Prisen på ApeCoin har steget jevnt og trutt ettersom avstemningen om DAO-styringen fortsetter. Avstemningen avsluttes 4. mai.

Vil ApeCoins pris fortsette å øke frem til da? Denne artikkelen prøver å svare på dette og mange andre relevante spørsmål, inkludert hvor du kan kjøpe ApeCoin.

Toppsteder å kjøpe ApeCoin nå

Siden APE er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe APE ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe APE akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din APE

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert APE.

Hva er ApeCoin?

ApeCoin er et verktøy og ERC-20-styringstoken som brukes i APE-økosystemet for å styrke og stimulere et desentralisert fellesskap. ApeCoin-innehavere er selvstyrt via det desentraliserte styringsrammeverket som kontrollerer ApeCoin DAO.

De stemmer blant annet om hvordan de skal fordele ApeCoin DAO Ecosystem Fund. APE Foundation administrerer forslag som er avtalt av ApeCoin-innehavere.

APE er APE Ecosystems styringstoken. Det lar innehavere ta del i ApeCoin DAO og gir deltakerne en åpen og delt valuta de kan bruke uten sentraliserte mellommenn.

Nesten to tredjedeler av all ApeCoin blir tildelt Ecosystem Fund for å legge til rette for fellesskapsdrevne initiativer som ble stemt frem av DAO-medlemmer.

Bør jeg kjøpe ApeCoin i dag?

ApeCoin kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

ApeCoin-prisprediksjon

I skrivende stund handlet APE for i underkant av $23. Ifølge Crowd Wisdom er utsiktene positive (til anslagsvis 72%).

APE forventes å nå minst $30 i år, og mer enn det dobbelte – $64 – i 2025.

ApeCoin på sosiale medier