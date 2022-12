Opnames stromen uit Binance, CZ waarschuwt voor “hobbelige” weg voor ons

Belangrijkste punten

Binance heeft de afgelopen week $3 miljard aan fondsen het platform zien verlaten

USDC-opnames werden stopgezet, maar zijn nu weer op gang

Toename aan uitstroom benadrukt hoe laag het vertrouwen in de ruimte is

Binance zit er weer middenin.

‘S Werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling wordt geconfronteerd met een ongekende golf van opnames van zijn platform. Volgens on-chain data is de afgelopen week meer dan $3 miljard aan fondsen het platform ontvlucht.

Dit volgt op verschillende verhalen die investeerders hebben doen schrikken. De eerste was het bericht dat er strafrechtelijke vervolging zou kunnen worden ingesteld tegen CEO Chengpeng Zhao, in verband met een jarenlang onderzoek naar witwassen.

Dan was er de stopzetting van opnames van de USDC stablecoin, die te wijten was aan een onverwacht hoge uitstroom die plaatsvond buiten de bankuren (de swaps moesten via in New York gevestigde banken lopen). De opnames van USDC zijn sindsdien normaal hervat, met een totale downtime van ongeveer 8 uur.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

Klanten in paniek na instorting FTX

Maar de echte reden voor de stortvloed aan opnames is dat de spectaculaire ineenstorting van FTX, waarvoor voormalig CEO Sam Bankman-Fried maandag werd gearresteerd, het vertrouwen in de crypto-industrie heeft geschonden.

Dit is niet noodzakelijkerwijs eerlijk tegenover de eerlijke bedrijven die er zijn, maar het is logisch. Klanten moeten eerst voor zichzelf zorgen en het is niet meer dan logisch om zich nu terug te trekken tot het stof is neergedaald, want er is echt geen nadeel aan.

Het officiële bewijs van reserves van Binance laat zien dat de uitstroom in Bitcoin de afgelopen 48 uur ook aanzienlijk is toegenomen:

Binance helpt zichzelf ook niet met zijn slordige poging om reserves te bewijzen, wat niets heeft gedaan om de bezorgdheid in de industrie te onderdrukken. De toelichtingen laten geen verplichtingen zien, wat betekent dat ze overbodig zijn om een eerlijke beoordeling te maken of alle activa gedekt zijn.

De bezorgdheid over de stopgezette USDC-opnames en het gebrek aan transparantie met bewijs van reserves was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen in termen van vertrouwen, en investeerders stroomden toe naar de exits.

Zhao waarschuwt voor een “hobbelige” weg voor ons

Natuurlijk is het uitstromen van geld prima in orde. Dat wil zeggen, ervan uitgaande dat alles in orde is, waarvoor geen reden is om aan te nemen dat dit niet het geval is. Toch is het feit dat klanten zichzelf niet kunnen verifiëren en het woord van een CEO moeten vertrouwen niet bepaald geruststellend.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us. I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪 1/2 https://t.co/uF9lLPDSyS — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 13, 2022

Vooral toen, weet je, vorige maand een bepaalde andere CEO de hele industrie in brand stak.

Maar dit is niet dezelfde situatie als FTX.

“Je ziet zeker meer dan normale opnames van Binance. En dus is het zeker de moeite waard om in de gaten te houden, maar voor zover ik op dit moment kan zien, is dit heel anders dan de FTX-situatie,“ zei Alex Svanevik, CEO van blockchain-analysebedrijf Nansen, in een interview met CNBC.

Zhao, CEO van Binance, bevestigde dat hoewel er uitdagingen in het verschiet liggen, het goed komt met Binance. “Hoewel we verwachten dat de komende maanden hobbelig zullen zijn, zullen we deze uitdagende periode voorbij komen – en we zullen sterker zijn omdat we er doorheen zijn gegaan,” schreef Zhao in een interne memo die door Bloomberg werd ingezien.

De industrie moet veranderen

Het komt erop neer dat, ondanks wat je misschien gelooft over Binance, de realiteit is dat er hier een gebrek aan transparantie is en dat investeerders paranoïde zijn gezien de vele schandalen die de industrie dit jaar op zijn kop hebben gezet.

Welke schijn van vertrouwen er ook overbleef na het LUNA-fiasco, dat tal van bedrijven zoals de cryptogeldschieter Celsius ten val bracht, is nu gebroken, na de duizelingwekkende omvang van het FTX-debacle.

Binance heeft de plicht om zichzelf aan een hogere standaard te houden, nu het zo’n dominant marktaandeel heeft. Tot nu toe ontbraken zijn inspanningen rond het bewijs van reserves, waarbij de cryptowereld opnieuw vertrouwde op de tweets van een CEO om hen te verzekeren dat alles goed gaat.