10 beste kryptovalutaer å kjøpe i april

Kryptovalutaer hadde en relativt vellykket mars til tross for at Federal Reserve omfavnet en mer haukisk tone og krisen i Ukraina eskalerte. Rentekurven snudde også, noe som signaliserte at en resesjon kan være på vei. Her er noen av de beste kryptovalutaene å kjøpe i april.

Ripple (XRP)

XRP har hatt suksess de siste ukene ettersom prisen har steget fra det laveste nivået i år på $0,5482 til det høyeste nivået på flere måneder på $0,90. Hovedkatalysatoren for mynten var den pågående saken mellom Securities and Exchange Commission (SEC) og Ripple Labs. De to sidene hadde noen mindre seire i mars og det er usikkerhet om utfallet av saken.

Analytikere forventer at retten vil avsi sin dom i april. Uansett hva som skjer, er det en sannsynlighet for at XRP vil gjøre det bra. I de fleste situasjoner har slike saker en tendens til å ende med et forlik eller en straff. Ser vi på diagrammet nedenfor, forblir XRP jevnt over 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt og prøver å bevege seg over motstanden på $0,9153. Hvis dette skjer, vil det være et signal om at okser har seiret.

Cardano (ADA)

Når det gjelder Cardano har flere investorer bekymret seg for økosystemet. Den største bekymringen var at mange utviklere ikke omfavnet nettverket for å bygge desentraliserte applikasjoner.

Dette endret seg i mars ettersom antallet aktive plattformer i økosystemet økte. Den mest suksessrike var MinSwap, en desentralisert børs. I følge DeFi Llama hoppet dens totale verdi låst (TVL) til over 200 millioner dollar. TVL for Cardanos økosystem steg også til 338 millioner dollar.

Styrken til økosystemet og det faktum at mange investorer følte at Cardano var undervurdert førte til at utviklingen var bra i mars. Denne trenden vil sannsynligvis fortsette i april nå som 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt har gjort en bullish crossover.

Ethereum (ETH)

Ethereum hadde også en vellykket mars da utviklerne presset den nye versjonen av nettverket til et testnett i ovnnettverket. Plattformen fikk også ros fra sentralbanker i Sør-Afrika og Australia.

Derfor vil Ethereum-prisen være i søkelyset i april i år ettersom investorer venter på sammenslåingen når de to versjonene skal kombineres. Denne sammenslåingen vil innlede en ny æra hvor Ethereum vil være mye raskere og kostnadene betydelig billigere.

Teknikere støtter også ETH. I det daglige diagrammet klarte mynten å bevege seg over den øvre siden av trekantmønsteret mens 25-dagers og 50-dagers EMA-er gjorde en crossover. Ethereum krysset også det psykologiske nivået på $3000.

Avalanche (AVAX)

Avalanche, som andre altcoins, hadde også en vellykket mars da prisen steg til det høyeste nivået siden 16. februar. Ytelsen ble drevet av den generelle utvidelsen av nettverket. For eksempel steg den totale verdien låst (TVL) i DeFi-økosystemet til over 10 milliarder dollar, noe som gjør den til den fjerde største plattformen i verden.

Avalanches nettverksvekst er hovedsakelig på grunn av kvaliteten på nettverket og rushprogrammet på flere millioner dollar. I mars avduket utviklerne et nytt program på 250 millioner dollar rettet mot metaverse-industrien. Siden dette er det største slike fondet, er det en sannsynlighet for at flere utviklere vil omfavne det.

AVAX-tokenet nærmer seg den viktige motstanden på $99,01, som var det høyeste nivået i februar. Et trekk over denne prisen vil føre til at mynten stiger over det neste psykologiske nivået på $100.

Cronos (CRO)

Cronos, tidligere kjent som Crypto.com Coin, er en av de raskest voksende kryptovalutaene i verden. Mens CRO-tokenet har eksistert en stund, gikk nettverkets hovednett live i februar og har blitt utrolig vellykket.

I følge DeFi Llama har nettverket en total verdi låst (TVL) på over 3,6 milliarder dollar, noe som gjør det til den niende største plattformen i bransjen. Noen av de mest aktive DeFi-appene i økosystemet er VVS Finance, MM Finance og Tectonic blant andre. Derfor er det en sannsynlighet for at nettverket vil fortsette å utvide i april.

Teknisk sett har den beveget seg over Ichimoku-skyen mens 25-dagers og 50-dagers EMA-er har gjort en bullish crossover, som er en bullish faktor.

VeChain (VET)

VeChain var en gang en av de mest populære kryptovalutaene i verden. Dette endret seg etter at Kina startet sin nedbryting av digitale valutaer. Det var også en mangel på klarhet om hva VeChain gjør og dets økosystem.

VET tok seg opp igjen i mars da investorer skyndte seg til de såkalte falne englene. Den steg også etter at utviklerne lanserte VEUSD stablecoin og andre verktøy. På grunn av dens tidligere popularitet og det faktum at det tekniske er støttende, er det en sannsynlighet for at det vil fortsette å øke. Den har allerede funnet en sterk støtte på $0,042, flyttet over de glidende gjennomsnittene, og 23,6% Fibonacci retracement-nivå.

Monero (XMR)

Monero er en ledende privatlivsfokusert kryptovaluta til en verdi av over 3,987 milliarder dollar. Mynten gjorde det også bra i mars da investorer priset inn mer etterspørsel på grunn av nettkriminalitet. Selv om det ikke skjedde noe større hack i mars, har Biden-administrasjonen advart om at Russland planlegger store angrep.

Derfor er det en sannsynlighet for at et slikt angrep vil skje i april og at hackere vil kreve Monero, som er et tryggere alternativ til Bitcoin. Også det faktum at XMR er undervurdert er en god katalysator.

Fra et teknisk perspektiv er det over 38,2 % Fibonacci retracement-nivå, mens glidende gjennomsnitt også er støttende.

Velas (VLX)

Velas er et lag 1-prosjekt som forsøker å bli et bedre alternativ til Ethereum. Det er en relativt liten plattform, men analytikere tror den vil få gjennomslag i de kommende månedene. VLX-tokenet hadde en relativt positiv måned i mars da den nye Formel 1-sesongen startet. Dette var en bemerkelsesverdig ting siden Velas er en av de største Ferrari-sponsorene og teamet leder for tiden. Derfor kan VLX få mer trekkraft ettersom sesongen fortsetter.

Velas virker undervurdert mens prisen også har krysset 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt, som er en bullish katalysator.

Near Protocol (NEAR)

Near Protocol er et blokkjedeprosjekt som vinner en sterk markedsandel i smart kontraktsindustrien. I følge DeFi Llama har nettverket en TVL på over 203 millioner dollar, som er en all-time high. Noen av prosjektene i nettverket er blant annet Ref Finance og Meta Pool.

Nær er en god kryptovaluta å investere i i april på grunn av veksten av økosystemet og det faktum at utviklerne overfører det til et fullstendig delt nettverk. Mer fremgang er ventet i april. Den har også beveget seg over de bevegelige gjennomsnittene og nærmer seg en nøkkelmotstand på $13,97. Et trekk over det nivået vil føre til mer oppside.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network er et australsk blokkjedenettverk i DeFi-industrien. Det hjelper alle å bygge sine syntetiske eiendeler kjent som synther. Myntens pris gjorde det bra da investorer kjøpte tidligere varme mynter. Den har beveget seg over 25-dagers og 50-dagers MAs og nærmer seg nøkkelmotstandsnivået på $6,08. Den har også dannet et omvendt hode- og skuldermønster. Derfor er det en sannsynlighet for at det vil fortsette å gjøre det bra i april.

