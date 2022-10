Kryptovaluutta voi olla kiistanalainen aihe. Jotkut uskovat sen muuttavan maailmaa. He sanovat, että elämme yhteiskunnassa, jossa Bitcoin on reservivaluutta; ostamme lattemme Starbucksista digitaalisilla tokeneille, ja sitten postaamme ne sosiaaliseen mediaan, joka sijaitsee Web3:ssa, ja kaikki sujuu saumattomasti hajautettujen pipeline-putkilinjan kautta.

Sitten on niitä, jotka sanovat, että se on täyttä haaskausta, ahneasti kapitalistista rahanottoa, joka on täynnä Ponzi-suunnitelmia ja häpeämättömiä promootioita (Kim Kardashian, jos luet tätä, tämä on sinulle).

Mutta jopa niistä, jotka suhtautuvat skeptisesti kryptoon, suurin osa arvostaa lohkoketjuteknologian voimaa ja sen mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Yksi kiehtovimmista lohkoketjuteknologian elementeistä on stablecoin -vakaakolikot. Yksinkertaisesti lohkoketjuun sijoittautunut fiat-valuutta antaa käyttäjille mahdollisuuden kiertää krypton volatiliteettia, samalla kun he käyttävät lohkoketjua. Näin vältetään järjestäytymättömän salkun haittapuoli, mutta samalla voidaan hyödyntää lohkoketjun etuja – saatavuutta, nopeutta ja halpoja transaktioita.

Ja koska niin suuri osa kryptosta kulkee Yhdysvaltain dollarin kautta, kaikki suurimmat stabiilit kolikot ovat dollaripohjaisia versioita. Nyt kun dollari on murskannut kaikki tärkeimmät valuutat ja eri puolilla maailmaa taistellaan inflaatiota vastaan, kansalaiset voivat sijoittaa varallisuutensa dollareihin sen sijaan, että pitäisivät hallussaan omaa (usein epävakaata) valuuttaansa.

Mikä stablecoin on siis suosituin? Ja miten ne kasvavat? Tutustuin siihen, mikä on maailman tylsin krypto – hinnan volatiliteetin kannalta – mutta monista muista syistä uskomattoman jännittävä.

Tässä stablecoin-raportti.

Aikajana – vakaakolikoiden kasvu

Katson nyt vuoden 2020 alkua krypton ”uutena paradigmana”. Korona ilmestyi näyttämölle ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja maaliskuussa tapahtuneen romahduksen jälkeen maailma yritti selvittää mitä se tarkalleen ottaen tarkoitti, krypto lähti nousuun.

Se otti paikkansa keskeisellä näyttämöllä, jolloin hinnat, volyymi ja likviditeetti nousivat räjähdysmäisesti ylöspäin. Tänä vuonna siirryimme uuteen, korkeiden korkojen aikakauteen, kun viime vuosien rahan painattamisen runsaus otti meidät kiinni ja inflaatio nosti päätään.

Tämä romahdutti tokenit. Bitcoin putosi 69 000 dollarista alle 20 000 dollariin, ja varoja virtasi pois stablecoineista. Jotkut vakaat kolikot ovat kuitenkin pärjänneet paremmin kuin toiset. Paina ”toista aikajana” alla olevasta graafista saadaksesi kuvan liikkeistä viimeisten kahden vuoden ajalta.

Todellakin. 20 miljardista dollarista 160 miljardiin dollariin kahdessa vuodessa – se on kahdeksankertainen kasvu.

Tietenkin huoneessa on norsu, kun tarkastellaan edellä mainittua kuvaajaa. Ja sillä norsulla on nimi – Terra.

Hajautettu vs keskitetty

Monet kryptoharrastajat ostivat TerraUSD:n (UST) ehkä hajautetun vakaan kolikon houkutuksen sokaisemina. Vakaata kolikkoa tuettiin Lunalla, jonka takana ei puolestaan ollut mitään, ja se perustui vakavasti rikkoutuneeseen ympyrälogiikkaan. Hienosti sanottuna se oli vakuudeton, ja koko korttitalo kaatui ja veti mukanaan suuren osan kryptoekosysteemistä.

Minäkin olin rehellisyyden nimissä mukana tässä. Tiesin, että malli oli viallinen, mutta luulin sen kestävän pidempään kuin se kesti. Olen kirjoittanut osallisuudestani sirkukseen ja tässä artikkelissa kerron, että viimein leikkasin tappioni ja myin UST:ni, nielaisin ikävän tappion ja melko epämiellyttävän iskun jo mustelmaani.

Mutta joka tapauksessa. Terra on mennyttä aikaa. Toinen jäljellä oleva hajautettu vakaa on DAI, jonka markkina-arvo on 6 miljardia dollaria. Ainoa ongelma tässä on, että minulle DAI on yhtä rikkinäinen kuin Terrakin. Toki seuraukset eivät ole yhtä vakavia, eikä tämä ole järjetön kuoleman kierre, mutta jos minulta kysytään onko DAI:lla sama todennäköisyys kuin Terralla tulla hyvämaineiseksi ja vaikuttavaksi stablecoiniksi, niin vastaus on: ei koskaan.

Tämä johtuu siitä, että mallilla ei ole taloudellista järkeä. Ylivakuus tarkoittaa, että 100 dollarin DAI:n saamiseksi on pantattava 150 dollaria vakuuksia. Se on erittäin tehotonta, ja se on kaikki mitä sinun tarvitsee tietää. Sitten on myös se tosiasia, että se ei ole edes hajautettu, vaan siinä on niin paljon altistumista USDC:lle ja muille keskitetyille omaisuuserille.

