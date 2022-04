10 sikreste kryptovalutaer å investere i

Kryptovalutaer har blitt populært blant både private og institusjonelle investorer. Det er nå tusenvis av mynter som er verdsatt til over 2 billioner dollar. I denne artikkelen skal vi se på ti av de sikreste kryptovalutaene å investere i. Tanken er å se på de som har en stayerevne i årene som kommer.

Chainlink (LINK)

Chainlik er et ledende blokkjedeprosjekt som hjelper andre utviklere med å integrere off-chain data med on-chain økosystemet. For eksempel kan en desentralisert finansutvikler (DeFi) bringe data om kryptovalutaer på plattformene sine. Det er også mulig å ta med data om vær og sport i bransjen.

I dag er Chainlink mye brukt av de fleste utviklere som AAVE, Anchor Protocol og Uniswap. I følge DeFi Llama har den en samlet verdi sikret (TVS) på over 60 milliarder dollar. LINK, dens opprinnelige mynt har en markedsverdi på over 7,6 milliarder dollar.

Chainlink er en sikker kryptovaluta på grunn av sin spesielle rolle i bransjen og sin betydelige markedsandel i sektoren.

Ethereum (ETH)

Ethereum er en av de sikreste kryptovalutaene å investere i. Det er et lag 1-nettverk som har skapt en plattform hvor utviklere kan bygge og optimalisere nettverkene sine. Mens Ethereum møter mye konkurranse, har markedsandelen i alle undersektorer som spill, ikke-fungible tokens (NFT) og DeFi vært sterk.

Ethereum forventes å vinne flere markedsandeler i de kommende årene ettersom det fullfører overgangen til et proof-of-stake-nettverk. Utviklerne implementerer også sharding-teknologi som vil gjøre det raskere og redusere transaksjonskostnadene. Alle disse gjør Ethereum til en god kryptovaluta å investere i.

Terra (LUNA)

Terra er en gigant i blokkjedeindustrien. Terra er en annen plattform som gjør det mulig for utviklere å bygge dApps. Noen av de største appene som er bygget i økosystemet er Anchor Protocol, Lido og Astroport. I følge DeFi Llama har alle DeFi-apper bygget på Terra en total verdi låst (TVL) på over 25 milliarder dollar.

Terra er også kjent for sine algoritmiske stabile mynter som Terra USD, som har en markedsverdi på over 16,7 milliarder dollar. Lido, som er bygget i Terra, har også Lido Staked Ether, som er verdsatt til over 10 milliarder dollar. Derfor er det en sannsynlighet for at LUNA-prisen vil fortsette å stige de neste årene.

Cosmos Hub (ATOM)

Cosmos er en annen populær sikker kryptovaluta. Det er en ledende plattform som bidrar til å forbedre kommunikasjonen av ulike digitale valutaer. Den oppnår dette gjennom Inter-Blockchain Communication (IBC)-protokollen. Ifølge nettstedet har den nå over 262 kryptovalutaer med over 170 milliarder dollar i eiendeler.

Cosmos har også en SDK som er vert for noen av de mest populære plattformene som Terra, ThorChain og Osmosis. Derfor, ettersom økosystemet vokser, er det en sannsynlighet for at ATOM-tokenet vil fortsette å stige.

The Graph (GRT)

The Graph er et blokkjedeprosjekt som tilbyr utviklere APIer som hjelper dem med å indeksere nettverkene deres. Utviklere kan sende inn disse subgrafene når som helst. Som et resultat blir The Graph ofte sett på som Google for bransjen. Det har blitt omfavnet av de fleste utviklere som Audius, UMA, LivePeer, Synthetix og Curve Finance, blant andre.

The Graph er en sikker kryptovaluta på grunn av hvor mye brukt den er og det faktum at den har minimal konkurranse i bransjen. GRT, dets opprinnelige token, er verdsatt til over 2,8 milliarder dollar.

Avalanche (AVAX)

Avalanche er en smart kontraktsplattform som tilbyr en bedre utviklingsplattform enn Ethereum. Det er kjent for sine lynraske transaksjonshastigheter og lave kostnader. På kort tid har Avalanche tiltrukket seg hundrevis av utviklere fra hele verden.

Noen av prosjektene som er bygget i plattformen er AAVE, Trader Joe, BENQI og Stargate. Totalt har den en total verdi låst (TVL) på over 10 milliarder dollar. Dette gjør den til den fjerde største plattformen i bransjen etter Ethereum, Terra og BNB. Derfor er det en mulighet for at Avalanche-prisen vil fortsette å stige de neste årene.

Cronos (CRO)

Cronos er en av de sikreste kryptovalutaene å investere i. Den var tidligere kjent som Crypto.com Coin. Som navnet antyder, ble Cronos startet av Crypto.com, en av de største børsene i verden.

Cronos' hovednett ble lansert i 2022 og har hatt en sterk ytelse. DeFi-økosystemet har en TVL på over 4 milliarder dollar, noe som gjør det til den niende største plattformen i bransjen. Noen av de beste appene som er bygget med Cronos er blant andre MM Finance, VVS Finance, MM Optimizer og Tectonic.

Derfor, på grunn av dens sterke adopsjon, er det en sannsynlighet for at CRO-prisen vil fortsette å gjøre det bra i de kommende årene.

Basic Attention Token (BAT)

Basic Attention Token (BAT) er det opprinnelige tokenet for Brave-nettleseren, en ledende web 3.0-plattform. Tokenet brukes til å betale Brave-brukere for å samhandle med annonsene deres. Disse brukerne kan også bestemme seg for å bidra med inntektene sine til utgivere de elsker. Noen av de beste utgiverne i økosystemet er firmaer som New York Times og TechCrunch. Brave har over 50 millioner brukere globalt.

BAT er en trygg kryptovaluta å investere i på grunn av den økende populariteten til Brave og det faktum at selskapet vil fortsette å tiltrekke seg nye annonsører etter hvert som antall brukere øker.

Sandbox (SAND)

Sandbox er en ledende metaverse-plattform i blokkjeden. Plattformen har en rekke nyttige funksjoner. For eksempel kan brukere kjøpe virtuelle tomter i økosystemet. De kan også kjøpe andre former for ikke-fungible tokens (NFT) i plattformen.

Videre arrangerer Sandbox regelmessig arrangementer der brukere belønnes ved å bruke BAT-tokenet. Derfor, fordi den er i en polposisjon, er det en mulighet for at SAND-tokenet vil fortsette å stige de neste årene.

Solana (SOL)

Solana er en annen Ethereum-dreper som håper å dominere bransjen. Det er en godt finansiert plattform som har høyere hastigheter og lavere kostnader. Som et resultat har det blitt omfavnet av mange utviklere. Noen av prosjektene i økosystemet er Serum, Marinade Finance, Solend og Raydium. Totalt har disse appene en samlet verdi låst på over 7,6 milliarder dollar. Solana er en trygg kryptovaluta på grunn av dets voksende økosystem.