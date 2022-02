Alchemy Pay (ACH) har økt med over 70 % etter at tokenet ble notert på AscendEX og andre børser. Det var også en kjedelansering på Binance smartkjeden som bidro til å presse prisen ytterligere. Her er noen høydepunkter:

Etter notering på AscendEX steg ACH til $0,0625, noe som representerer gevinster på over 70% over en periode på mindre enn en uke.

Mynten har mistet noe av det momentumet, men spretter fortsatt etter noteringsnyhetene.

På pressetidspunktet var den ned med rundt 6%, og ble handlet til $0,05186.

Datakilde: Tradingview

Alkymi (ACH) – Hva vil fremtiden bringe?

Kryptomarkedet har vokst enormt siden Bitcoin ble lansert. Men selv om fokuset i stor grad har vært på desentraliserte blokkjeder, er det fortsatt noen prosjekter som ønsker å integrere peer-to-peer betalingsløsninger i det desentraliserte økosystemet.

Alchemy Pay (ACH) er en av dem. Prosjektet planlegger å bringe mainstream forbrukerbetalinger inn i blockchain-økosystemet, og så langt har det gjort en anstendig fremgang.

Etter økningen på 70 % forventer vi at ACH vil trekke seg litt tilbake som i dag, og falle med 6 %. Men de generelle langsiktige utsiktene er fortsatt svært positive. Faktisk ser noen analytikere at tokenet vil stige over $1 i første kvartal 2022.

Hvorfor er Alchemy Pay (ACH) en anstendig investering?

Peer-to-peer betalingssystemer på blokkjeden er ikke så mainstream som de er i tradisjonell sentralisert finans. Men det er et stort potensial. Mange eksperter hevder at etter hvert som DeFi vokser mer inn i blockchain-økosystemet, vil forbrukerbetalinger drive mye av denne veksten.

Alchemy Pay (ACH) har forsøkt å gjøre dette med en rimelig grad av suksess. Med en markedsverdi på rundt 220 millioner dollar kan du forvente at mynten vil utvide seg ytterligere ettersom peer-to-peer-betalinger blir mer uttalt på blokkjeden.