Tämän hajauttamisen houkuttelevan ominaisuuden saavuttamiseksi DAI teki kompromisseja uhraamalla pääomatehokkuuden. Nousevien korkojen maailmassa tämä ei koskaan toimi. Eikä se ole edes hajautettu.

Hajautettu vakaa kolikko olisi fantastinen, mutta sitä ei voida toteuttaa juuri nyt. Toivottavasti jonain päivänä se voisi tapahtua, mutta en ole tarpeeksi fiksu keksimään miten. Mitä tulee DAI:hen, en näe, että siitä tulisi koskaan merkityksellinen. Se joko kuolee hitaasti tai se ryhtyy jyrkkiin hallintotoimenpiteisiin pyrkiessään merkityksellisyyteen (ilmeisesti se harkitsee, ettei se ole enää stablecoin ja sen sijaan ”poistaa” pegin, mitä se sitten tarkoittaakin).

Keskitetyt vapaakolikot – Circle ottaa Tetherin paikan?

Tämä vie meidät siis keskitettyihin vakaakolikoihin. Ei yhtä romanttista, mutta ainakin asiat toimivat, eikö niin?

Tether (USDT) on alkuperäinen alullepanija, jota arvostettiin. Se oli keskeinen kaikessa tilassa ja suurin yksittäinen likviditeettipari. Silti se kohtaa edelleen kysymyksiä sen varoista, ja Terran laskun jälkeen sen sidos heilui 95 senttiin.

On sanottava, että Tether ei koskaan laiminlyönyt lunastusta, ja se myi suuria määriä omistuksiaan ongelmitta – suuremman osan varannoista kuin useimmat murtoreservipankit pystyisivät käsittelemään. Silti vakaa kolikoiden omistajat haluavat pystyä ostamaan ja myymään tuolla yhden dollarin tasolla – riippumatta siitä, missä ja milloin he haluavat ostaa ja myydä.

Circlestä (USDC) on siis muodostumassa entistä suurempi kilpailija, mutta se on edelleen kakkosena. Mallinsin alla olevan kaavion osoittamaan, miten Tether on syöksynyt alaspäin vaihtoehtojen nousun myötä. Tämä johtuu paljolti siitä, että edelleen kerrotaan, ettei riittäviä reservejä ole.

Vuoden 2022 lama

Vuosi on ollut selkeästi rankka kryptomarkkinoille. Vakaakolikot ovat melko hyvä tapa osoittaa tämä, kun pääoma pakkasi laukkunsa ja virtasi ulos järjestelmästä.

Kartoitin, miten eri vakaakolikoilla on mennyt tammikuusta tähän asti. Se on hyvä tapa osoittaa, miten Circle on onnistunut kuromaan kiinni Tetherin etumatkaa. Tether on menettänyt 10 miljardia dollaria vuoden alusta, kun taas Circle on itse asiassa kasvanut 2 miljardia dollaria.

Binance USD ja FTX?

BinanceUSD (BUSD) on toinen, joka on tehnyt tulosta. Jopa 22 miljardia dollaria, jolloin se on seitsemänneksi suurin kryptovaluutta ja kolmanneksi suurin stablecoin.

Finance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, ajaa asiaa voimakkaasti. Äskettäin pörssi poisti USDC:n listalta ja muutti kaikki omistukset automaattisesti BUSD:ksi, mikä on auttanut pumppaamaan markkinakattoa hieman ylöspäin.

FTX:n Sam Bankman-Fried kutsui sitä ”toiseksi suureksi vakaakolikko-sodaksi”. FTX itse suunnittelee jopa oman vakaan kolikon lanseeraamista.

FTX on toiseksi suurin krypto-pörssi, ja se herättää mielenkiintoisia kysymyksiä koskien niin monen vakaan kolikon markkinoiden hyötyjä. Todellisuudessa en ole varma siitä, onko sillä väliä, kunhan niitä kaikkia hoidetaan vastuullisesti vankalla varauksella ja läpinäkyvällä raportoinnilla – jossa tietyt vakaakolikot ovat varmasti parempia kuin toiset.

Johtopäätökset ja tulevaisuus

Lopuksi totean, että pari vuotta on ollut valtavat kryptolle ja sen myötä myös stablecoineille. Jälkimmäinen auttaa ihmisiä pääsemään krypton pariin. Hyppäämällä ketjuun, mutta välttämällä volatiliteettia, vapaakolikoilla on todellinen käyttötarkoitus alalla, jossa se ei aina ole taattu.

Kokosin tämän nyt yhteen, koska stablecoin-markkinat ovat muuttuneet parin viime vuoden aikana, mutta nyt tuntuu, että olemme aloittamassa uutta vaihetta. Binance, FTX ja Circle ovat hyökkäämässä Tetherin kimppuun. Tarvitsemmekin hajautetun stabiilin kolikon, mutta ennen kuin laaditaan suunnitelma, joka tekee siitä edes teoriassa mahdollista, se on pelkkää fantasiapuhetta.

Toki haluaisin hajautetun vakaakolikon. Haluaisin myös herätä Beyoncén äänellä huomisaamuna. Molemmat asiat ovat tällä hetkellä yhtä epätodennäköisiä, joten toistaiseksi meidän on keskusteltava keskitetyistä vakaakolikoista.

On mielenkiintoista arvioida näitä sijoituksia uudelleen ensi vuonna tähän aikaan, kun kryptomarkkinoilla on tapahtunut ties mitä. Siihen asti Tether hallitsee – mutta muut tulevat perässä kovaa vauhtia.