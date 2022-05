Kryptovalutapriser har hatt et vanskelig år i 2022, da investorer fortsetter å bekymre seg for en rekke faktorer. Den viktigste utfordringen i bransjen er Federal Reserve, som har forpliktet seg til å gjøre alt den kan for å senke inflasjonen. Den har allerede hevet renten med 0,75 % og antydet at den vil fortsette å øke rentene i år. Det viktigste er at Fed har sagt at den vil begynne å implementere kvantitative innstramminger.

Det har vært andre utfordringer i kryptoindustrien som forskrifter og krasj av Terra LUNA, Terra USD og tilknyttede plattformer som Anchor Protocol. I denne artikkelen vil vi se på noen av de beste kryptovalutaene å investere for kortsiktige gevinster.

ApeCoin (APE)

ApeCoin er en relativt ny kryptovaluta som ble lansert i 2022 av Yuga Labs. Det er en digital mynt som har som mål å drive Bored Ape Yacht Club-økosystemet, som er den største NFT-plattformen i verden. Yuga håper også at ApeCoin vil drive sine andre produkter som metaverse og spill.

I skrivende stund handles ApeCoin-prisen til $8,50, noe som gir den en markedsverdi på over $2,4 milliarder. Selv om prisen har falt kraftig, er det en mulighet for at den vil komme tilbake når utviklerne lanserer nye produkter. Dette gjør det til en god kryptovaluta å investere i på kort sikt.

Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network er en relativt liten kryptovaluta som kan gjøre det bra på kort sikt. Det er en plattform som lar tradere handle eller investere i kryptovalutaer fra alle kjeder. Dette betyr at du kan bytte tokens i kjeder som Ethereum, Polygon, Avalanche og Cronos blant andre. I følge nettstedet har det tilrettelagt for volumer på mer enn 7 milliarder dollar.

Kyber Network Price falt kraftig etter kollapsen av Terra. Men den har gjort det relativt bra siden den gang, og jeg forventer at trenden vil fortsette ettersom investorene kjøper på fallene. KNC har en markedsverdi på mer enn $217 millioner.

Synthetix Network (SNX)

Synthetic Network er en annen krypto å investere i for kortsiktige gevinster. Det er en blokkjedeplattform som er i DeFi-bransjen gjennom sine derivatfunksjoner. Konseptet er at det lar utviklere lage derivatprodukter på tvers av flere eiendeler som kryptovalutaer, aksjer, indekser og råvarer.

Som et resultat gjør et derivat av Apple det mulig å handle Apple-aksjer i et derivatformat. Synthetix har en total verdi låst (TVL) på mer enn $538 millioner. SNX-prisen vil sannsynligvis gjøre det bra på kort sikt ettersom derivatindustrien fortsetter å gjøre det bra.

STEPN (GMT)

STEPN er et relativt nytt blokkjedeprosjekt som er i move-to-earn-bransjen. Konseptet er relativt enkelt. Brukere installerer en app på smarttelefonene sine og blir deretter belønnet ved å bruke GMT for løping og gange. I tillegg til dette har nettverket et NFT-element.

STEPNs marked vokser kontinuerlig ettersom antall mennesker omfavner plattformen. Derfor er det en sannsynlighet for at GMT-prisen vil fortsette å stige i de kommende månedene. En sentral utfordring for STEPN er konkurransen fra slike som Step App og Sweat Coin.

Theta Network (THETA)

Theta Network-prisen har krasjet med mer enn 88 % fra all-time high som den nådde i 2021. Markedsverdien har falt til mer enn $1,2 milliarder, noe som gjør den til den 56. største kryptovalutaen i verden. For det første er Theta en plattform som endrer videodistribusjonsindustrien.

Den bruker en desentralisert metode der hvem som helst kan være vert for videoer i sin gratis lagring og deretter tjene penger på det. Plattformen lanserte TDROP, en plattform som lar folk lage og kjøpe NFT-er. Derfor, mens tokenet har falt kraftig, er det en sannsynlighet for at det vil sprette tilbake på kort sikt.

The Sandbox (SAND)

Sandbox er en av de største plattformene innen spill-, metaverse- og NFT-industrien. Plattformen lar folk kjøpe virtuelt land, arrangere virtuelle arrangementer, spille spill og handle NFT-er. Det har klart å tiltrekke seg ledende selskaper som HSBC og Standard Chartered, som er noen av de største bankene i bransjen.

SAND-prisen har falt med mer enn 85 % fra rekordhøyden. Derfor er det en sannsynlighet for at Sandbox-prisen vil ha et lettelsesrally i 2022.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph har vært en av de beste kryptovalutaene å kjøpe for kortsiktige gevinster. Til å begynne med er Hedera et blokkjedeprosjekt som har som mål å bli et bedre alternativ til Ethereum og Solana. Den hevder å ha høyere hastigheter og at blokkjeden er karbonnegativ. Hedera eies også av noen av de ledende selskapene som IBM, Google, LG, Ubisoft og Boeing.

Hedera Hashgraph-prisen har falt med 83 % fra rekordhøyden, mens den totale markedsverdien har flyttet til 2 milliarder dollar. Når økosystemet vokser, er det en mulighet for at HBAR-prisen vil sprette tilbake.

Cosmos (ATOM)

Cosmos-prisen har hatt en vanskelig ytelse i år. Den siste katalysatoren for salget var kollapsen av Terra-økosystemet. Dette var en bemerkelsesverdig begivenhet siden Terra ble bygget med Cosmos sin SDK. Derfor falt ATOM-prisen da investorer spådde redusert aktivitet.

Imidlertid er denne frykten sannsynligvis overdreven siden Cosmos er mye større enn Terra. Dessuten kollapset ikke Terra fordi den ble bygget ved hjelp av SDK. Derfor er ATOM en god kortsiktig og langsiktig investering.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service er et unikt blokkjedeprosjekt som endrer domeneregistervirksomheten. Folk kan bruke nettverket til å kjøpe domener som har et .eth-suffiks. Nettverket har nesten monopol i denne bransjen. Den har også flyttet til NFT-bransjen. Derfor, mens ENS-prisen har falt kraftig, er det en mulighet for at mynten vil komme seg.

Lær hvordan du kjøper Ethereum .

Litecoin (LTC)

Litecoin-prisen har falt kraftig i år. I stor grad har mynten til og med mistet sin korrelasjon med Bitcoin. Likevel er det en av de eldste myntene i bransjen, noe som betyr at den har tillit fra investorer. Hvis de digitale myntene spretter tilbake, er det en mulighet for at Litecoin også vil stige.