Beste Solana DeFi-prosjekter som kan 5-doble pengene dine

DeFi er en av de hotteste sektorene i kryptouniverset. Nye DeFi-prosjekter med enormt potensial kommer ut, noen av dem er faktisk bygget på Solana. Blokkjeden forventes å være startskuddet for noen av de mest spennende DeFi-prosjektene i fremtiden, og her er grunnen:

Solana gjør at DeFi kan skaleres opp enklere og raskere

Solana-infrastrukturen er svært integrert med DeFi-behov

Gebyrene på Solana er langt lavere sammenlignet med andre kjeder

Vel, for investorer som leter etter DeFi-prosjekter på Solana som lett kan 5X pengene dine, her er vår topp 3-liste:

Oxygen Protocol (OXY)

Oksygenprotokollen (OXY) er designet for å fungere som en desentralisert bank. Faktisk prøver prosjektet å benytte seg av en av de hotteste DeFi-trendene akkurat nå. Folk ønsker å redusere eksponeringen mot de tradisjonelle banksystemene og ser på blokkjeden for løsninger.

Prosjekter som Oxygen jobber med å tilby disse løsningene. Hvis desentralisert bank virkelig tar av i 2022, kommer OXY til å eksplodere.

Delta One

Delta One er et nytt DeFi-prosjekt på Solana designet for å tilby brukere lavrisikoavkastningsoppdrett på tvers av flere kjeder. Arbeidet med dette prosjektet startet i fjor, og selv om det ennå ikke har nådd full markedsverdi, er det bare så mye potensiale. Faktisk samlet Delta One nylig inn nesten 10 millioner dollar for å finansiere utviklingen av økosystemet. Det har store støttespillere og investorer, inkludert Pantera Capital, Almeda Research og mange andre.

Solend (SLD)