Bitcoin on edelleen ykkönen kryptovaluutta markkina-arvoltaan ja sen osuus on yli 40 % kryptovaluuttojen kokonaismarkkinoista.

Ripplen toimitusjohtaja, Brad Garlinghouse, kertoi äskettäin CNBC :lle, että Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen ympärillä oleva tribalismi jarruttaa tällä hetkellä kryptovaluuttoja.

Kryptovaluuttamarkkinoiden arvo on noin 2 biljoonaa dollaria, mutta Garlinghouse sanoi, että niillä on tilaa kasvulle.

”Polarisaatio ei ole mielestäni tervettä. Omistan bitcoinia, etheriä ja joitain muita. Uskon ehdottomasti, että tämä toimiala jatkaa menestymistä.”

Garlinghousen mukaan tärkeimmät kryptovaluutat voivat kaikki kasvaa ilman, että kukaan vaikuttaa toisen kasvuun. Hän vertasi nykyisiä kryptovaluuttamarkkinoita dot-com-aikakauteen 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa.

”Yahoo voi menestyä, samoin kuin eBay. He ratkaisevat erilaisia ongelmia. On erilaisia käyttötapauksia, erilaisia yleisöjä ja erilaisia markkinoita. Luulen, että näitä yhtäläisyyksiä on nykyään paljon.”

Huolimatta alan toteamasta kasvusta, jotkut kryptovaluutat ovat houkutelleet melko omistautuneita seuraajia. Alalla on niin Bitcoin-maksimalisteja ja muiden kryptovaluuttojen, kuten Etherin ja Solanan, kannattajia.

Garlinghouse kuitenkin uskoo, että tämä vahingoittaa kryptovaluuttateollisuutta enemmän kuin tekee sille hyvää. Hän huomautti, että kyseinen on vaikuttanut kryptoteollisuuteen, Washingtonin poliittisten päättäjien lobbauksen lisäksi. Garlinghouse lisäsi, että:

”Koordinoinnin puute Washington DC:ssä kryptoteollisuuden keskuudessa on mielestäni järkyttävää.”

Maaliskuussa Yhdysvaltain presidentti, Joe Biden, allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, jossa hän kehotti hallitusta tutkimaan kryptovaluuttojen riskejä ja etuja.

Ripple on ollut mukana laillisessa taistelussa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) kanssa vuodesta 2020 lähtien sen jälkeen, kun sääntelyvirasto väitti, että yritys oli laskenut liikkeeseen XRP-tokeneita rekisteröimättöminä arvopapereina.

SEC oli haastanut Ripplen ja osan sen johtajista oikeuteen XRP:n myymisestä yli miljardin dollarin arvosta rekisteröimättömänä arvopaperitarjouksena.