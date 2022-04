Bitcoin har ikke klart å styrke seg over $40K igjen etter gårsdagens korte oppside som presset den til topper på $40.280. Dagens markedshandling har ført til at BTC har trukket seg tilbake til laveste nivå på $38 750, selv om referansekrypten for tiden handles like over $39 000 i henhold til data fra kryptoprissporeren CoinGecko.

Den negative flippen er også tilstede i resten av markedet, med total markedsverdi ned 1,8 %. Ethereum, den nestrangerte kryptovalutaen etter markedsverdi, er redusert med 1,5 % de siste 24 timene.

Frykt for resesjon kan hjelpe risikoaktiva

Nåværende kamp for Bitcoin stemmer også overens med en nedgang i aksjene på fredag ettersom aksjene til teknologigigantene Amazon og Apple falt etter deres respektive resultatrapporter en dag tidligere. S&P 500 var 1 % ned i handelen tidlig om morgenen, mens Dow Jones Industrial Average åpnet 0,4 % lavere og Nasdaq Composite tapte med 0,7 %.

Økningen i volatilitet vil sannsynligvis øke ytterligere tap på grunn av bekymringer rundt US Federal Reserves strammere pengepolitikk. Fed, som møtes neste uke, forventes å øke renten med 50 basispunkter; en faktor som markedsobservatører sier kan påvirke økonomisk oppgang.

Marcus Sotiriou, en analytiker hos megleren av digitale eiendeler GlobalBlock, antyder at muligheten for at en høyere renteøkning og overstramming fra Fed kan forsterke økonomisk nedgang og gi et bullish signal for Bitcoin.

I et notat delt via e-post på fredag, sa Sotiriou:

“ USAs BNP falt med 1,4 % i 1. kvartal 2022 ettersom frykt for lavkonjunktur tiltar. Dette er bullish for risikoaktiva som Bitcoin og aksjer etter min mening, ettersom Federal Reserve kan bli mindre haukisk for å unngå en resesjon .»

Nedgangen på 1,4 % fra år til år i første kvartal 2022 er første gang BNP har krympet så mye siden 2. kvartal 2020.

Bitcoins umiddelbare utsikter

Bemerkelsesverdig for investorer er imidlertid at korrelasjonen mellom Bitcoin og aksjer har økt de siste månedene.

Som sådan kan nedgang på tvers av aksjemarkedene som følge av uro rundt geopolitisk uro og ferske COVID-utbrudd trekke BTC lavere.

På baksiden kan en økning i oppsidemomentum i aksjemarkedet også hjelpe Bitcoin med å bryte over umiddelbare motstandsnivåer.