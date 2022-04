Det bredere kryptomarkedet har sett et kraftig fall i april. Men store mynter som Bitcoin og Ethereum har stabilisert seg og ser ut som de er klare for neste okseløp. Av denne grunn kan det være en god idé å investere i disse dippene, og her er grunnen:

Kryptomarkedet har stagnert siden starten av 2022 og er klar for et utbrudd

Dips kan alltid levere tosifrede gevinster

Risikofaktorer i markedet inkludert inflasjon er bakt inn i prisingen

Så hvis du tenker på å kjøpe aprils kryptodip, har vi tre mynter som tilbyr et enormt potensial for god avkastning.

Helium (HNT)

Helium (HNT) fikk juling i begynnelsen av april. På et tidspunkt mistet mynten nesten 45 % av verdien på en enkelt uke. HNT har faktisk begynt å komme seg, de siste dagene har det endt med overskudd på alle økter.

Datakilde: Tradingview

Med denne konsolideringen og prisstabiliteten ser det ut til at den oppadgående banen vil fortsette. Til slutt vil HNT komme seg og prøve å nå noen av de høye høydepunktene den nådde i mars.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol (ANC) har også sett en viss prisoppgang etter nedgang i begynnelsen av måneden. Mynten har ikke trukket så mye opp, men nedadgående trend har allerede stoppet. Med momentum som nå forventes å begynne å bygge, vil ANC gå på et okseløp. Selv om du kjøper til gjeldende pris, er det fortsatt så mye rom for tosifret retur.

Velas (VLX)