Avalanche, den 11. største mynten etter rangering, har økt med 8 % i dag, og handles for litt over $90. Den har overgått både Dogecoin og Shiba Inu. Vil den passere $100 snart? Vi har alt du kanskje vil vite om Avalanche i denne guiden: hva det er, er det verdt å kjøpe, og hvor du kan kjøpe Avalanche.

Avalanche er den raskeste smarte kontraktsplattformen i blokkjedeindustrien, målt etter tid til slutt. Avalanche er også lavpris og miljøvennlig. Den ble lansert på mainnet 21. september 2020.

Siden den gang har plattformen vokst til å sikre over 400+ individuelle prosjekter, $64M+ av AVAX brent (reduserende forsyning), 1200+ individuelle blokkproduserende validatorer og over 1,3M+ fellesskapsmedlemmer over hele verden.

AVAX er det opprinnelige symbolet til Avalanche. Det er et hardt, knapt aktivum som brukes til å betale for avgifter, sikre plattformen gjennom innsats og sørge for en grunnleggende kontoenhet mellom de mange undernettene som er opprettet på Avalanche.

Avalanche har prestert veldig bra det siste året, men tidligere prestasjoner er ikke noe kriterium for fremtidig utvikling. Ta deg tid til å lese prisanslag og gjør markedsundersøkelser før du bestemmer deg for å kjøpe.

De fleste analytikere er positive. Gov Capital og CoinPriceForecast er de mest bullish og forventer at det opprinnelige tokenet til Avalanche vil nå $309 hhv. $305 så snart som desember i år.

So. #Avalanche has more Monthly Active Addresses in the first week of January than it did in the full month of October. Fwiw, October was a good month.

Follow the growth. pic.twitter.com/m0BQgBTMiE

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) January 8, 2022