ApeCoin (APE), det innfødte styringssymbolet i Bored Ape Yacht Club (BAYC)-økosystemet, har steget til en ny all-time high over $18 etter nok et stort rally på lørdag.

Prisen på APE steg mer enn 24 % i intradag-handler da okser presset seg oppover, drevet av positivitet rundt ytterligere økosystemvekst.

I tidlige ettermiddagstilbud på lørdag, nådde APE/USD $18,44 på Binance for å registrere sin høyeste pris noensinne. Den samlede prisen på tvers av store børser var $18,05, ifølge data fra CoinGecko .

APE/USD handles for tiden rundt $17,36, omtrent 17 % opp siste 24 timer.

Diagram som viser APE-USD prisbevegelse på 4-timers diagrammet. Kilde: TradingView

I følge data fra CoinGecko har APE/USD økt med nesten 50 % de siste syv dagene. Den har økt med mer enn 64 % de siste to ukene.

Oppsiden, det meste av det kommer i løpet av de siste fire dagene, har drevet ApeCoin til en markedsverdi på 5,06 milliarder dollar, og presset den til 31. blant de største kryptovalutaene etter markedsverdi.

ApeCoin overgår Decentraland (MANA)

Det bredere kryptomarkedet har slitt med bearish press de siste dagene, med Bitcoin (BTC) fallende under $40 000 og de fleste andre digitale eiendeler har også falt.

ApeCoins rally har dermed ført til at den passerer Decentraland (MANA) når det gjelder markedsverdi.

Decentraland, som har vært det øverste metaverselenkede tokenet målt i markedsverdi, har gått ned med 5,3 % den siste uken og med mer enn 10 % i minus de siste to ukene.

MANA/USD handles for tiden rundt $2,04, ned over 1 % de siste 24 timene. Data på CoinGecko viser at MANAs markedsverdi er 3,1 milliarder dollar og rangerer 45. når det gjelder markedsverdi.

Hvorfor øker ApeCoin?

Kjøpepresset rundt ApeCoin er sannsynligvis sentrert om det kommende tomtesalget i BAYC-skaperen Yuga Labs sitt «Otherside»-metaverse-prosjekt.

Selv om prosjektet ennå ikke er offisielt publisert, har utvikleren i løpet av de siste ukene ertet utrullingen. Spenningen blant investorer skyldes en potensiell kunngjøring om bruken av APE i tomtesalget.

Når det gjelder salget av 100 000 tomter av 200 000 forventes det at 30% går til BAYC og MAYC (Mutant Ape Yacht Club) innehavere. Resten, 70 %, vil være et offentlig salg.