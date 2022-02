IOTA (MIOTA) har blitt handlet under det psykologisk viktige $1-merket de siste dagene. Men ser man på andre tekniske indikatorer, har mynten fortsatt en bullish utsikt. Når den bryter over $1, kan du forvente at flere gevinster følger. Analyse følger nedenfor, men her er noen høydepunkter:

Til tross for fall under $1, handles MIOTA fortsatt over sine 20- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt

På pressetidspunktet ble mynten handlet for $0,95, en nedgang på omtrent 3 % de siste 24 timene.

For at et bullish rally skal skje, må MIOTA teste både 100- og 200-dagers SMA-er i løpet av de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

IOTA (MIOTA) – Prisanalyse og prediksjon

De siste dagene har IOTA beveget seg stort sett sidelengs. Selv om den har samlet seg i likhet med andre kryptoaktiva den siste uken, har vi sett prishandlingen avta litt med minimal volatilitet.

De fleste investorer ser på om mynten kan krysse det psykologisk avgjørende merket på $1. Hvis dette skjer, er det sannsynlig at MIOTA vil teste overhead-motstanden på $1,7. Selv om den ikke krysser den terskelen, ved ganske enkelt å nærme seg, kan investorer få gevinster på nesten 40 % på kort sikt.

Også RSI ser ut til å støtte denne bullish avhandlingen. Men hvis MIOTA faktisk ikke klarer å krysse $1, vil den falle til neste støtte på $0,7 før den finner tilstrekkelig etterspørsel til å stige igjen.

Er IOTA (MIOTA) en god mynt?

IOTA er en desentralisert hovedbok som egentlig ikke er en blokkjede. Den er designet for å tilby fordelene med tradisjonelle blokkjeder uten høye avgifter og lave hastigheter. IOTA er fortsatt et undervurdert prosjekt, og ettersom bekymringene for nettverkseffektivitet øker i fremtiden, vil dens proprietære teknologi være hot.

Med 2,2 milliarder dollar i markedsverdi er det en veldig reell sjanse for at MIOTA kan øke enda mer i fremtiden. Det er et flott kjøp for langsiktige kryptoinvestorer som ønsker å låse opp verdier.