Axie Infinity (AXS) sin nedadgående trend stopper opp

Axie Infinity (AXS) , som de fleste andre metaverse- og blokkjede-spilltokens, har falt kraftig de siste ukene. Likevel begynner vi å se en viss priskonsolidering. Det ser ut til at den nedadgående trenden er i ferd med å stoppe opp, i det minste for nå. Men tyder dette på at en trendvending kommer? Vi vil analysere dette nedenfor, men først noen høydepunkter:

Axie Infinity (AXS) handles stort sett sidelengs for øyeblikket, og holder seg rundt sin sterke støttesone på $48.

I skrivende stund handles AXS for $45, ned rundt 5% i løpet av 24-timers intradagshandel.

AXS har vært i bjørnemarkedet den største delen av januar, og priskonsolidering kan være et tegn på at trenden er i ferd med å snu.

Datakilde: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS) – Prisprediksjon og analyse

Ut fra vår analyse startet Axie Infinity (AXS) sin nedadgående trend i begynnelsen av november 2021. Det har vært noen få rally innimellom, men den generelle trenden har alltid vært nedadgående.

Kryptokrasj i 2022 har ikke gjort noe for å gjøre situasjonen bedre. De fleste kryptoaktiva har falt, og metaverse-tokens som AXS har blitt hardt rammet. Men de siste dagene ser det ut til at prisaksjonen har stoppet opp.

AXS finner sterk støtte på $48, og hvis den fortsetter å handles over denne terskelen i de kommende dagene, kan det være en reell trendvending her. Men hvis okser ikke klarer å holde prisen på $48, vil vi sannsynligvis se mer svakhet på kort sikt.

Hvorfor det fortsatt er en god idé å kjøpe Axie Infinity (AXS).

Til tross for den bullish trenden de siste ukene, er AXS fortsatt en veldig anstendig ressurs. Metaverse- og blokkjede-tokens forventes å bli store. Mens vi forventer at flere mynter kommer ut, i kraft av å være en pioner, har AXS en stor sjanse til å levere mye verdi for investorer i fremtiden.