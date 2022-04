Bybit, en Singapore-basert kryptobørs etablert i 2018, kunngjorde sin utvidelse til handel med kryptoopsjoner i tillegg til sin nåværende produktlinje med utløp og evigvarende futureskontrakter.

Denne beslutningen om å utvikle et nytt tilbud for handel med opsjoner ble sterkt påvirket av den økende etterspørselen fra samfunnet, og krever et bedre verktøy for brukerne.

Når Bybit lanserer handel med kryptoopsjoner, vil brukerne kunne handle USDC-opsjoner gjennom en porteføljemargin. Dessuten vil plattformen komme med et brukervennlig grensesnitt og en fullt integrert handelsplass.

Under kunngjøringsutgivelsen sa Bybits medgründer og administrerende direktør, Ben Zhou:

«Vi er sikre på at vårt toppmoderne tilbud vil sette baren for sektoren og normalisere handel med kryptoopsjoner, akkurat som det Robinhood gjorde for aksjeopsjoner. Vi er også glade for å ta med oss opsjonshandel med likviditeten og påliteligheten i verdensklasse som våre kunder har kommet til å assosiere med Bybit.»

Hvordan den nye funksjonen fungerer

Den nylig lanserte funksjonen vil ikke fungere annerledes enn annen tradisjonell finans, men den lar brukerne projisere den fremtidige verdien av eiendelen i amerikansk dollarverdi samt avgjøre handelen ved hjelp av USDC.

Foreløpig har Bybit over to millioner registrerte brukere med et par partnerskap med noen av de fremtredende selskapene som Oracle Red Bull Racing, Astralis, Oracle Red Bull Racing Esports, esports NAVI, Alliance og fotballagene Avispa Fukuoka og Borussia Dortmund, Virtus .pro og Formel 1 racingteam.