailliseksi yritykseksi? Tähän yrittää vastata Hokkaido Inu -meemikolikon tuhkasta nostava HOKK Finance.

Mark Basa on työskennellyt krypton parissa vuodesta 2011 lukuisten erilaisten projektien ja alueiden parissa. Hän on kierrellyt ympäri alaa ja nykyään yksi hänen painopisteistänsä on HOKK, jossa hän työskentelee johtajana liittyessään projektiin oltuaan alun perin vain yksi ostaja.

Istuin Markin kanssa alas CoinJournal-podcastin viimeisimmässä jaksossa keskustelemaan meemeistä – pimeästä puolesta, huijauksista, euforiasta, verkkovaikutuksista, sääntelystä, miksi ne ovat minkään arvoisia ja monesta muusta.

Se oli erilaista – ja hauskaa. Hei, se on joka tapauksessa simulaatiota.

Spotify-linkki -> täällä