Dogelon Mars steg 50 % på rapporter om en kommende børsnotering på Binance, og oppgangen ble støttet av et tilbakeslag i Bitcoin-prisen. Imidlertid falt prisen deretter. I skrivende stund hadde den mistet rundt 1 % av verdien.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Dogelon Mars, inkludert om og hvor du skal kjøpe Dogelon Mars hvis du velger det.

Siden ELON er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ELON ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ELON akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ELON.

Dogelon Mars er en meme-mynt med hundetema på Ethereum og Polygon. Den følger eksemplet med andre vellykkede hundemynter og spiller på flere populære temaer i meme-myntrommet.

Navnet er en blanding av Dogecoin og Elon Musk og henspiller på Mars, et spinn på det berømte månememet, noe som antyder at Dogelon vil oppleve en massiv bevegelse oppover.

Dogelon Mars har ikke et veikart i seg selv, men har i stedet utviklet en fantasyversjon gjennom tegneserier. Etter re-koloniseringen av Mars i 2420, vil Dogelon måtte kjempe for å overleve mot utsletterne.

Denne fantaserte versjonen antyder at når mynten er notert på alle større børser, vil prisen på ELON nå Mars.

Dogelon Mars kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

CryptoNewsZ spår at Dogelon Mars vil nå $0,00000127 innen utgangen av 2022 og $0,00000194 om tre år.

Crowd Wisdom gir Dogelon Mars en «Sterkt kjøp»-rating og en gjennomsnittlig prisprediksjon på $0,00000285 for neste år. I 2030 spår de at ELON vil nå et rekordhøyt nivå på $0,0000367.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022