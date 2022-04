Bahamas er ledende når det gjelder landets sentralbankutstedte kryptovaluta, Sand Dollar

CBDC gir mange fordeler med hensyn til effektivitet av betalinger, hastighet og reduksjon av friksjon

Imidlertid oppstår det også noen svært reelle personvernbekymringer og spørsmål rundt regjeringsmakt

Sentralisert utstedelse

Emnet for Central Bank Digital Currency (CBDCs) er et som bare begynner å bryte inn i mainstream-bevisstheten.

Mens mange kryptoentusiaster håper at flere land vil følge El Salvadors eksempel og ta i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, ser stabile mynter tilsynelatende ut som en mindre ambisiøs sak for suveren adopsjon, gitt at de er immune mot volatiliteten som plager Bitcoin. Ganske enkelt digitale iterasjoner av deres fiat-alternativer, valutakursen er knyttet en-til-en, og verdien deres svinger ikke.

Men selv om det er små eksempler, som byen Lugano i Sveits, hvor desentraliserte stablecoins som Tether (USDT) kan brukes som lovlig betalingsmiddel, er det også mange regjeringer som jobber med sine egne, sentraliserte stablecoins.

Land

I følge PwC er ingen mer avansert enn Bahamas, hvor sentralbanken utstedte en digital versjon av den bahamanske dollaren i oktober 2020. I daglig tale referert til som Sand Dollar, har den nøyaktig samme nytte, juridiske status og autorisasjon som enkonvensjonell fiat.

Fordelene er mange. Hastighet, effektivitet og sikkerhet for betalinger er de viktigste, med en generell reduksjon i friksjon takket være blokkjeden. Bahamas håper også å utnytte publisiteten til initiativet, og bidra til å plassere nasjonen som kryptoknutepunktet i Karibia.

Den sporbare karakteren til blokkjeden vil også bidra til å begrense hvitvasking av penger, forfalskning, svindel og alle slags økonomiske forbrytelser. I tillegg siterte kunngjøringen fordelene som kunne høstes i lånemarkedet, med CBDC i stand til å «gi en utmerket oversikt over inntekter og utgifter, som kan brukes som støttedata for søknader om mikrolån».

Ulemper

Imidlertid er ikke alle konsekvenser av CBDC-er positive. Det er veldig reelle personvernhensyn her, med regjeringen teoretisk i stand til å spore nøyaktig hva du bruker, når du bruker og hvem du bruker det med. Kontoer kan også fryses etter eget ønske – tenk Tether som har frosset visse USDT tidligere etter hacks.

Dette reiser alle slags spørsmål om et potensielt dystopisk scenario, der stadig flere sci-fi-oppfatninger, for eksempel sosial kredittscore som blir utnyttet automatisk av betalingsaktivitet, kan implementeres av regjeringer. La oss si at regjeringen visste at du brukte 10 dollar i går kveld for å spille på fotball, og dette blir automatisk reflektert i kredittpoengsummen din – eller enda verre, din sosiale poengsum. Det er lett å la tankene vandre til den makten dette ville gi mer autoritære regjeringer.

Er absolutt suveren kontroll over borgernes økonomi en god ting? De kontrollerer allerede det monetære miljøet når det gjelder inflasjon og renter, som er grunnen så mange henvender seg til Bitcoin. Med CBDC-er kan de implementere sanksjoner etter eget ønske, ha full oversikt over din nettoformue, skatteforpliktelser, forbruksvaner og mange andre aspekter av livet ditt, gitt hvor sentralt penger er for transaksjoner i dagens verden.

Konklusjon

Akkurat nå, heldigvis, er disse forestillingene begrenset til Black Mirror-plotlinjer. Imidlertid bringer CBDC potensialet for disse scenariene nærmere, og åpner muligheten for uutgrunnelig makt for en suveren stat. Absolutt sentralisering innen kryptovaluta er et farlig spill, gitt den sporbare karakteren til blokkjeden og den digitale lommebokinfrastrukturen knyttet til den.

Bahamas, så langt, leder an. Når det gjelder dette tilfellet peker alle indikasjoner mot at dette bare er et skritt mot effektivitet, og et innovativt verktøy for å bidra til å bygge et bredere kryptoøkosystem for den karibiske nasjonen.

Likevel, med andre regjeringer – som Kina – som jobber med gjentakelser av sine egne CBDC-er, er det legitimt å bekymre seg for den potensielle makten disse CBDC-ene kan gi hvis de utnyttes på bestemte måter. Dette gjelder spesielt for mer autoritære regjeringer.