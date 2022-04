ApeCoin, tokenet til BAYC-skaperen Yuga Labs, fortsetter å samle seg. Coinbase lager en film om det, og for noen dager siden kunngjorde bransjeledende Bitcoin ATM-operatør Coin Cloud det flåteomfattende tillegget av APE til Coin Cloud Network.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe ApeCoin, er denne guiden for deg.

Siden APE er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser.

ApeCoin er et ERC-20-styrings- og nyttetoken som brukes i APE-økosystemet for å styrke og stimulere en desentralisert fellesskapsbygging i forkant av web3.

ApeCoin-innehavere styrer seg selv via det desentraliserte styringsrammeverket som kontrollerer ApeCoin DAO, og stemmer over hvordan ApeCoin DAO Ecosystem Fund skal brukes. APE Foundation administrerer forslag som er avtalt av ApeCoin-innehavere.

Tokenholdere kan delta i ApeCoin DAO. APE er en delt og åpen valuta som kan brukes uten sentraliserte mellomledd. 62 % av all ApeCoin ble tildelt Ecosystem Fund, som vil støtte fellesskapsdrevne initiativer som ble stemt frem av ApeCoin DAO-medlemmer.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

I følge FX Street legger den nylige opptrenden scenen for en ytterligere stigning som kan drive APE til et rekordhøyt nivå på $17,46.

På den annen side vil en tre-timers lysestake under $9,64 skape et lavere lavpunkt og ugyldiggjøre den bullish-avhandlingen.

