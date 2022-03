Veksten kan ha begynt å avta, men den har langt fra forsvunnet. Dessuten er den utenfor den stigende trekanten og nærmer seg $15 per APE.

Toppsteder å kjøpe ApeCoin nå

Hva er ApeCoin?

ApeCoin er et ERC-20-styrings- og nyttetoken. Innehavere er selvstyrt via et rammeverk som kontrollerer ApeCoin DAO. APE-stiftelsen forvalter forslag de er enige om.

Stiftelsen mottok en unik NFT i gave fra Yuga Labs, som skapte den berømte BAYC-serien, sammen med alle rettigheter og privilegier til den. Igjen, det er ApeCoin DAO-medlemmer som bestemmer hvordan de skal bruke denne immaterielle eiendommen.

Det er 1 milliard APE-tokens i omløp totalt. Denne forsyningen er preget på en gang og permanent fikset.

I underkant av en tredjedel ble satt i omløp 17. mars i år, dagen ApeCoin ble lansert. Antallet vil øke gradvis over en 48-måneders periode med jevne mellomrom.

Bør jeg kjøpe ApeCoin i dag?

ApeCoin kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

ApeCoin-prisprediksjon

Crypto Academy ser at ApeCoin handles i området $50-$60 innen utgangen av dette året. De spår at mynten kan nå et all-time high på $80 i 2022. Hvis spådommen deres stemmer, er dette langt fra slutten for APE!

