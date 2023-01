Genesis Mengajukan Kebangkrutan, Apa Artinya Bagi Kripto?

Dalam langkah yang tepat dilihat semua orang, cabang layanan peminjaman dari platform kripto Genesis akhirnya mengajukan kebangkrutan.

Genesis adalah korban lain yang terdampak oleh Sam Bankman-Fried, karena Genesis menjadi perusahaan terbaru yang menyerah pada penularan yang dipicu oleh keruntuhan FTX . Tetapi investor kripto sekarang khawatir tentang dampak negatif selanjutnya yang dapat muncul dari pengajuan ini, karena perusahaan induk Genesis adalah Digital Currency Group (DCG) – perusahaan yang sama yang memiliki Grayscale Bitcoin Trust, pendanaan Bitcoin terbesar di dunia.

Mari kita analisis apa artinya semua itu.

Melihat dokumen kebangkrutan, Genesis mendaftarkan lebih dari 100.000 kreditur. Genesis dilaporkan memiliki utang lebih besar dari $3 miliar.

Pengajuan itu sudah lama diperdebatkan. Genesis menangguhkan penarikan pada 16 November, setelah keruntuhan FTX yang mengejutkan. Namun, perusahaan tersebut menegaskan bahwa pihaknya “tidak memiliki rencana” untuk mengajukan kebangkrutan dan akan berusaha menyelesaikan situasi tersebut “secara konsensual”.

Genesis kemudian bergegas untuk mengumpulkan dana agar dapat mencegah hal yang tak terhindarkan. Mereka dilaporkan mencari investasi dari Binance, yang melemah karena konflik kepentingan. Genesis juga mendekati beberapa perusahaan ekuitas swasta tetapi akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11.

Pengajuan dilakukan pada minggu yang sama ketika SEC mengajukan gugatan terhadap Genesis dan mantan mitranya, Gemini, atas transaksi sekuritas yang tidak terdaftar.

Gemini adalah pertukaran kripto yang didirikan oleh si kembar Winklevoss dan menawarkan produk “Earn” yang serupa ke banyak pemberi pinjaman kripto ini. Masalahnya adalah, mereka bermitra dengan Genesis. Di bawah ketentuan Earn, pelanggan mengirim kripto ke Gemini dengan harapan mendapatkan imbal hasil. Untuk mendapatkan hasil yang akan dibayarkan kepada pelanggan ini, Gemini mentransfer simpanan tersebut ke Genesis, yang menginvestasikan simpanan tersebut.

Si kembar Winklevoss mengatakan bahwa Gemini berutang $900 juta melalui produk Earn. Penarikan dari produk Gemini Earn saat ini ditangguhkan.

Cameron Winklevoss menanggapi berita pengajuan kebangkrutan Genesis di Twitter, mengancam akan mengambil tindakan hukum kecuali “tawaran yang adil kepada kreditur” dibuat oleh DCG dan CEO Barry Silbert. Dia menuduh Silbert melakukan “penipuan” dan menuntut dia mundur sebagai CEO.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

