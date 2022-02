Å investere $100 i krypto: De beste tokenene å vurdere

Kryptoindustrien har gjort folk rike bokstavelig talt over natten. Det er det eneste markedet som kan levere 100x vekst på bare på noen få måneder, og det er grunnen til at mange prøver å komme inn i markedet på riktig tidspunkt. Men hva om du bare har $100 å investere? Vel, her er noen tips:

Fokuser mer på mikrocaps som har potensial til å vokse videre.

Spill ut volatiliteten i markedet og bygg mer kapital for langsiktig investering.

Hold forventningene dine for å unngå kostbare feil.

Så, med tipsene ovenfor, vil det neste være å gi deg en fullstendig liste over de beste kryptoprosjektene du kan vurdere med $100. Her er de:

UFO-Gaming (UFO)

Spill for å tjene blokkjedespill varmes opp akkurat nå med påvente av metaversen. Noen prosjekter som Axie Infinity har faktisk vokst enormt de siste årene.

Datakilde: Tradingview

Det er fortsatt så mye potensial i blokkjede-spill, og UFO Gaming (UFO) gir deg den perfekte sjansen til å øke pengene dine. Mynten er også en liten mikrocap med en total markedsverdi på rundt 270 millioner dollar. Den handlet også for $0,000009576 på tidspunktet for skriving av dette innlegget.

Telos (TLOS)

Det er også et hastverk for å få til bedre Ethereum-skaleringsløsninger. Noen prosjekter som Polygon og Solana har med rette fått mye mediedekning. De er alle spennende. Men Telos (TLOS) er også et prosjekt som bør være verdt å se på. Den tilbyr høy skalerbarhet og fantastiske hastigheter, og kan sammenlignes med selveste Solana. Den har en markedsverdi på 282 millioner dollar, så det er mye potensiale her.

WazirX (WRX)